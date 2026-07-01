Курс валют і ціни у липні: три сценарії для долара та літні аномалії на ринку товарів

Експерти пояснили, що буде із курсом валют та з цінами в Україні / © ТСН

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Українці поступово звикають до долара по 45+ грн за одиницю і до євро по 51,5–52 грн. Нинішнім літом гривня не зміцнюється, як було торік. А от ціни радують: городина, ягоди, кісточкові тощо швидко дешевшають, вартість більшості позицій споживчого кошика не зростає.

Куди піде курс гривні у липні і чому, чи очікувати зниження цін на продукти і промтовари, з’ясував сайт ТСН. Наші експерти: фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин та член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, станом на 30 червня готівковий долар коштував 45,06 грн/долар у продажу і 44,55 грн/долар у купівлі, готівковий євро — 51,56 грн/євро і 50,88 грн/євро відповідно. За червень американська валюта подорожчала в банках та обмінних пунктах у середньому на 65 коп. у продажу і в купівлі, європейська — подешевшала на 35 коп. Але протягом тижня з 10 по 17 червня спостерігався стрибок курсу євро до 52,40 у продажу і до 51,75 у купівлі, надалі курс пішов униз.

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Найвища ціна продажу долара на 30 червня була 45,30 грн (+75 коп. за місяць), найнижча — 44,85 грн/долар (+55 коп.). Максимальний курс купівлі становив 44,80 грн/долар (+60 коп.).

Найвища ціна продажу євро на 30 червня була 51,90 грн (–10 коп. за місяць), найнижча — 51,34 (–41 коп.) грн. Максимальний курс купівлі становив 51,32 грн/євро (–33 коп.).

Національний банк на 30 червня встановив такі офіційні курси: 44,85 грн/долар і 51,17 грн/євро. За червень долар за офіційним курсом подорожчав на 58 коп., євро подешевшав на 40 коп. Співвідношення долар/євро за червень знизилось з 1,18 до 1,14 долара за євро.

Андрій Шевчишин відзначив, що у червні українці побачили новий рекордний курс долара — більше 45 грн/долар.

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«Те що очікували з другої половини літа — початку осені відбулось дуже швидко й відверто несподівано. Червень 2026 року став шостим у цьому столітті червнем, коли гривня впала. І може стати найслабкішим червнем, бо падіння становило більше 1,4%, — аналізує експерт — На готівковому ринку населення активізувалось у купівлі, реагуючи на зростання долара до нових максимумів. Але сказати, що це був бум попиту — так ні. Цікаво, що попит на валюту почав зростати у другій половині червня, тобто вже після досягнення доларом максимумів».

Чого очікувати від курсу валют

Андрій Шевчишин почав із статистики: липень — місяць, коли гривня статистично схильна до помірної девальвації. За останні 26 років у 17 випадках із 26 гривня в липні слабшала до долара в середньому на 1,2%.

«Але 2026 рік вибивається з стандартів, маємо рекордний дефіцит міжбанку, слабкість продавців та глобальне зростання долара. З іншого боку — є значні надходження зарубіжної фінансової допомоги в червні, які вже частково зайшли й конвертуються, — аналізує Андрій Шевчишин. — Судячи з того як НБУ тримає курс близько 45 грн, видно, що зараз це скоріше психологічна і політична межа. Регулятор волів би її не переходити, бо рух до 46 грн призведе до перегляду відпускних цін імпортерів. В річній динаміці (липень–25–червень–26), долар за підсумками червня вже обігнав інфляцію та наблизився за дохідністю до гривневого депозиту. З початку року долар має 6,3%, з гривневого депозиту можна було б отримати 5%, а з ОВДП 7,5%. Тобто це рівень, який буде вимагати від регулятора «тиснути на гальмо». Принаймні тимчасово».

Активність населення залишатиметься помірною, вбачає експерт. Продовжуються канікули та відпустки, що більше призводить до витрат валюти, ніж до її накопичення. Однак зарплатна реформа (підвищення виплат — Авт.) для армії, поліції та ДСНС формує новий тривалий потік попиту, який повністю розгорнеться в серпні-вересні у разі продовження війських дій. Девальваційний тренд залишається і рух ще не завершений. Базова оцінка курсу на кінець року — 45,5–45,6 грн/долар за умови виходу на енергетичне перемир’я.

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Три сценарії курсу долара у липні

Андрій Шевчишин розглянув три сценарії зміни курсу долара у липні.

Сценарій базовий: Очікується повільний перехід до 45,5 грн за долар. НБУ продемонстрував: 45 грн/долар — чутливий рівень. Але утримувати його рекордними продажами валют нескінченно неможливо. Тож, у разі відсутності достатньої пропозиції валюти (навіть не зважаючи на активізацію експорту аграрки) та по мірі корекції євро очікується повільне та кероване просування долара в зону 45–45,5 грн за офіційним курсом. Ключовий якір — євро, який не мають спустити нижче 51 грн. Готівковий долар буде у межах 45–45,75 грн. Готівковий євро: 51,25–52 грн.

Сценарій оптимістичний: повернення котирувань пари долар/євро до 1,15+ завдяки відновленню руху танкерів у Ормузькій протоці. Але, для цього потрібно буде побачити реальні зміни в статистиці по інфляції в ЄС та США. В такому разі, тиск на долар послабне, НБУ утримає його ближче до 44,5–45 грн, а євро повернеться до 52–52,5 грн.

Сценарій негативний: котирування долар/євро йде нижче 1,12, що провокує прискорення девальвації гривні до долара в зону 46 грн. НБУ вичерпає можливість та бажання корекції євро і перейде до посилення долара на фоні глобальної тенденції. Долар у цьому разі може рушити до 45,5–46 грн до кінця липня.

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Що буде з цінами у липні

Олег Пендзин вбачає, що у липні інфляція сповільниться майже до нуля. Експерт дав детальний прогноз, як зміняться протягом липня ціни на основні групи продуктів та продовольчих товарів. За його словами, липневий продовольчий кошик традиційно дешевшає від масового збору місцевих овочів та ягід, проте на деякі позиції тиснутимуть логістика та витрати на енергоносії. У промтоварах липневі тренди диктуються спекою, сезоном відпусток та підготовкою ритейлерів до осіннього оновлення асортименту.

«Липень — це розпал літа, тому головними чинниками впливу на ціни будуть сезонність, врожай відкритого ґрунту, а також традиційні коливання попиту на побутову техніку. Сезонні товари продовольчого кошика, перш за все городина, продовжать дешевшати, промислова группа товарів наразі не має інфляційної складової, тому ціни на них швидше підуть униз, ніж угору. Виняток — побутова техніка, яка затребувана у спеку: кондиціонери, вентилятори. А також „курортні товари“ — від купальників, пляжних парасольок до косметики», — уточнив Олег Пендзин.

Їжа: що подешевшає і на скільки

Городина «набору для борщу» (молода картопля, капуста, морква, буряк, цибуля) втратить у ціні найвідчутніше — від 20% до 35%. На ринок масово заходить продукція відкритого ґрунту від дрібних господарств.

Огірки, помідори, кабачки. Зниження ціни на 25–40% через пік сезонного врожаю.

Сезонні ягоди та фрукти (малина, смородина, вишня, ранні абрикоси): ціни впадуть на 15–25% порівняно з червнем, коли пропозиція була обмеженою.

Яйця курячі. Можливе невелике зниження на 5–10% завдяки високій продуктивності господарств у літній період, хоча ціни вже близькі до мінімуму.

Свіжа річкова риба. Може подешевшати на 7–12%. У липні активізується вилов у ставкових господарствах, Пропозиція зростає, а через спеку продавці намагаються збути товар якнайшвидше, знижуючи ціну, щоб він не зіпсувався.

На які продукти ціни не зміняться

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Хліб масових сортів. Виробники стримуватимуть подорожчання в очікуванні нового врожаю зернових.

Олія соняшникова : Ринок насичений, внутрішній попит стабільний, тому коливання будуть в межах 1–2%.

Крупи та макаронні вироби. Торішні запаси достатні, а попит влітку на ці позиції традиційно падає.

Помірне зростання: молоко, м’ясо, риба, цукор

Молоко та кисломолочні продукти: плюс 5–8%. Через спеку зменшуються надої, а витрати на охолодження сировини та готової продукції і логістику зростають.

М’ясо (свинина, курятина): плюс 3–5%. Це пов’язано з розпалом сезону пікніків та додатковими витратами на рефрижератори для перевезення.

Морожена риба та морепродукти: плюс 5–8%. По-перше, це виключно імпортний товар, який прив’язаний до валютної логістики. По-друге, зберігання заморозки в спеку потребує безперебійної роботи потужних морозильників, що суттєво збільшує витрати на електроенергію.

Цукор: Може зрости в ціні на 5–7% через розпал сезону домашньої консервації.

Промислові товари: що подешевшає і наскільки

Демісезонний одяг та взуття: мінус 20–40%. Магазини активно звільняють склади під осінні колекції через фінальні розпродажі.

Газові плити, дрібна кухонна техніка: мінус 5–10%. Влітку увага покупців зміщена на кліматичну техніку, тому на кухонну техніку часто дають знижки для стимулювання продажів.

Телевізори та стаціонарна аудіотехніка. Сезонний спад попиту змусить ритейлерів знизити ціни або робити акції з дисконтом до 7–12%.

Чи впадуть ціни на гаджети

На ці позиції ціни не зміняться.

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Велика побутова техніка (холодильники, пральні машини ). Попит рівномірний, логістичні ланцюжки стабільні.

Базові гаджети (смартфони та ноутбуки середнього сегменту). Ринок у стані затишшя перед сезоном підготовки до школи та осінніми презентаціями нових моделей.

Побутова хімія. Попит не залежить від сезону, зміна ціни можлива лише локально в межах акцій.

Які товари можуть подорожчати

Кондиціонери, вентилятори, мобільні кліматичні системи: на 15–25%. Липнева спека традиційно провокує ажіотажний попит.

Павербанки, портативні зарядні станції, ліхтарі: на 10–15%. Причина: літнє навантаження на енергосистему та ризики планових відключень тримають попит на альтернативне живлення.

Літній одяг, купальники, сонцезахисні окуляри. На початку місяця ціни триматимуться на максимумі або зростуть на 5–10% через розпал сезону відпусток. Зниження почнеться ближче до кінця місяця.

Косметика (сонцезахисна, літній догляд за шкірою): зростання цін на 10–12% через цільовий попит.

Олег Пендзин підкреслив, що липень — найкращий час для економії на харчуванні завдяки овочам, але невигідний для купівлі кліматичної техніки та товарів для відпочинку, за які доведеться переплатити через сезонний ажіотаж.

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