Купили мишу в батоні: чим закінчилась неприємна історія в Києві

В Держпродспоживслужбі столиці кажуть, що ні магазин, ні виробник не подбали про безпеку від гризунів.

Історія про дохлу мишу, яку в упаковці з батоном придбала пенсіонерка в магазині у Києві, отримала продовження. В головному управлінні Держпродспоживслужби Києва, нам розповіли, що перевірили магазин, де було придбано продукт харчування, а також виробника батону – столичне підприємство.

"На жаль, за роки тривалого послаблення контролю на підприємствах, ми виявили грубі порушення чинного законодавства. Можемо стверджувати, що гризун міг пролізти до пакету з батоном, як на підприємстві, де хліб виготовлявся, так і в магазині, де реалізовувався цей продукт. Тому надані приписи підприємствам для врегулювання даної ситуації. У них не реалізована система захисту продуктів харчування від попадання туди гризунів. На обидва підприємства буде складено адміністративні протоколи. А також підготовлені документи які обмежують реалізацію даного продукту харчування", - розповів сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва.

Нагадаємо, в одному зі столичних маркетів кияни придбали батон із "сюрпризом". Під пакованням, на скибках хліба, вони виявили дохлу мишу. Відео та фото батона з "живністю" шириться соціальними мережами.

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