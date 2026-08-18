Купувати чи продавати долари: експерти розповіли, що буде з гривнею і куди краще вкладати

Курс валют в Україні / © ТСН

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Економічні експерти пояснили, куди зараз краще інвестувати заощадження та чи варто купувати іноземну валюту.

Про це йдеться у статті ТСН.ua.

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Купівля валюти як «страховка»: аргументи за збільшення доларової частки

Економіст Андрій Забловський вважає, що зараз вдалий час для збільшення валютної складової у власному інвестиційному портфелі.

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«Якщо гривневі ОВДП ідеально працюють для примноження капіталу, а гривневі депозити служать як інструмент швидкої ліквідності, то готівковий долар є базовим якорем безпеки заощаджень. Це робить купівлю валюти зараз безпечним довгостроковим кроком, який, утім, не дає високих відсотків. Євро варто тепер купувати, якщо майбутні витрати (поїздки, навчання, покупки) плануються саме в європейській валюті», — роз’яснив Андрій Забловський.

Схожої позиції дотримується і фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. За його словами, купувати валюту варто не задля швидкого збагачення, а заради мінімізації ризиків.

«Ситуація вимальовується настільки складна, що купівлю валюти потрібно розглядати не стільки як заробіток, а як страховку, тож я за купівлю», — аргументував Андрій Шевчишин.

Гривня перемагає долар у 3,15 разів: розрахунки Олега Пендзина

Натомість економіст Олег Пендзин переконаний, що підстав для паніки немає, і радить надалі використовувати гривневі інструменти для отримання максимального прибутку.

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«Виходячи з мого бачення макрополітичної, макроекономічної і фінансової ситуації в Україні, не варто боятися обвалу гривні і шукати у валюті порятунку від знецінення заощаджень. Але наявну готівкову валюту продавати не треба, краще інвестувати у гривневі інструменти за рахунок нових надходжень», — вважає Олег Пендзин.

Економіст навів конкретні розрахунки за період від січня 2025 року по липень 2026 року (1 рік і 7 місяців):

Інвестиція в гривневі ОВДП: Людина, яка щомісяця купувала ОВДП на 1000 грн із середньою дохідністю 15%, за 19 місяців поступово вклала 19 000 грн і отримала 20 375 грн (чистий прибуток — 2137 грн ).

Купівля готівкового долара: Аналогічні щомісячні вкладення у готівковий долар за цей же період принесли б лише 755 грн доходу.

Таким чином, прибуток від ОВДП виявився у 3,15 раза вищим, ніж від купівлі валюти.

За даними Пендзина, від січня 2025 року по серпень поточного року гривня знецінилася на 6,7% за офіційним курсом. А точка беззбитковості, за якої щомісячна купівля доларів почне випереджати дохідність ОВДП, можлива лише за умови стрибка курса до 54 грн/долар.

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