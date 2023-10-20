Курортний Очаків постійно обстрілюють росіяни, а Кінбурнська коса – окупована: що там відбувається

ТСН побувала в Очакові та дізналася про ситуацію в місті.

Місто Очаків Миколаївської області – це фортеця, яка оберігає Україну з моря. До війни це був недорогий курорт. На початку повномасштабного вторгнення окупанти не змогли захопити це місто, а зараз обстрілюють його ледь не щодня.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

До війни Очаків був курортом, зараз тут небезпечно

Раніше Очаків був привабливим курортним містом, куди приїжджали туристи. Зараз це місто під постійними обстрілами.

"У мене особисто Очаків завжди асоціювався з дитинством і морем. Саме це море я пам'ятаю як своє перше. Тоді ми приїхали з мамою і братом. Саме так я відчула на собі, наскільки гостинним може бути Очаків", – каже Наталія Нагорна.

Очаків до повномасштабної війни / Фото: ochakov.in.ua

Тепер море порожнє, заміноване і під постійними обстрілами. Вже друге літо поспіль тут немає туристів, проте існує загроза ударів з боку окупантів.

До повномасштабного вторгнення на це місто у Військово-морських сил були великі плани – тут мала з'явитися головна база українського Чорноморського флоту.

Очаків розташований навпроти єдиної окупованої ділянки Миколаївської області – заповідника Кінбурнська коса, куди окупанти звезли техніку для обстрілів.

Як обстріли Очакова переживають місцеві

"Ми їдемо Очаковом – будинки побиті та поруйновані. Колись тут відпочивальники знімали житло по сто гривень за добу. Місцевий житель В'ячеслав показує мені свою побиту хату і попереджає – це тільки здається, що тихо", – каже Наталія Нагорна.

Наслідки обстрілу Очакова

Раніше по будинках тут "прилітало". Місцеві також сумують через те, що нема доступу до моря, яке їх годувало. Наразі тут ризиковано виходити не лише в море, а й на вулиці. Але містяни до постійних обстрілів уже звикли та ігнорують повітряні тривоги.

"Зараз в Очакові повітряна тривога, але укриття стоїть порожнім, люди збираються і чекають, поки відкриється місцевий супермаркет. Поруч із цим місцем уже прилітало. Але місцеві пояснюють – уже розбираються в тривогах", – каже кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

Наталія Нагорна в порожньому укритті під час тривоги в Очакові

Кінбурнська коса окупована від весни 2022 року

Острів Майський – клаптик землі між окупованою Кінбурнською косою та вільним берегом. Його зараз тримають українські військові. Цю невеличку ділянку землі загарбники обстрілюють щодня з різних видів зброї.

Кінбурнська коса була окупована навесні 2022 року. До війни це місце славилося рідкісними птахами, недоторканою природою, важкою дорогою самим островом і тишею, яку порушували хіба шум моря і голоси птахів.

"Наразі зі схилів Очакова так само можна почути голоси птахів, а море спокійне і безмежне на вигляд. Але це оманливе відчуття. Минулого місяця тут підірвався хлопець, який попри заборону вирішив, що можна купатися. І загинув. Ці місця нескоро стануть знову такими, як ми їх звикли бачити й любити", – каже Наталія Нагорна.

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Нагадаємо, бійці ЗСУ розповіли про "війну дронів" і чому БпЛА довго не живуть.

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