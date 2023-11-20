Купівля-продаж та "допомога від ООН": які схеми використовують аферисти та чому їх складно покарати

В Україні 2023 року побільшало шахрайств. Від початку цього року поліцейські відкрили вже 73 тисячі кримінальних проваджень проти аферистів. Найчастіше людей ошукують, коли щось купують чи продають, нібито просять про допомогу або ж видають себе за працівників банківських установ.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Лебеденко.

Жінка продавала земельну ділянку і втратила 10 тисяч гривень

Антоніна пів року тому стала жертвою аферистів. Жінка продавала земельну ділянку і тоді до неї зателефонував чоловік, представившись знайомим. Він захотів терміново придбати ділянку, мовляв - це для друга-військового. Також шахрай запропонували ще і вищу ціну, ніж хотіла Антоніна. Тоді він почав виманювати у неї гроші, нібито на переоформлення.

Пані Антоніна

"Треба зробити оцінку цієї ділянки, потім перечислили гроші, потім ще щось, потім ще щось", - згадує Антоніна.

Вона думала, що розмовляє зі знайомим односельцем і перерахувала йому загалом 10 тисяч гривень. Після цього його телефон вже був поза зоною. Так, Антоніна зрозуміла, що шахраї просто скопіювали його голос .

За такою схемою купівлі-продажу - у поліції кожне четверте звернення про шахрайство. У кожному десятому - це дзвінок нібито з банку. Ще з розповсюджених - фішинг та прохання про допомогу.

Від імені чоловіка надсилали повідомлення з проханням позичити гроші

Богдан розповів ТСН, як жертвами шахраїв ледь не стали чи не всі його друзі й знайомі. Від його імені, в акаунті з його світлиною аферисти почали просити позичити від 600 до 6 тисяч гривень. Помилкою шахраїв стало те, що таке повідомлення отримала й дружина Богдана.

Листування далі продовжив уже сам Богдан. І отримав від них не лише номер картки, а й розрахунковий рахунок. І все це передав поліції. Таких "прохань" про допомогу в повідомленнях або дзвінком серед ночі - за останні півтора року стало теж значно більше. Як і пропозицій - заробити легкі гроші. Спочатку просто за підписку. А далі - щоб стати штатним співробітником, уже мусиш за це заплатити сам.

Схеми аферистів

Шахрайство в Інтернеті

"Нещодавно я й сама ледве не стала інструментом такої схеми. В одному з телеграм-каналів для допомоги біженцям з України в Празі хтось розмістив оголошення від акаунта з моїм фото, моїм ім'ям, але лиш трохи зміненим прізвищем. Можливо ця афера і мала б продовження, якби не моя знайома, яка була серед підписників. Тож цей обман був швидко викритий", - каже кореспондентка ТСН.

Обережним треба бути і коли вам пропонують додаткові виплати, зокрема, від "Єпідтримки", ЄС, ООН, Червоного Хреста тощо. І тут шахраї вдаються до новітніх технологій: навіть роблять діпфейки від імені ТСН.

Шахраїв складно викрити

За цей ще неповний рік поліцейські отримали вже 73 тисячі звернень про шахрайство. Із них до суду передали лише кожне шосте кримінальне провадження.

"Частіше за все, це злочинці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, за кордоном. Користуються VPN і їхня IP-адреса може бути розкидана по всьому світу", - каже заступник начальника відділення поліції Бородянки Вадим Чернишук.

Статистика шахрайств

Тож щоб викрити і знайти того, хто стоїть за аферою всередньому поліцейським потрібно до 3 місяців. Але іноді шукати аферистів доводиться й по пів року.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 за 19 листопада 2023 року | Новини України

Нагадаємо, відомий ветеран заявив про викриття псевдоволонтерів у Києві.

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