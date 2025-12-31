Курс валют на січень 2026: чи буде долар по 43 грн, а євро по 50 грн

Курс валют / © ТСН.ua

Реклама

Попри побоювання, грудень не приніс українцям долара по 43 гривні. Завдяки рішучим діям Нацбанку та масштабній фінансовій підтримці від ЄС, валютний ринок входить у 2026 рік у відносно стабільному стані.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Чому гривня втримала позиції?

Експерти називають два ключові фактори, які «врятували» національну валюту наприкінці року:

Реклама

Інтервенції НБУ: Регулятор активно гасив надлишковий попит, утримуючи курс у коридорі 42,5–42,6 грн/$. Гроші від Європи: Рішення Ради ЄС від 18 грудня про виділення Україні 90 млрд євро на 2026–2027 роки стало потужним психологічним сигналом для ринку. Це запевнило інвесторів та бізнес у наявності валютних резервів для покриття дефіциту бюджету.

Прогноз на січень: спокій чи плавне знецінення?

Більшість аналітиків погоджуються, що перший тиждень січня (до 8–10 числа) буде періодом затишшя. Далі можливі два сценарії розвитку подій.

Аналітик Андрій Шевчишин вважає, що Нацбанк не дозволить курсу євро закріпитися вище 50 грн, оскільки це може спровокувати черговий сплеск інфляції.

«Якщо врахувати фактор підготовки до можливих виборів, то різке послаблення гривні є малоймовірним. Січень може пройти з незначним коливанням у межах 0,5–1%», — зазначає експерт.

Економіст Олег Пендзин прогнозує, що готівковий ринок все ж відчує тиск. За його оцінками:

Реклама

Долар: до кінця січня може підтягнутися до позначки 42,7–42,8 грн .

Євро: на готівковому ринку має всі шанси перевищити 50 грн/€.

Що впливатиме на курс у січні: