Курс валют на грудень: експерти попередили про новий "сюрприз" від долара

Грудень може принести українцям суттєве зростання курсу долара. Експерти Андрій Забловський та Олег Пендзин прогнозують, що американська валюта активно дорожчатиме, і лише завдяки втручанню Національного банку вдасться стримати її ще стрімкіший зліт.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Прогноз по долару: 43,5 гривні під ялинку

Експерт Андрій Забловський назвав сценарій щодо долара «песимістичним»:

«Вартість його на міжбанківському ринку зростає, у грудні матимемо коридор 43,5–43 грн по безготівці. Багато залежатиме від дій Національного банку, ймовірно, що протягом грудня він за рахунок продажу валюти стримає швидке її подорожчання».

Щодо готівкового ринку, Забловський прогнозує, що на початку грудня він «тестуватиме рівень 43 грн/долар у продажу», а під кінець місяця може сягнути і 43,5 грн/долар.

Прогноз Олега Пендзина схожий:

Курс готівкового долара досягне 43 грн у продажу вже у першій декаді грудня.

У третій декаді він перевищить 43,5 грн/долар, але до позначки 44 грн не дійде.

Що буде з євро

Курс євро, за словами Олега Пендзина, мінятиметься у відповідності з котируванням пари долар/євро на міжнародних ринках.

Експерт зазначив, що за нинішніх котирувань 1,16 долар/євро, курс продажу готівкового євро може бути вище 50 грн/євро.