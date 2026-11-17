Курс валют в Україні

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Українські економісти та фінансові аналітики радять не нарощувати гривневу частку заощаджень, а скористатися періодом відносної стабільності на валютному ринку, щоб докупити готівкову валюту. Водночас думки експертів щодо того, що вигідніше брати зараз — долар чи євро, — розділилися.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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Ризик девальвації гривні до 47 грн/долар: що вигідніше за депозити та ОВДП

За підрахунками економіста Олега Пендзина, за теперішнього курсу долара прибутковість різних інструментів заощаджень виглядає так:

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Гривневі ОВДП — 13,5% річних;

Гривневі депозити — близько 9% річних (після сплати податків);

Готівковий долар (куплений на початку року) — до 7%.

Попри вищу дохідність гривневих інструментів, експерт вважає, що збільшувати гривневу частку інвестиційного портфеля вже ризиковано. Навпаки — кошти з депозитів та ОВДП, термін дії яких закінчився, краще перевести у валютну готівку.

Олег Пендзин, економіст: «Не виключено, що Нацбанк наступного року буде змушений девальвувати гривню до 47 грн/долар і нижче, бо у проєкті закону про держбюджет на 2027 рік заплановано лише близько 40% власних надходжень, а 60% — запозичення і зарубіжна фінансова допомога. Наразі маємо навпаки: 60% власні і 40% донорські. Тож у перспективі курс гривні залежатиме від обсягів цієї допомоги».

Долар чи євро: у чому розійшлися думки аналітиків

Фінансові аналітики Андрій Забловський та Андрій Шевчишин також радять запасатися готівковою валютою, доки курс не рухається, проте по-різному оцінюють перспективи євро:

Позиція Андрія Шевчишина (ставка на долар): експерт не радить купувати євровалюту, оскільки прогнозує її подальше здешевлення, що автоматично підштовхне долар до зростання. На його думку, зараз вигідніший саме долар, а продавати валюту варто лише під поточні витрати. Позиція Андрія Забловського (диверсифікація та гра на перспективу): аналітик не проти купівлі дешевого євро, але називає три важливі умови:

Андрій Забловський, фінансовий аналітик: «Євро купувати варто, якщо планується їх використання найближчим часом для розрахунків, тобто як гроші, а не як інвестиції. Другий момент: євро не завжди буде дешевшати. У середньостроковій перспективі можна на цьому заробити, купивши зараз євровалюту за досить вигідним курсом. Схожа ситуація була в листопаді 2024 року, коли курс євро впав нижче 44,5 грн, але вже за пів року євро коштував вище 49 грн. І третє — диверсифікація заощаджень залишається актуальною: в інвестиційному портфелі має бути порівну євро й доларів і приблизно третина — у гривневих інструментах, найкраще в ОВДП».

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