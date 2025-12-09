- Дата публікації
Купівля та оренда квартир в Україні значно подорожчає: у яких містах ціни підскочать найбільше
За прогнозами експертів, у 2026 році ринок нерухомості знову продемонструє зростання цін.
Ціни на квартири та оренду в Україні зростають навіть в умовах війни. Вартість житла в обласних центрах уже наблизилася до рівня, коли оренда квартири з ремонтом «з’їдає» більшу частину середньої зарплати українців, а купівля власного помешкання для багатьох перетворюється на фінансовий марафон на десятки років. За прогнозами експертів, у 2026 році ринок нерухомості знову продемонструє зростання цін.
Що відбувається з ринком нерухомості в Україні, скільки коштує оренда і купівля квартир у містах сьогодні та яких змін очікувати найближчим часом — про це в коментарі для сайту ТСН.ua розповів експерт з нерухомості, рієлтор Олександр Бойко.
Чи зростуть ціни на житло в 2026 році
Він погоджується з прогнозами колег про зростання цін як на первинному ринку, так і в сегменті оренди житла у 2026 році.
«Більше того, хочу підкреслити — це не просто припущення, а закономірний процес, зумовлений цілим комплексом структурних факторів, які сформувалися за останні майже чотири роки повномасштабної війни», — каже Олександр Бойко.
Що впливає на вартість нерухомості в Україні: чотири ключові фактори
По-перше, зростання собівартості будівництва залишається найпотужнішим драйвером росту цін на житло, пояснює експерт.
«За моїми спостереженнями та даними девелоперських компаній, собівартість зросла більш ніж на 30-35% від початку повномасштабного вторгнення. Будівельні матеріали подорожчали на 35-45%, логістика стала складнішою та дорожчою, енергоносії постійно дорожчають, а нові стандарти безпеки (укриття, резервні системи електропостачання) суттєво збільшують кошторис проєктів», — каже рієлтор.
По-друге, в Україні спостерігається критичний дефіцит кваліфікованих будівельників. Значна частина працездатного населення або перебуває в лавах Збройних сил України або виїхала за кордон.
«Це призводить до зростання заробітних плат у будівельній галузі та подовження термінів будівництва, що також впливає на кінцеву вартість квадратного метра», — каже Олександр Бойко.
По-третє, на ціну житла впливає обмежена пропозиція на тлі стабільного попиту. Кількість нових проєктів, які виходять на ринок, скоротилася порівняно з довоєнним періодом.
«При цьому попит залишається високим, особливо на готове житло або об’єкти на завершальній стадії будівництва. В умовах, коли пропозиція не встигає за попитом, зростання цін неминуче», — пояснює експерт.
Крім того, відбувається послаблення національної валюти та інфляційні процеси. Девелопери прив’язують вартість квадратного метра до долара США, тому будь-яке коливання курсу гривні автоматично відбивається на гривневих цінах житла.
Скільки коштує купити квартиру в Києві
За словами експерта, на первинному ринку в Києві середня вартість квадратного метра у новобудовах становить $1 311 (близько 54,2 тисячі гривень).
Однак ціни суттєво варіюються залежно від класу житла:
Економ-клас: $980 за кв.м
Комфорт-клас: $1 120 за кв.м
Бізнес-клас: $1 740 за кв.м
Преміум-сегмент: $3 220 за кв.м
Якщо говорити про конкретні квартири в середньому сегменті, то за даними ЛУН:
Однокімнатна квартира в середньому коштує $66,500 (зростання на 2% за останні півроку)
Двокімнатна — $105,000 (зростання на 5%)
Трикімнатна — $150,000 (ціна стабільна останні півроку)
На вторинному ринку середня ціна за квадратний метр становить $1 622 що значно вище, ніж на первинному ринку. Це пов’язано з готовністю житла та сформованою інфраструктурою, пояснює рієлтор.
Які ціни на оренду житла в Києві
Щодо оренди, то тут ми бачимо цікаву динаміку, каже Олександр Бойко:
«Після піку 2024 року, коли однокімнатні квартири подорожчали на 23%, а двокімнатні аж на 50%, у грудні 2025 року спостерігається невелика корекція».
Середні ціни оренди зараз становлять:
Однокімнатна квартира: 16 000-17 000 грн (зниження на 16% за півроку)
Двокімнатна квартира: 23 000 грн (зниження на 21%)
Трикімнатна квартира: 40 000 грн (зниження на 14%)
Важливо зазначити, що найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир у Києві становить 12 000 грн, але це стосується квартир без ремонту або в віддалених районах.
Скільки коштує купити квартиру в Україні
За даними ЛУН, середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку наступна:
Львів — $67 900
Київ — $67 000
Ужгород — $63 000
Луцьк — $56 000
Чернівці — $55 000
Рівне — $53 100
Житомир — $47 000
Вінниця — $46 000
Одеса — $45 300
Черкаси — $44 300
Тернопіль — $43 000
Івано-Франківськ — $39 700
Полтава — $37 500
Хмельницький — $37 000
Чернігів — $34 000
Дніпро — $33 900
Кропивницький — $30 000
Суми — $22 500
Харків — $22 000
Миколаїв — $20 000
Запоріжжя — $16 000
Херсон — $14 500
Середня ціна найдешевшої квартири на первинці:
Львів — 61 900
Київ — 58 700
Одеса — 39 400
Ужгород — 42 600 –
Дніпро — 45 600
Вінниця — 46 400
Чернівці — 45 800
Рівне — 43 900
Тернопіль — 34 900
Хмельницький — 32 300
Черкаси — 32 800
Полтава — 35 900
Чернігів — 30 100
Миколаїв — 25 500
Харків — 31 700
Житомир — 37 500
Івано-Франківськ — 36 400
Кропивницький — 36 700
Суми — 610
Запоріжжя — 570
Прогноз на 2026 рік: що буде з цінами на житло
Олександр Бойко прогнозує помірне, але стабільне зростання цін у 2026 році. За його словами, на первинному ринку Києва очікується зростання на рівні 8-15%.
«Це не буде стрибкоподібним підвищенням. Чому саме такі цифри? Тому що ринок поступово стабілізується та адаптується до нових реалій, але всі структурні фактори, про які я говорив вище, нікуди не зникнуть. Більше того, вони продовжуватимуть чинити тиск на ціноутворення», — пояснює експерт.
Він звертає увагу на важливий момент для потенційних покупців: якщо девелопер починає знижувати ціни на квадратний метр, це часто свідчить про фінансові проблеми компанії, а не про вигідну пропозицію.
«Серйозні забудовники, які впевнені у власній спроможності завершити проєкт та виконати всі зобов’язання перед інвесторами, продовжуватимуть підвищувати ціни відповідно до ринкових реалій», — каже Олександр Бойко.
Щодо орендного сегменту, за словами рієлтора, у 2026 році очікується повернення до зростання на 5-10%. Це буде пов’язано зі стабілізацією економічної ситуації та відновленням ділової активності в столиці.