Курс валют стрімко йде вгору: купувати чи продавати долари

Економісти дали прогноз щодо курсу валют

Реклама

В Україні різко дорожчає іноземна валюта. Економісти дали поради, що зараз краще робити — купувати чи продавати долари та євро.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Чому заощадження у гривні — це непоганий варіант

Економіст Олег Пендзин переконаний: приводів для панічного виходу з гривневих інструментів немає. Математика наразі на боці національної валюти.

Реклама

«Курс готівкового долара навіть не дійшов до 45 гривень. Від початку року маємо плюс дві гривні на кожному доларі — це дохідність менше 4,7%. Водночас середня дохідність у ОВДП — 14%, а у термінових гривневих депозитів — близько 7% чистими. Я б радив призупинити будь-які інвестиційні операції принаймні до кінця березня», — каже економіст.

Коли краще купувати іноземну валюту

Аналітик Андрій Шевчишин нагадує про золоте правило інвестора — диверсифікацію. Але застерігає від купівлі валюти саме зараз, коли ціна «кусається».

«Інвестувати в долар, коли він дорожчає — недоцільно. Краще взяти паузу. Щойно „хмари“ над гривнею розсіються, НБУ почне її зміцнювати — от тоді й варто купувати. Натомість курс євро зараз майже не зростає, тому євровалюту купувати можна вже зараз», — каже аналітик.

Експерт також попереджає про «імпортну інфляцію»: за його словами, ринок дійшов межі, коли імпортери закладають у ціни товарів курс 45–46 грн/дол. і вище. Оскільки НБУ відповідає за рівень інфляції, регулятор буде змушений втрутитися і зміцнити гривню, щойно геополітична напруженість спаде.

Реклама

Економіст Андрій Забловський вважає нинішній момент найгіршим для будь-яких різких рухів з валютою.

«Продати зараз — можна продешевити. Купити, бо завтра нібито буде дорожче — це буде „купівля заради купівлі“ без економічної доцільності в майбутньому. Зараз час для вичікувальної позиції», — каже він.