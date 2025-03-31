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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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593
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3 хв

“Купуйте гріб і забирайте додому”: український військовий 5 місяців пробув у комі через “дивне поранення”

Родичі тяжкопораненого військового встановлюють обставини його травмування. Що відомо?

Автор публікації
Марія Кужик Марія Кужик
Рідні військового

Родина військового / © ТСН

Військовослужбовця Давида Андрущака, за офіційною версією, випадково поранив побратим, який чистив зброю. Чоловік 5 місяців був у комі через тяжке поранення.

Дружина військового каже, що не вірить у це. У частині їй не повідомили про інцидент, а кримінальне провадження спочатку навіть відкривати не хотіли.

Дали довідку, що у Давида небойове поранення, тож грошову компенсацію на реабілітацію він так і не отримав.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Вже півтора роки Давид Андрущак прикутий до ліжка- не говорить і ледве рухається. П’ять місяців провів у комі внаслідок дивного поранення. Він служив на Харківщині, коли востаннє вийшов на зв’язок із дружиною у вересні 2023 року.

«Знайомі, волонтери, ми його шукали, бо ніхто з частини не сповістив. Ми його самі знайшли в Харківській лікарні у дуже важкому стані», — каже дружина військового Лідія Гонтар.

Давид Андрущак після тяжкого поранення / © ТСН

Давид Андрущак після тяжкого поранення / © ТСН

Що сталось у військовій частині їй навіть не пояснили, каже жінка. Вже згодом, коли здійняла галас, повідомили: Давид відпочивав в будинку разом із побратимами. І стався нещасний випадок. Це фрагмент телефонної розмови із представником частини, каже жінка: «На першому поверсі в кімнаті контрактник вирішив чистити зброю і з дуру, в нього був патрон, нажимає на спусковий крючок, постріл, куля вилітає. І знаєте, що саме характерне, що куля настільки змінила траєкторію, проходячи через перекриття стелі і влучила йому в ноги».

Але навіть якщо повірити у таку траєкторію кулі, ця версія із наявними пораненнями чоловіка все одно не співпадає, твердить Лідія. Питає, якщо в офіційних документах вказане лише поранення ніг, чому в чоловіка пошкоджені голова і тулуб?

«В одні лікарні написано в довідці одне, а деякі лікарі, з якими я консультувалася, говорили зовсім інше. Записано в принципі лише поранення ніг, а в нього чомусь розбита з лівої сторони голова. Був пневматорекс, поломана дуже сильно грудна клітина, відбиті нирки. Нам казали: купуйте гріб, забирайте додому і проведіть останні дні з ним», — каже Лідія Гонтар.

Лідія Гонтар / © ТСН

Лідія Гонтар / © ТСН

Дружина не здалася і відвезла Давида до реабілітаційного центру. Там він почав реагувати на голоси, тепер — навіть посміхається.

Дружина намагалась зв’язатися із побратимами чоловіка, але ті спілкуватись відмовляються. Не йде на контакт і винуватець поранення. Тоді вона звернулась до адвоката. У військовій частині на офіційний запит повідомили: матеріали передали до Держбюро розслідувань, винуватця перевели в інший підрозділ. Але коли родина звернулася до ДБР, виявилося- справи немає!

«Запитів написано було штук 20. Звертаємося до військової частини, військова частина пише відповіді безтолкові, зазначає номер телефону виконавця без якоїсь цифри. Або відповідь пишуть, що вони щось направили, а нічого не направили», — каже адвокат родини Микола Дяченко.

ТСН вирішує надіслати свої запити. 17 лютого редакція звернулася до ДБР, згодом — до військової частини. І лише тоді справа знайшлася. У військовій частині повідомили, що 19 лютого, за півтора року після події, слідчі внесли відомості про кримінальне правопорушення до реєстру розслідувань. А ось і відповідь Держбюро: «З’ясовуються всі обставини, які призвели до таких наслідків».

Не лише покарати винних, а й відсудити гроші на реабілітацію, прагне родина бійця. Бо ж в офіційній довідці Давида зазначено — його поранення не бойове і не пов’язане із захистом України. Через це грошової компенсації, яка украй потрібна йому для реабілітації, досі немає. А покривати лікування власним коштом родина вже не може.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 13:00 31 березня. Скандальна історія з пораненням бійця!

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