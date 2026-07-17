Курс долара готує несподіванки: економісти ошелешили, що чекає на гривню найближчим часом

Економісти дали прогноз, яким буде курс валют в Україні / © Associated Press

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До кінця липня на українському валютному ринку спостерігатимуться нові коливання, а експерти розходяться у прогнозах щодо подальшої долі гривні.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Чого чекати від долара: прогноз Олега Пендзина

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає найбільш вірогідним сценарій, за якого українська гривня до кінця липня залишатиметься на нинішніх позиціях. На готівковому ринку це означає утримання вартості американської валюти на рівні 45 гривень і вище у продажу.

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Проте, за словами економіста, головним та наразі непередбачуваним чинником впливу на курс національної валюти залишається можливе загострення військового протистояння між США та Іраном.

Олег Пендзин, економічний експерт: «Якщо розпочнеться новий виток ескалації на Близькому Сході, світова нафта знову стрімко подорожчає. Разом із нею піде вгору і курс долара США. Відповідно, українська гривня слабшатиме, наближаючись на готівковому ринку до позначки 45,5 гривні за долар, а офіційний курс НБУ впевнено перетне межу у 45 гривень».

Гривня може знецінитися: сценарії Андрія Шевчишина

Аналітик Андрій Шевчишин схиляється до думки, що розрахований ним раніше оптимістичний сценарій для гривні успішно спрацював у першій половині липня. Цьому посприяло тимчасове відновлення безпечного руху танкерів у стратегічній Ормузькій протоці, що дозволило повернути котирування валютної пари долар/євро до показника 1,15, а також заходи Нацбанку з утримання курсу долара в межах 44,5–45 гривень.

Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик: «Ситуація на ринку стане значно прогнозованішою вже до кінця поточного тижня. Якщо НБУ й надалі утримуватиме офіційний курс долара нижче психологічної позначки у 45 гривень, це означатиме продовження дії оптимістичного сценарію. Якщо ні — ми змушені будемо перейти до базового сценарію на липень. Він передбачає повільне знецінення гривні до 45,5 гривні за долар. За такого розвитку подій готівковий долар перебуватиме в межах 45–45,75 гривні, а готівкове євро коштуватиме 51,25–52 гривні. На мою думку, на сьогодні ймовірність оптимістичного сценарію становить 60%, а базового — 40%».

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Плавний тренд без стрибків: оцінка Андрія Забловського

Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський також очікує, що долар до кінця липня дорожчатиме. Водночас аналітик заспокоює: повторення стрімкого та занадто швидкого підвищення курсу, яке спостерігалося на ринку протягом 13–15 липня, очікувати не варто.

Андрій Забловський, економіст: «Курс валют рухатиметься у плавному висхідному тренді без будь-яких різких цінових стрибків чи шоків. Коливання відбуватимуться навколо встановлених Нацбанком меж. Якими саме виявляться ці межі — сказати складно, проте вони точно не будуть вищими за 45,5 гривні за долар».

Більше читайте у матеріалі: Курс валют в Україні: реванш долара та "пастка" для покупців євро

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