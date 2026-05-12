Курс долара та євро в Україні: чому іноземна валюта стрімко зросла і чого очікувати

Після періоду активного ослаблення гривні Національний банк України змінив тактику. Попри прискорення інфляції та затримки міжнародної допомоги, регулятор почав зміцнювати національну валюту.

Чому знецінювалась гривня

Економічний експерт Олег Пендзин зазначає, що на зростання цін у квітні (до 8,6% у річному вимірі) вплинули холодна зима, затяжна весна та здорожчання пального через конфлікт на Близькому Сході. НБУ був змушений дещо девальвувати гривню через затримку траншу від ЄС у 90 млрд євро.

Проте зараз тренд змінився.

Олег Пендзин: «Подальше здешевлення гривні з боку регулятора навряд чи доцільне, бо прискорить ріст цін. Саме тому Нацбанк припинив послаблювати гривню і навіть дещо її зміцнив. Вбачається, що офіційний курс до кінця травня триматиметься близьким до 44 грн/долар. Для готівкового ринку це 44,0–44,2 грн у продажу».

Макроекономічні тривоги: зарплати та енергетика

Андрій Шевчишин звертає увагу на глибші проблеми: НБУ залишив облікову ставку на рівні 15%, але погіршив прогнози. Основні фактори тиску — удари по енергосистемі та швидке зростання зарплат, що «підштовхує» інфляцію вгору. Прогноз інфляції на кінець 2026 року вже переглянуто з 7,5% до 9,4%.

Андрій Шевчишин: «Золотовалютні резерви з початку року зменшились на 9 млрд доларів, але панікувати не варто. Резервів вистачить на покриття майже 5 місяців імпорту, що значно вище критичної межі. До 24 травня готівковий курс долара залишиться в межах 43,75–44,75 грн».

Прогноз на курс валют: скільки коштуватимуть долар та євро

Андрій Забловський також не бачить підстав для «валютних ралі» найближчим часом. Попит і пропозиція на міжбанку зараз майже врівноважені.

Прогнозні коридори на 11–24 травня:

Безготівковий ринок: долар — 43,8–44,3 грн , євро — 51,5–52,5 грн .

Готівковий ринок: традиційно на 20–30 копійок вище.

Експерти наголошують: ситуація залишається контрольованою, хоча девальваційний тиск нікуди не зник. Ключовим фактором впливу залишатиметься геополітика — зокрема, чи вдасться уникнути масштабної ескалації на Близькому Сході, що безпосередньо впливає на світові ціни на нафту та українську економіку.

