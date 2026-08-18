ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
1499
Час на прочитання
2 хв

Купувати чи продавати долари: експерти розповіли, що буде з гривнею і куди краще вкладати

Що вигідніше в серпні 2026 року: купівля долара чи інвестиції в гривневі ОВДП? Експерти навели розрахунки дохідності та дали поради щодо збереження капіталу

Автори публікації
Фото автора: Олександр Панченко Олександр Панченко Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Курс валют в Україні

Курс валют в Україні / © ТСН

Економічні експерти пояснили, куди зараз краще інвестувати заощадження та чи варто купувати іноземну валюту.

Про це йдеться у статті ТСН.ua.

Купівля валюти як «страховка»: аргументи за збільшення доларової частки

Економіст Андрій Забловський вважає, що зараз вдалий час для збільшення валютної складової у власному інвестиційному портфелі.

«Якщо гривневі ОВДП ідеально працюють для примноження капіталу, а гривневі депозити служать як інструмент швидкої ліквідності, то готівковий долар є базовим якорем безпеки заощаджень. Це робить купівлю валюти зараз безпечним довгостроковим кроком, який, утім, не дає високих відсотків. Євро варто тепер купувати, якщо майбутні витрати (поїздки, навчання, покупки) плануються саме в європейській валюті», — роз’яснив Андрій Забловський.

Схожої позиції дотримується і фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. За його словами, купувати валюту варто не задля швидкого збагачення, а заради мінімізації ризиків.

«Ситуація вимальовується настільки складна, що купівлю валюти потрібно розглядати не стільки як заробіток, а як страховку, тож я за купівлю», — аргументував Андрій Шевчишин.

Гривня перемагає долар у 3,15 разів: розрахунки Олега Пендзина

Натомість економіст Олег Пендзин переконаний, що підстав для паніки немає, і радить надалі використовувати гривневі інструменти для отримання максимального прибутку.

«Виходячи з мого бачення макрополітичної, макроекономічної і фінансової ситуації в Україні, не варто боятися обвалу гривні і шукати у валюті порятунку від знецінення заощаджень. Але наявну готівкову валюту продавати не треба, краще інвестувати у гривневі інструменти за рахунок нових надходжень», — вважає Олег Пендзин.

Економіст навів конкретні розрахунки за період від січня 2025 року по липень 2026 року (1 рік і 7 місяців):

  • Інвестиція в гривневі ОВДП: Людина, яка щомісяця купувала ОВДП на 1000 грн із середньою дохідністю 15%, за 19 місяців поступово вклала 19 000 грн і отримала 20 375 грн (чистий прибуток — 2137 грн).

  • Купівля готівкового долара: Аналогічні щомісячні вкладення у готівковий долар за цей же період принесли б лише 755 грн доходу.

Таким чином, прибуток від ОВДП виявився у 3,15 раза вищим, ніж від купівлі валюти.

За даними Пендзина, від січня 2025 року по серпень поточного року гривня знецінилася на 6,7% за офіційним курсом. А точка беззбитковості, за якої щомісячна купівля доларів почне випереджати дохідність ОВДП, можлива лише за умови стрибка курса до 54 грн/долар.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie