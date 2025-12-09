ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
241
Час на прочитання
4 хв

Купівля та оренда квартир в Україні значно подорожчає: у яких містах ціни підскочать найбільше

За прогнозами експертів, у 2026 році ринок нерухомості знову продемонструє зростання цін.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Вартість житла в Україні

Вартість житла в Україні / © ТСН.ua

Ціни на квартири та оренду в Україні зростають навіть в умовах війни. Вартість житла в обласних центрах уже наблизилася до рівня, коли оренда квартири з ремонтом «з’їдає» більшу частину середньої зарплати українців, а купівля власного помешкання для багатьох перетворюється на фінансовий марафон на десятки років. За прогнозами експертів, у 2026 році ринок нерухомості знову продемонструє зростання цін.

Що відбувається з ринком нерухомості в Україні, скільки коштує оренда і купівля квартир у містах сьогодні та яких змін очікувати найближчим часом — про це в коментарі для сайту ТСН.ua розповів експерт з нерухомості, рієлтор Олександр Бойко.

Чи зростуть ціни на житло в 2026 році

Він погоджується з прогнозами колег про зростання цін як на первинному ринку, так і в сегменті оренди житла у 2026 році.

«Більше того, хочу підкреслити — це не просто припущення, а закономірний процес, зумовлений цілим комплексом структурних факторів, які сформувалися за останні майже чотири роки повномасштабної війни», — каже Олександр Бойко.

Що впливає на вартість нерухомості в Україні: чотири ключові фактори

По-перше, зростання собівартості будівництва залишається найпотужнішим драйвером росту цін на житло, пояснює експерт.

«За моїми спостереженнями та даними девелоперських компаній, собівартість зросла більш ніж на 30-35% від початку повномасштабного вторгнення. Будівельні матеріали подорожчали на 35-45%, логістика стала складнішою та дорожчою, енергоносії постійно дорожчають, а нові стандарти безпеки (укриття, резервні системи електропостачання) суттєво збільшують кошторис проєктів», — каже рієлтор.

По-друге, в Україні спостерігається критичний дефіцит кваліфікованих будівельників. Значна частина працездатного населення або перебуває в лавах Збройних сил України або виїхала за кордон.

«Це призводить до зростання заробітних плат у будівельній галузі та подовження термінів будівництва, що також впливає на кінцеву вартість квадратного метра», — каже Олександр Бойко.

По-третє, на ціну житла впливає обмежена пропозиція на тлі стабільного попиту. Кількість нових проєктів, які виходять на ринок, скоротилася порівняно з довоєнним періодом.

«При цьому попит залишається високим, особливо на готове житло або об’єкти на завершальній стадії будівництва. В умовах, коли пропозиція не встигає за попитом, зростання цін неминуче», — пояснює експерт.

Крім того, відбувається послаблення національної валюти та інфляційні процеси. Девелопери прив’язують вартість квадратного метра до долара США, тому будь-яке коливання курсу гривні автоматично відбивається на гривневих цінах житла.

Скільки коштує купити квартиру / Фото ілюстративне / © iStock

Скільки коштує купити квартиру / Фото ілюстративне / © iStock

Скільки коштує купити квартиру в Києві

За словами експерта, на первинному ринку в Києві середня вартість квадратного метра у новобудовах становить $1 311 (близько 54,2 тисячі гривень).

Однак ціни суттєво варіюються залежно від класу житла:

  • Економ-клас: $980 за кв.м

  • Комфорт-клас: $1 120 за кв.м

  • Бізнес-клас: $1 740 за кв.м

  • Преміум-сегмент: $3 220 за кв.м

Якщо говорити про конкретні квартири в середньому сегменті, то за даними ЛУН:

  • Однокімнатна квартира в середньому коштує $66,500 (зростання на 2% за останні півроку)

  • Двокімнатна — $105,000 (зростання на 5%)

  • Трикімнатна — $150,000 (ціна стабільна останні півроку)

На вторинному ринку середня ціна за квадратний метр становить $1 622 що значно вище, ніж на первинному ринку. Це пов’язано з готовністю житла та сформованою інфраструктурою, пояснює рієлтор.

Які ціни на оренду житла в Києві

Щодо оренди, то тут ми бачимо цікаву динаміку, каже Олександр Бойко:

«Після піку 2024 року, коли однокімнатні квартири подорожчали на 23%, а двокімнатні аж на 50%, у грудні 2025 року спостерігається невелика корекція».

Середні ціни оренди зараз становлять:

  • Однокімнатна квартира: 16 000-17 000 грн (зниження на 16% за півроку)

  • Двокімнатна квартира: 23 000 грн (зниження на 21%)

  • Трикімнатна квартира: 40 000 грн (зниження на 14%)

Важливо зазначити, що найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир у Києві становить 12 000 грн, але це стосується квартир без ремонту або в віддалених районах.

Скільки коштує купити квартиру в Україні

За даними ЛУН, середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку наступна:

  • Львів — $67 900

  • Київ — $67 000

  • Ужгород — $63 000

  • Луцьк — $56 000

  • Чернівці — $55 000

  • Рівне — $53 100

  • Житомир — $47 000

  • Вінниця — $46 000

  • Одеса — $45 300

  • Черкаси — $44 300

  • Тернопіль — $43 000

  • Івано-Франківськ — $39 700

  • Полтава — $37 500

  • Хмельницький — $37 000

  • Чернігів — $34 000

  • Дніпро — $33 900

  • Кропивницький — $30 000

  • Суми — $22 500

  • Харків — $22 000

  • Миколаїв — $20 000

  • Запоріжжя — $16 000

  • Херсон — $14 500

Ціни на житло / Фото ілюстративне / © ТСН.ua

Ціни на житло / Фото ілюстративне / © ТСН.ua

Середня ціна найдешевшої квартири на первинці:

  • Львів — 61 900

  • Київ — 58 700

  • Одеса — 39 400

  • Ужгород — 42 600 –

  • Дніпро — 45 600

  • Вінниця — 46 400

  • Чернівці — 45 800

  • Рівне — 43 900

  • Тернопіль — 34 900

  • Хмельницький — 32 300

  • Черкаси — 32 800

  • Полтава — 35 900

  • Чернігів — 30 100

  • Миколаїв — 25 500

  • Харків — 31 700

  • Житомир — 37 500

  • Івано-Франківськ — 36 400

  • Кропивницький — 36 700

  • Суми — 610

  • Запоріжжя — 570

Прогноз на 2026 рік: що буде з цінами на житло

Олександр Бойко прогнозує помірне, але стабільне зростання цін у 2026 році. За його словами, на первинному ринку Києва очікується зростання на рівні 8-15%.

«Це не буде стрибкоподібним підвищенням. Чому саме такі цифри? Тому що ринок поступово стабілізується та адаптується до нових реалій, але всі структурні фактори, про які я говорив вище, нікуди не зникнуть. Більше того, вони продовжуватимуть чинити тиск на ціноутворення», — пояснює експерт.

Він звертає увагу на важливий момент для потенційних покупців: якщо девелопер починає знижувати ціни на квадратний метр, це часто свідчить про фінансові проблеми компанії, а не про вигідну пропозицію.

«Серйозні забудовники, які впевнені у власній спроможності завершити проєкт та виконати всі зобов’язання перед інвесторами, продовжуватимуть підвищувати ціни відповідно до ринкових реалій», — каже Олександр Бойко.

Щодо орендного сегменту, за словами рієлтора, у 2026 році очікується повернення до зростання на 5-10%. Це буде пов’язано зі стабілізацією економічної ситуації та відновленням ділової активності в столиці.

Дата публікації
Кількість переглядів
241
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie