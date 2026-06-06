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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Курс валют та ціни в Україні: чого очікувати у червні

Фінансовий ринок у нинішньому червні не такий, як зазвичай: на відміну від попередніх років, гривня не зміцнюється, а долар та євро, відповідно, дорожчають. Очевидно, що такий тренд змушує виробників та імпортерів закладати у прайси курс долара вищий ніж офіційний і навіть вищий за діючий ринковий. Як зміняться курс і ціни протягом місяця, читайте в аналітичному проєкті ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Панченко Олександр Панченко
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Курс валют та ціни в Україні

Курс валют та ціни в Україні / © ТСН.ua

Червень розпочався з подорожчання як долара, так і євро. Чого очікувати протягом місяця від курсу та цін, ТСН.ua розповіли наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, станом на початок червня готівковий долар коштував 44,50 грн/долар у продажу і 44 грн/долар у купівлі, готівковий євро 51,90 грн/євро і 51,30 грн/євро відповідно. За травень американська валюта подорожчала в банках та обмінних пунктах у середньому на 47 коп. у продажу і на 50 коп. у купівлі, європейська — на 10 коп. і 15 коп.

Найвища ціна продажу долара на 5 червня була 44,60 грн, найнижча — 44,30 грн/долар. Максимальний курс купівлі становив 44,20 грн/долар.

Найвища ціна продажу євро на 5 червня була 52 грн, найнижча — 51,75 грн. Максимальний курс купівлі становив 51,65 грн/євро.

Національний банк на 5–7 червня встановив такі офіційні курси: 44,38 грн/долар і 51,67 грн/євро. За травень долар за офіційним курсом подорожчав на 31 коп., євро подорожчав на 20 коп. Співвідношення долар/євро у травні мінялось від 1,16 до 1,18 долара до євро, наразі воно становить 1,16.

Чого очікувати від курсу валют протягом червня

Эксперти дали різні прогнози.

Олег Пендзин вважає, що у червні готівковий долар поступово але стабільно дорожчатиме, наближаючись до 45 грн за одиницю в готівковому продажу.

«Ближче до кінця червня окремі банки можуть виставляти курс продажу вище 45 грн/долар, та це не буде системою», — уточнив експерт. — Подальше подорожчання долара на готівковому ринку буде викликане монетарною політикою Нацбанку, який використовуватиме сезонне сповільнення інфляції аби девальвувати гривню. Мета — створити «запас міцності» курсу на осінь для стримування інфляції. Влітку ріст цін традиційно гальмується через сезонний фактор: зменшення критичного імпорту (природний газ тощо), здешевлення городини, яєць, молочки тощо».

Андрій Шевчишин роглянув три сценарії зміни курсу долара у червні: базовий, оптимістичний і песимістичний.

За базовим, найбільш імовірним сценарієм, історично червень — це місяць зміцнення гривні до долара, завдяки сезонним трендам і початку зниження ділової активності.

«Власна плодово-овочева продукція надходить на полиці, імпорт падає, ціни стабілізуються. За останні 26 років, у 21-му випадку гривня в червні посилювалась в середньому на 0,9% (максимально на 4,2% у 2008 році), лише у п’яти випадках девальвувала в середньому на 0,6% (максимально на 1,4% у 2003 році), — аналізує Андрій Шевчишин. — Але виходячи з позитивних очікувань відновлення зовнішнього фінансування у червні, позиції НБУ щодо підтримки привабливості гривні та у випадку відсутності критичних безпекових факторів впливу (значне загострення бойовіх дій), гривня до долара залишиться в діапазоні 44–45 грн/долар, євро буде в діапазоні 51–51,90 грн/євро».

За оптимістичним сценарієм, курс долара впаде нижче за 44 грн, гривня вийде з висхідного тренду, відкриється вікно можливості повернення курсу до 43,5 грн/долар. Така тенденція можлива у випадку різкого посилення євро на світовому ринку та якщо будуть дії НБУ, націлені на зміцнення гривні до долара і євро завдяки значним зовнішнім надходженням та зниженню безпекових ризиків.

Негативний сценарій: відсутність уже затвердженої ЄС зовнішньої фінансової допомоги. Це може нівелювати вплив сезонних тенденцій. Андрій Шевчишин упевнений, що в умовах активного контролю НБУ за ринком розкачати курс неможливо, тому це альтернативний сценарій з низькою ймовірністю. Та навіть у такому сценарії послаблення гривні до долара у червні буде незначним — на 1% або на 45–50 коп. (тобто офіційний курс буде на рівні 44,80-44,85 грн/долар, а готівковий 45,30-45,50).

Продуктовий кошик: Майже як у травні

За підрахунками Олега Пендзина, у червні порівняно з травнем, середній кошик зміниться мінімально, від мінус1% до +1,5% або на 35–50 грн. Мова йде про усереднений офіційний показник прожиткового мінімуму на одну особу у 2026 році, це 2309 грн.

«У червні зміна вартості продуктів базового продуктового кошика демонструватиме змішану динаміку, — говорить Олег Пендзин. — Загальну вартість суттєво стримає сезонне здешевлення молодої городини, ягід та яєць. Проте хліб, м’ясо та бакалія продовжать поступово дорожчати через високі виробничі витрати, дорогі енергоносії та логістику. Якщо порівняти не з травнем поточного року, а з червнем минулого року, то літній чек буде на 8–15% дорожчим, ніж торік».

Андрій Забловський спрогнозував, як зміняться ціни по окремих категоріях товарів.

Стрімке сезонне здешевлення: ягоди, городина та яйця

Полуниця та черешня: у міру масового збору вітчизняного врожаю, очікується падіння цін більше ніж удвічі. Після 15 червня полуниця впаде до 80–100 грн/кг, черешня — до 100–120 грн/кг.

Городина: завдяки збільшенню пропозиції від місцевих виробників та приватного сектору, ціни на борщовий набір у червні знизяться на 20–40% порівняно з травнем.

Курячі яйця: збільшення пропозиції від домашніх господарств створює жорстку конкуренцію птахофабрикам. Очікується падіння вартості на 10–15% (мінус 4–5 грн на десятку).

Помірне зростання: м’ясо, хліб та риба

М’ясо (курятина та свинина): цінники у червні зростуть на 3–5%. Куряча тушка та свинина (задок, лопатка) подорожчають насамперед через паливні витрати та логістику.

Хліб (український, батон): через подорожчання борошна та тарифів на струм для пекарень хлібобулочні вироби додадуть у червні 1–2% вартості.

Риба (імпортна та вітчизняна): в цілому свіжа та мороженої риба подорожчає на 2–4%.

Не зміняться порівняно з травнем ціни на молочні продукти та бакалію. Це молоко, м’який сир, олія, крупи тощо.

Промтоварний кошик: Чекаємо на знижки

Експерти говорять, що великі рітейлери вже заклали у свої бюджети середній курс долара у 46 грн, але, на їх думку, у червні значного стрибка цін на побутові товари не буде. Зараз ринок перебуває у стані відносної стабільності

«Наразі міжбанківський курс долара коливається у невеликому діапазоні 44,2–44,5 грн/долар, — зазначив Олег Пендзин. — Тому поточний червневий курс долара повністю покриває ризики імпортерів».

Експерт вважає, що навпаки, діятиме маркетинговий фактор — сезонні знижки. Великі мережі промислових товарів починають літні розпродажі та акції на побутову техніку, кліматичне обладнання чи товари для дому, іноді зі знижками до 20–40% на старі лінійки. Це тимчасово нівелює загальну інфляцію для кінцевого покупця.

Андрій Забловський прогнозує, що у червні на 2–4% можуть подорожчати косметика, побутова хімія і пластикові товари вітчизняних виробників, бо сировина була куплена ними під час курсових коливань валюти. Також на 4–5% зростуть ціни на ноутбуки, смартфони та комп’ютерні комплектуючі. Оновлення складських запасів у другому кварталі збіглося зі світовим дефіцитом чіпів пам’яті, і їх подорожчанням, отже гаджети з нових партій, які заходять у магазини в червні, будуть на кілька відсотків дорожчими за травневі залишки.

На ринку одягу і взуття у червні стартує сезон розпродажів, ціни на старі колекції можуть знизитись на 30–50% і більше. Тому експерт радить купувати базові весняно-літні речі на розпродажах, бо вже у серпні нові осінні колекції матимуть ціну, розрахованими за курсом, ближчим до 46 грн/долар.

У цілому, за словами Андрія Забловського, червень — період накопичення потенціалу для осіннього подорожчання промтоварів. Зараз ціни більш-менш стабільні завдяки міцній гривні, але як тільки восени бізнес почне переходити на реальні розрахунки за курсом 46 грн/долар, відкладена інфляція наздожене ринок. Тому червень — найкращий місяць для споживача, щоб зробити великі побутові покупки за «старими» цінами.

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