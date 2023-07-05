Купа техніки, двоповерхові бліндажі, міни і тіла: що залишили після себе росіяни в Новодарівці

Спалена бронетехніка окупантів, трупний сморід і кілометри траншей - такий вигляд має звільнена кілька тижнів тому Новодарівка на Донеччині - це кордон із Запорізькою областю. Окупанти, хоч і відступили, але чинять шалений спротив. Усюди виставляючи мінні поля і задіюючи максимальну кількість дронів, та авіацію й артилерію, йдеться в ТСН.

Ворог облаштував сховки у людських будинках. Здерли підлогу и вкопались вниз, зверху ще укріпивши кількома накатами з дерева. “Вкопуються дуже сильно на всі позиції, на які ми зайшли. Гарно прокопано укріпрайони, кулеметні гнізда, АГС, “Птури”. Вони готуються, є такі бліндажі, що є перехід з одного в інший, пацани знаходили і двоповерхові бліндажі, в два-три наката. Що копають, то копають”, - розповідають бійці.

Гори підбитої ворожої техніки - бойові машини піхоти, танки розкидані довкола по полях біля села Новодарівка. Загарбники до кінця тримали оборону населеного пункту.

Ворог облаштував сховки у людських будинках

Від села нічого не лишилось, вирви, фундаменти, окопи та руїни. Бої точаться вже за селом. Ворог закидує наших оборонців, які помалу просувається уперед, усіма видами боєприпасів - від авіабомб до ракет та важких снарядів. “Вони відступили на свої другі і треті позиції, але це не основна лінія, це позиції другого-третього ешелону першої лінії оборони і намагаються утримувати і закріпитись десь локально. Ми просуваємось, десь вони намагаються наступати”, - додають бійці.

Утім, найбільша небезпека - це мінні поля, вони усюди і їх багато і на Донеччині і на Запоріжжі. Кожний звільнений метр - це чиєсь життя. “Дуже щільно з обох боків, усіх видів протитанковий, безперервний шлагбаум від Василівки до східного кордону. Всі посадки в протипіхотних мінах, це одна з причин насправді, чому контрнаступ не рухається так швидко, як це хотілось би суспільству”, - пояснюють хлопці.

А ще “Орлани”, “Зели”, та “Ланцети” вже у промислових масштабах випускаються в Росії і відправляються сюди на фронт. А ще велика кількість засобів радіоелектронної боротьби, які глушать зв’язок і крадуть наші безпілотники. “Потреба у професійних засобах розвідки, не у тих, в яких ми знаходимо у волонтерів, а саме у військових засобах розвідки, які можуть протистояти РЕБ, щоб виконувати задачі і постійно не втрачати” - переконують аеророзвідники.

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