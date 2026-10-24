Купив євро — втратив субсидію: чи можуть забрати допомогу через заощадження і як оскаржити рішення про борг

Пенсіонер і батько-одинак втратив субсидії через купівлю валюти / © ТСН

Реклама

У Львові пенсіонер втратив житлову субсидію після купівлі 1000 євро. Згодом він отримав лист від Пенсійного фонду з вимогою повернути понад 5 000 грн раніше виплаченої допомоги. Адвокатка Діна Дрижакова розповіла, коли купівля валюти може вплинути на субсидію, чи зобов’язана людина повертати вже виплачені кошти та як оскаржити рішення ПФУ.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Як розповів нам львів’янин Дмитро, гроші на валюту відкладав, аби поїхати з дітьми на відпочинок. Однак після купівлі євро зіткнувся з припиненням субсидії та з вимогою повернути державі вже отримані кошти.

Реклама

«Я одинокий батько, пенсіонер. Виховую двох дітей-школярів. Заощадив гроші на відпочинок з ними. Думав, відвезти на море. Зібрав усі, як-то кажуть, подарунки родини, друзів, вийшло трохи більше 50 тис. грн. Пішов до банку — поміняв на євро. На відпочинок так і не з’їздили, бо на нас трьох цього не вистачить, звісно. Потім отримав листа з Пенсійного фонду, де повідомили, що мені припиняють виплачувати житлову субсидію і вимагають повернути понад 5 тис. грн допомоги, яку я вже отримав. Для мене це відчутна сума», — каже Дмитро.

Чи можна втратити субсидію через купівлю валюти

За роз’ясненнями Пенсійного фонду України, підставою для перегляду права на житлову субсидію може бути купівля готівкової чи безготівкової іноземної валюти або банківських металів на загальну суму понад 50 тис. грн протягом 12 місяців. Операції сумуються, а про таку обставину потрібно повідомити ПФУ протягом 30 календарних днів після її виникнення. Якщо цього не зробити, фонд може припинити виплату субсидії та вимагати повернення надміру виплачених коштів, а у разі відмови стягнути їх через суд.

Зауважимо, що валюта, отримана від благодійних організацій, а також придбана для оплати медичних чи освітніх послуг, не враховується.

«Якщо людина не повідомила про операцію, це може стати підставою для перегляду її права на допомогу. Однак для оцінки конкретної ситуації потрібно враховувати всі обставини та правові підстави рішення ПФУ. Окремо слід перевірити, за який період нарахували переплату та чи є законні підстави вимагати її повернення. У випадку Дмитра важливо встановити конкретну суму в гривнях при купівлі 1000 євро на дату операції. Сам номінал у євро не дає змоги без додаткових даних остаточно визначити, чи було перевищено поріг у 50 тис. грн», — каже адвокатка Діна Дрижакова у коментарі ТСН.ua.

Реклама

Є й інший критерій, який може впливати на право отримувати субсидію. Йдеться про наявність депозитів у загальній сумі понад 100 тис. грн на визначену правилами дату.

Однак наявність особистих заощаджень сама по собі не означає автоматичної втрати субсидії. Важливо розрізняти гроші, які людина накопичила з пенсії чи інших доходів, суму коштів на депозитах та операції, для яких правила встановлюють окремі обмеження.

«Якщо отримувач субсидії придбав валюту, йому варто з’ясувати, чи виник у нього обов’язок повідомити про операцію, чи було дотримано відповідних строків і чи правильно ПФУ застосував критерії призначення допомоги», — додає адвокатка.

Чи має пенсіонер повертати субсидію

Вимога Пенсійного фонду повернути кошти не означає, що нарахована сума автоматично є боргом, який не можна оскаржити. Спершу потрібно перевірити, на якій підставі орган визнав виплати надмірними та як визначив суму до повернення.

Реклама

«Йдеться не про штраф за купівлю валюти, а про суму субсидії, яку Пенсійний фонд вважає надміру виплаченою за період, коли право на неї, на думку органу, було відсутнє», — пояснює Діна Дрижакова.

За словами юристки, необхідно вимагати помісячний розрахунок і перевіряти, з якої саме дати ПФУ вважає субсидію неправомірно отриманою. Тому слід з’ясувати, за який період сформували вимогу на понад 5 тис. грн, чи врахували обставини купівлі валюти та чи відповідає розрахунок фактичним виплатам.

«Не можна автоматично вважати, що одна валютна операція зобов’язує людину повернути всі субсидії, які вона отримувала протягом тривалого часу. Розмір вимоги має бути обґрунтований відповідно до конкретних обставин і норм законодавства», — пояснює юристка.

Якщо підстави для повернення коштів підтверджуються, надміру виплачену субсидію можуть вимагати повернути. Якщо ж людина не погоджується з рішенням або сумою, вона має право вимагати документи та оскаржувати дії органу.

Що робити, якщо субсидію припинили та нарахували борг

Щоби встановити, чому саме припинили виплати та як сформували суму до повернення, слід починати з офіційного звернення до Пенсійного фонду.

Написати звернення до ПФУ із проханням надати рішення про припинення субсидії, конкретну правову підставу, період, за який нарахували переплату, та детальний розрахунок суми до повернення.

Перевірити валютну операцію. Зібрати банківські квитанції або виписки, у яких зазначені дата купівлі валюти та сума операції в гривнях. Якщо встановлений поріг не було перевищено або фонд неправильно визначив обставини, це потрібно зазначити в письмових запереченнях.

Подати скаргу на рішення. Її можна адресувати до органу Пенсійного фонду вищого рівня. Також рішення можна оскаржити в адміністративному суді.

Не погоджуватися з вимогою без перевірки документів. Якщо вважаєте рішення незаконним або не погоджуєтеся із сумою, спочатку варто отримати документи та скористатися правом на оскарження. Якщо вимога законна, кошти можуть підлягати поверненню.

«У разі відмови добровільно відшкодувати переплату питання примусового стягнення вирішується в судовому порядку», — каже адвокатка.

Варто з’ясувати і можливість поновлення субсидії. Можна подати заяву про перегляд рішення, а за необхідності — нову заяву та декларацію. За передбачених Положенням № 848 умов субсидію можуть поновити протягом сезону за рішенням уповноваженого органу. Однак саме звернення не гарантує відновлення виплат.

Чи допоможе те, що чоловік сам виховує двох дітей

Пенсійний вік, утримання двох неповнолітніх дітей та обмежені доходи сім’ї слід зазначити у скарзі й заяві про перегляд рішення. До звернення додаються документи, які підтверджують склад сім’ї, доходи та інші обставини, що мають значення для розгляду справи.

Водночас сам по собі статус пенсіонера або одинокого з батьків не скасовує встановлених критеріїв призначення субсидії та не гарантує автоматичного списання переплати. Тобто ці обставини важливі для повного розгляду ситуації, але не замінюють перевірки законності рішення Пенсійного фонду. Особливо важливо не обмежуватися усним поясненням працівників установи. Потрібно отримати письмову відповідь, встановити підстави припинення виплат і перевірити розрахунок суми, яку вимагають повернути.

Як поновити субсидію після припинення виплат

Якщо Пенсійний фонд припинив нарахування допомоги, отримувач може звернутися із заявою про перегляд рішення і, за необхідності, подати нову заяву про призначення житлової субсидії та декларацію.

Але перед цим варто з’ясувати, чи усунуто обставини, які стали підставою для припинення виплат, та чи відповідає домогосподарство чинним вимогам для призначення допомоги.

Якщо рішення ПФУ було помилковим, його можна оскаржувати. Якщо ж підстава для припинення субсидії підтвердиться, можливість відновлення допомоги залежатиме від виконання встановлених умов.

«Головне — починати не з погашення боргу, а з письмової вимоги до Пенсійного фонду надати рішення, правову підставу та помісячний розрахунок», — наголошує Діна Дрижакова.

Субсидії в Україні — останні новини

Нагадаємо, що українці можуть оформити субсидії на дрова та газ, адже від 1 листопада в Україні зміняться платіжки за газ. Попри збереження стандартної вартості кубометра, підсумкові витрати українців на газ можуть виявитися набагато вищими, ніж очікувалося.

Також йшлося про те, що частина українців може залишитися без допомоги з оплати опалення.

Вже цього опалювального сезону частина громадян не має повторно оформлювати житлову субсидію Пенсійний фонд проведе розрахунок автоматично. Водночас деяким домогосподарствам доведеться подати нову заяву.

Новини партнерів

Новини партнерів