Купувати чи продавати валюту: експерти дали поради, як зберігати заощадження

Експерти дали поради, як зберігати заощадження / © ТСН

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На тлі невизначеності на валютному ринку експерти зазначають, що настав час, коли складно дати однозначну пораду щодо збереження коштів. Водночас аналітики сходяться на думці про необхідність диверсифікації заощаджень та створення фінансової подушки безпеки.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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Диверсифікація та контроль за коштами

Економічний експерт Олег Пендзин зауважує, що ситуація з дохідністю інструментів змінюється через курсову динаміку.

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Олег Пендзин: «Ще місяць тому це були гривневі інвестиційні інструменти, перш за все ОВДП — облігації внутрішньої державної позики з дохідністю понад 15% річних. З огляду на наявну динаміку зміни курсу долара, вони такими й залишаються. Та невідомо, що буде далі. Не виключено, що курс долара швидко зростатиме, тривожні дзвіночки вже є.

Тому варто перейти до диверсифікації заощаджень. Гривневі депозити і ОВДП, у яких закінчився термін дії, можна перевести у валютну готівку. Та варто пам’ятати, що це втрата дохідності в обмін на контроль за заощадженнями в режимі 24/7».

Форс-мажорний запас та інвестиції в ОВДП

Експерт Андрій Забловський пропонує переглянути структуру інвестиційного портфеля на користь доступності коштів.

Андрій Забловський: «Варто збільшити в інвестиційному портфелі обсяги наявної готівки як у гривні, так і валюти. Це "гарячі" гроші, які мають бути доступні миттєво у разі надзвичайної ситуації. Зараз важливіше бути убезпеченим на випадок форс-мажору, ніж намагатися якомога більше заробити на відсотках. Все, що понад тримісячний обсяг витрат родини, як і раніше, найвигідніше тримати в ОВДП».

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Страховка від знецінення: купувати чи продавати валюту

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин застерігає від продажу валюти без нагальної потреби та рекомендує розглядати її купівлю як захист капіталу.

Андрій Шевчишин: «За можливості найкраще валюту купувати. Готівкові долари — як джерело дохідності при мінімальних ризиках. Якщо курс долара в найближчі 2,5 місяці піде до 46 грн, то це приріст 2,2%, або 10,5% річних, що співрозмірно з дохідністю гривневого депозиту після виплати відсотків.

Євро — тому що курс вигідний, однак за умови, що євровалюта використовуватиметься у майбутньому для розрахунку, а не для накопичення з метою отримати прибуток. Купівлю валюти наразі потрібно розглядати не стільки як заробіток, а як страховку від знецінення заощаджень. Плюс до цього, поточні рівні курсу доволі привабливі для купівлі».

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