Курс долара в Україні: який прогноз на літо 2023 та що буде із гривнею після війни

Що впливає на курс долара, яким він буде в липні, до кінця 2023 року та чого чекати після завершення повномасштабної війни, пояснив ТСН.ua економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Що впливає на курс долара

За словами експерта, основний фактор, який під час війни впливає на курс валют – це надходження міжнародної фінансової допомоги, вона його стабілізує. Зараз допомога надходить ритмічно і у великих обсягах, зазначив економіст.

"Приблизно 30 млрд на рік ми отримуємо, це приблизно 2-2,5 млрд доларів на місяць. Відповідно, це і формує курсову стабільність гривні", – зазначив Олексій Кущ.

Що стосується негативних факторів, які впливають на курс, це значною мірою відтік коштів по платіжних картках українських мігрантів в Європі та інших країнах, пояснює економіст. На початку повномасштабної війни відтік складав 2-2,5 млрд доларів на місяць, зараз – приблизно 1-1,5 млрд доларів.

"Відповідно, балансування цих двох факторів – відтік коштів на утримання українців за кордоном і притік валюти від міжнародних донорів – це і формує базовий тренд гривні. Серед додаткових трендів – надходження від трудових мігрантів скоротилися, але в принципі є більше 10 млрд доларів на рік. Також зерновий коридор функціонує. Тобто ми отримуємо експортну виручку за експорт зерна, це в межах 5-6 млрд доларів", – каже Олексій Кущ.

Він додає, що літо зазвичай стабільне з точки зору курсу. Крім того, під час війни скоротилася кількість українців, які відпочивають, особливо за кордоном.

"Суттєво впав внутрішній платоспроможний попит внаслідок того, що криза безробіття 20-25%, а реально вона більше. У людей просто банально немає грошей, щоб купувати валюту", – зазначив економіст.

Яким буде курс долара в липні

За словами Олексія Куща, курс валют буде корелюватись від динаміки міжнародної фінансової допомоги і ситуації на фронті.

"Але якщо все буде в такому форматі як зараз, то слід очікувати, що гривня буде стабільною, плюс-мінус пʼять відсотків вверх чи вниз, такий коридор змін. Тому курс буде коливатись біля позначки, яка є зараз", – пояснив економіст.

Яким буде курс долара до кінця 2023 року

Олексій Кущ пояснює, що робити прогноз на стільки місяців вперед важко, адже курс долара залежатиме від динаміки війни в Україні.

"До кінця року, я думаю, абсолютно нереально робити такі прогнози. Тому що ми не знаємо ні динаміки війни, ми не знаємо, що буде з економікою. Тобто будь-яка військова ескалація може викликати посилення тиску на гривню. Максимум горизонт прогнозування – це один-два місяці", – каже економіст.

Яким буде курс долара після війни

За словами Олексія Куща, курс валют після перемоги залежатиме від кількох факторів – формату завершення війни та відновлення.

"Після завершення війни – це взагалі вже таке економічне фентезі, що буде. Тобто тут така суцільна футурологія. Усе буде залежати від формату завершення війни і формату відновлення. Якщо нам будуть надходити значні кошти від наших західних партнерів на відновлення, і це будуть дійсно ті цифри, які ми просимо в Лугано чи Лондоні, тоді гривня буде навіть посилюватися, тому що буде дуже сильний приплив валюти в країну", – пояснив економіст.

Якщо формат відновлення буде слабкий, тобто Україні будуть давати кошти лише на покриття внутрішніх бюджетних дефіцитів, тоді гривня буде залишатись стабільною, але не буде такого суттєвого зміцнення гривні, додає Олексій Кущ.

Нагадаємо, в Україні прогнозують зростання вартості бензину та дизпалива у липні. Адже буде скасовано пільги і повернено 20% ПДВ на всі види пального.

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