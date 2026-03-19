ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
1761
Час на прочитання
2 хв

Курс валют стрімко йде вгору: купувати чи продавати долари

Олег Пендзин, Андрій Шевчишин та Андрій Забловський пояснюють, чому ОВДП все ще вигідніші за долар та коли курс піде вниз.

Автори публікації
Олександр Панченко, Марія Бойко
Курс валют

Економісти дали прогноз щодо курсу валют

В Україні різко дорожчає іноземна валюта. Економісти дали поради, що зараз краще робити — купувати чи продавати долари та євро.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Чому заощадження у гривні — це непоганий варіант

Економіст Олег Пендзин переконаний: приводів для панічного виходу з гривневих інструментів немає. Математика наразі на боці національної валюти.

«Курс готівкового долара навіть не дійшов до 45 гривень. Від початку року маємо плюс дві гривні на кожному доларі — це дохідність менше 4,7%. Водночас середня дохідність у ОВДП — 14%, а у термінових гривневих депозитів — близько 7% чистими. Я б радив призупинити будь-які інвестиційні операції принаймні до кінця березня», — каже економіст.

Коли краще купувати іноземну валюту

Аналітик Андрій Шевчишин нагадує про золоте правило інвестора — диверсифікацію. Але застерігає від купівлі валюти саме зараз, коли ціна «кусається».

«Інвестувати в долар, коли він дорожчає — недоцільно. Краще взяти паузу. Щойно „хмари“ над гривнею розсіються, НБУ почне її зміцнювати — от тоді й варто купувати. Натомість курс євро зараз майже не зростає, тому євровалюту купувати можна вже зараз», — каже аналітик.

Експерт також попереджає про «імпортну інфляцію»: за його словами, ринок дійшов межі, коли імпортери закладають у ціни товарів курс 45–46 грн/дол. і вище. Оскільки НБУ відповідає за рівень інфляції, регулятор буде змушений втрутитися і зміцнити гривню, щойно геополітична напруженість спаде.

Економіст Андрій Забловський вважає нинішній момент найгіршим для будь-яких різких рухів з валютою.

«Продати зараз — можна продешевити. Купити, бо завтра нібито буде дорожче — це буде „купівля заради купівлі“ без економічної доцільності в майбутньому. Зараз час для вичікувальної позиції», — каже він.

Дата публікації
Кількість переглядів
1761
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie