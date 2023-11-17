Кулю з голови дістали через ніс: історія дивовижного порятунку воїна ЗСУ з-під Бахмута

У Дніпрі медики дістали кулю з голови пораненого воїна через ніс. Захисника поранили на Бахмутському напрямку, ворожа куля прошила воїну голову і зупинилася біля сонної артерії. Будь-якої миті могла статися потужна кровотеча чи сильний набряк, а тому медики наважилися дістати її ендоскопічно.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

45-річний Максим був на межі життя та смерті. Воїн каже, що він і досі цього не усвідомлює. Смертоносне залізо, що пробило голову, лікарі дістали через ніс.

Максим та лікар

На операційному столі Максим пробув менше години. То лише здається легкою справою - визнають лікарі. На таку операцію можна зважитися хіба з величезним досвідом та сучасною апаратурою.

Максима доправили до Дніпра із вогнестрільним пораненням з Бахмутського напрямку кілька днів тому. Як його вивозили з-під поля бою, він не памʼятає.

"Був стрілецький бій і працювала артилерія. Я знепритомнів і прокинувся на етапах евакуації. Відчуттів не було: лише ніс та обличчя боліли", - каже Максим.

Компʼютерна діагностика показала: куля пробила обличчя, пройшла вглиб голови і зупинилася впритул до судин.

Діагностика пораненого бійця

"Вона ж пройшла крізь кістки лицевого скелета і застрягла під самим мозком. І особливість була в тому, що осколок дійшов аж до внутрішньої стінки сонної артерії правої", - каже лікар.

Будь-який необережний рух міг спричинити сильну кровотечу та незворотні наслідки, кажуть медики.

Осколок кулі

"Раніше це була б операція, яка б проходила із важкими розрізами та пошкодженнями. І мінімум після неї одужання було б не менше місяця, а ми бачимо, що Максим повністю сьогодні готовий", - каже медик.

Лікар каже, що пацієнт швидко одужує. Про тяжке поранення голови за кілька днів після бою нагадує хіба синець на носі, - каже Максим.

Електромеханік з Одеси, який півроку у війську, після порятунку одразу подзвонив до сина. Максим дякує лікарям, що завдяки їхнім зусиллям, рідні побачать його живим.

Захисник України Максим

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