"Курс 28,5 – це курс страху": експерти пояснили, що чекати від стрибка валюти

Експерти розглядають кілька сценаріїв на валютному ринку.

Курс долара на міжбанку цього тижня пробив психологічну межу. ТСН.Тиждень розпитав експертів, що штовхає долар вгору і як від валютної лихоманки можуть врятувати зубна паста та миючі засоби.

Від того, які цифри сьогодні показують табло обмінників залежать завтрашні ціни буквально на усе: паливо, продукти, одяг, вартість стрижки та прального порошку. Ажіотаж на валютному ринку посилюється щодня. Офіційний курс долара до гривні, встановлений Нацбанком сьогодні 28,32 грн за долар.

Фінансист Ерік Найман переконаний, найбільш суттєвий фактор, через який долар пішов на зліт - повідомлення про плани Кремля. «У нас танки біля кордону. І в нас почалась паніка. Всі, хто може, «біжать» від української гривні. Курс 28,5 – це курс страху», - пояснює Ерік Найман.

Експерти розглядають кілька сценаріїв на валютному ринку. За найгіршим з них - гривня звичайно піде на нові рекорди. І ключі від доларового спокою заховані за межами нашої країни. “Всі зміни, які ми бачимо на ринку - це зазвичай сюрпризи. Це неочікувані речі. Росія - це сюрприз. Ще пів року тому не було такого інформаційного фону. Якби був - курс зреагував би одразу” - стверджує президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

Чи перетне валютний термометр психологічну позначку в 30 гривень

Утім, навіть нині валюта перебуває приблизно на тій же планці, що і рік тому, а навчені злетами і падіннями українці не біжать в обмінники. До того ж спрацювали ще не всі, важелі, які тягають курс за ниточки.

То чи перетне валютний термометр психологічну позначку в 30 гривень, чи може опуститься до літнього мінімуму? І що робити українцям з заощадженнями на чорний день, якщо вони ще лишилися? ТСН.Тиждень з Аллою Мазур розкаже, чому у домашній стратегічний фінансовий резерв можна закласти навіть зубну пасту, і пральний порошок і це інколи навіть краще ніж купівля валюти. Не пропустіть вже цієї неділі о 19.30.