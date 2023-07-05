Купа техніки, двоповерхові бліндажі, міни і тіла: що залишили після себе росіяни в Новодарівці

Загарбники до кінця тримали оборону населеного пункту.
Спалена бронетехніка окупантів, трупний сморід і кілометри траншей - такий вигляд має звільнена кілька тижнів тому Новодарівка на Донеччині - це кордон із Запорізькою областю. Окупанти, хоч і відступили, але чинять шалений спротив. Усюди виставляючи мінні поля і задіюючи максимальну кількість дронів, та авіацію й артилерію, йдеться в ТСН.
Ворог облаштував сховки у людських будинках. Здерли підлогу и вкопались вниз, зверху ще укріпивши кількома накатами з дерева. “Вкопуються дуже сильно на всі позиції, на які ми зайшли. Гарно прокопано укріпрайони, кулеметні гнізда, АГС, “Птури”. Вони готуються, є такі бліндажі, що є перехід з одного в інший, пацани знаходили і двоповерхові бліндажі, в два-три наката. Що копають, то копають”, - розповідають бійці.
Гори підбитої ворожої техніки - бойові машини піхоти, танки розкидані довкола по полях біля села Новодарівка. Загарбники до кінця тримали оборону населеного пункту.
Від села нічого не лишилось, вирви, фундаменти, окопи та руїни. Бої точаться вже за селом. Ворог закидує наших оборонців, які помалу просувається уперед, усіма видами боєприпасів - від авіабомб до ракет та важких снарядів. “Вони відступили на свої другі і треті позиції, але це не основна лінія, це позиції другого-третього ешелону першої лінії оборони і намагаються утримувати і закріпитись десь локально. Ми просуваємось, десь вони намагаються наступати”, - додають бійці.
Утім, найбільша небезпека - це мінні поля, вони усюди і їх багато і на Донеччині і на Запоріжжі. Кожний звільнений метр - це чиєсь життя. “Дуже щільно з обох боків, усіх видів протитанковий, безперервний шлагбаум від Василівки до східного кордону. Всі посадки в протипіхотних мінах, це одна з причин насправді, чому контрнаступ не рухається так швидко, як це хотілось би суспільству”, - пояснюють хлопці.
А ще “Орлани”, “Зели”, та “Ланцети” вже у промислових масштабах випускаються в Росії і відправляються сюди на фронт. А ще велика кількість засобів радіоелектронної боротьби, які глушать зв’язок і крадуть наші безпілотники. “Потреба у професійних засобах розвідки, не у тих, в яких ми знаходимо у волонтерів, а саме у військових засобах розвідки, які можуть протистояти РЕБ, щоб виконувати задачі і постійно не втрачати” - переконують аеророзвідники.
Читайте також:
Чекають на “руський мір” заради миру: мешканці передмістя Донецька 9 років живуть під обстрілами
“Сказала кілька днів промивати носика”: в Черкасах від ангіни померла 2-річна дівчинка, мама звинувачує лікарів
"Погрожували зламати ногу і жінці": автор скандального відео з Хмельниччини розповів деталі вручення повістки військкомами