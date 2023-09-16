Купа "швидких" і поліції: на Житомирській трасі під Києвом сталась жахлива ДТП (фото, відео)

У районі Петропавлівської Борщагівки біля санаторію "Перемога" сталася автотроща за участі п’ятьох автомобілів.

На виїзді з Києва по Житомирській трасі сталася масштабна ДТП за участю п’яти автомобілів. На асфальті валяється побите скло та шматки від кузовів автівок.

Про це кореспонденту ТСН.ua Олександру Марущаку розповіли у поліції Києва.

Зазначається, що масштабна аварія сталася через водія, який вирішив об’їхати затор.

"Попередньо відомо, що водій автомобілю Volkswagen поїхав по обочині, щоб оминути корок, і зачепив інші транспортні засоби, загалом пошкодження отримали п’ять автівок. В результаті ДТП водія Volkswagen госпіталізовано до медичного закладу. Інші водії не постраждали. На місці працюють працівники поліції, вони встановлюють всі деталі цієї ДТП", - розповіли сайту ТСН.ua в поліції Києва.

На місці також працюють медики – прибуло понад 4 автівки швидкої допомоги. Утворився великий затор на виїзді зі столиці. Водіям радять взяти до уваги, що виїзд з міста ускладнений.

ДТП на житомирській трасі 16 вересня (4 фото)

Нагадаємо, у Білоцерківському районі Київської області сталася моторошна аварія - фура з тваринами перекинулася на легковик, водій авто загинув.

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