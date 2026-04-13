Купувати чи продавати валюту: експерти пояснили, що робити з заощадженнями

Економісти рекомендують зберігати заощадження в ОВДП або ж купувати іноземну валюту, оскільки зараз вона дешевшає.

Чому зберігати заощадження в ОВДП вигідно

Олег Пендзин наголошує: якщо ваша мета — саме заробити, а не просто зберегти, альтернативи гривні наразі немає.

«Дохідність валюти зараз — це мізер. Якщо ви купили долари перед Новим роком і вирішите продати їх сьогодні, ваш реальний заробіток становитиме лише 1,6% річних, або 70 копійок на кожному доларі. По євро ситуація ще гірша — менше 1% прибутку. Водночас гривневі ОВДП дають стабільні 14%», — вважає Олег Пендзин.

У чому ще можна зберігати заощадження

Попри високу дохідність гривні Андрій Шевчишин радить не забувати про диверсифікацію. Він вважає, що зараз — ідеальний момент для купівлі валюти, поки курс стабільний або навіть трохи знижується.

Ідеальний інвестиційний портфель 2026 року:

1/3 — гривня (винятково в ОВДП для високого доходу); 1/3 — долар США (для стабільності); 1/3 — євро (у пропорції 1:1 до долара).

Андрій Забловський підтримує купівлю валюти на «просіданні» курсу, але застерігає від різких рухів. Купувати долари чи євро варто лише за вільні кошти.

«Не варто знімати депозити чи продавати цінні папери, щоб купити кілька сотень доларів. Робіть це поступово і лише якщо маєте зайву готівку», — зазначає експерт.

Експерти зараз рекомендують не продавати валюту.

