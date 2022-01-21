Купила COVID-сертифікат та показала його поліції: у Києві засудили жінку через підробку документу

Купила COVID-сертифікат та показала його поліції: у Києві засудили жінку через підробку документу

На суді підозрювана провину визнала та розкаялась.

У Києві через підробку сертифіката про вакцинацію засудили уродженку Житомирської області. Жінка повинна сплатити 1700 грн штрафу.

Про це йдеться у вироку Голосіївського районного суду міста Києва, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, жінка домовилась із невідомими про виготовлення фальшивого сертифіката вакцинації. Вона отримала його через поштове відділення. 18 листопада 2021 року жінка показала працівникам поліції підроблений документ. Тоді її і викрили.

На суді підозрювана провину визнала та розкаялась. Суд визнав її винною за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Її оштрафували на 1700 грн. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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