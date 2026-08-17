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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Курс валют в Україні: аналітики розкрили карти на кінець серпня — що приховує затишшя в обмінниках

Серпень застиг у фінансовому очікуванні, але експерти вже малюють кардинально протилежні сценарії на осінь. Кому вірити: оптимістам чи песимістам — в огляді ТСН.ua

Автор публікації
Фото автора: Олександр Панченко Олександр Панченко
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Курс валют в Україні

Курс валют в Україні / © Credits

Курс 45 гривень за долар і 52 гривні за євро — така наразі реальність для українців. Як довго триматиметься такий курс гривні на тлі помітного зниження експорту через блокаду наших портів на Чорному морі, зростання з вересня ділової активності та інших економічних і військових чинників, а також що тепер вигідніше: долар, євро чи є інші варіанти, читайте в аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

– що відбувається на ринку валюти;

– чого очікувати від курсу з 16 по 31 серпня;

– продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, готівковий долар у першій половині серпня перебував у так званому боковому тренді. Тобто коливався у вузькому коридорі без чіткого напрямку зміни курсу. Курс продажу мінявся вгору-вниз від 44,90 до 45,08 грн /долар, курс купівлі — від 44,40 до 44,55 грн/долар. На суботу, 15 серпня, один долар коштував у продажу в середньому 44,95 грн, у купівлі — 44,45 грн.

Найвища ціна продажу долара на 15 серпня була 45,10 грн, найнижча — 44,82 грн/долар. Максимальний курс купівлі становив 44,65 грн/долар.

Готівковий євро, навпаки повільно дорожчав. За два тижні серпня його курс підвищився у продажу з 51,63 до 52,03 грн/євро (+40 коп.), у купівлі — з 51 до 51,45 грн/євро (+45 коп.).

Найвища ціна продажу євро на 15 серпня була 52,30 грн, найнижча — 51,77 грн. Максимальний курс купівлі становив 51,70 грн/євро.

Національний банк з 1 по 15 серпня тримав офіційний курс гривні до долара у коридорі 44,64–44,87 грн, на 16 серпня курс був 44,70 грн/долар. У підсумку +1 коп. за 15 днів, тобто фактично також мав місце боковий тренд.

Офіційний курс євро з 1 по 15 серпня підвищився на 28 коп., з 51,27 до 51,55 грн/євро. Однак на максимумі євровалюта коштувала 51,78 грн (11 серпня).

Співвідношення долар/євро у серпні збільшилось з 1,14 до 1,15 долара за євро.

Андрій Забловський пояснив, що Нацбанк у першій половині серпня продовжив тримати курс долара нижче 45 грн, використовуючи наявні золотовалютні резерви, які він продавав на міжбанківському ринку, задовольняючи попит на валюту.

«За перший робочий тиждень серпня, з 3 по 7 число, НБУ продав понад 1 млрд доларів. Дані за другий тиждень ще не сформовані, але оціночно вони також близько 1 млрд доларів, — конкретизував Забловський. — Така політика регулятора стримувала курс і на готівковому ринку, щоденні незначні коливання курсу були викликані зміною попиту і пропозиції».

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Андрій Забловський назвав нинішню ситуацію з курсом «відтермінованою девальвацією гривні».

«Економічна ситуація в країні складна, за офіційною статистикою, експорт українських товарів через чорноморські порти впав у серпні на 70% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, це, на жаль, дуже високе падіння, — аналізує Андрій Забловський. — Зростання попиту на валюту спрацює якщо не в кінці серпня, то на початку вересня. Нацбанк продовжує політику керованої девальвації, але комфортний курс близько 45 грн/долар, який ми бачимо наразі, не триматиметься довго, це затишшя перед бурею. Курсовий коридор по долару на міжбанку через наявний поки низький діловий сезон очікую в межах 44,8–45,3 грн/долар, готівковий ринок відповідно на 15–20 коп. вище, такий статус кво збережеться максимум до кінця серпня».

На думку Андрія Шевчишина, у другій половині серпня проти гривні одночасно працюватимуть:

  • наслідки портової блокади, бо часовий проміжок між зупинкою відвантажень експортних товарів і скороченням надходження валютної виручки становить 2–4 тижні;

– зростання обсягів імпорту: закупівля газу в сховища, підготовка бізнесу до осіннього сезону, відновлення запасів після обстрілів;

 — населення після відпускного сезону переходить до накопичення валюти.

У підсумку до кінця серпня можливі такі сценарії зміни курсу гривні, вважає експерт.

«Базовий (ймовірність 70%): перехід у нову курсову зону, НБУ не зможе скорочувати дефіцит валюти такими темпами, як зараз, — прогнозує Андрій Шевчишин. — Курс міжбанку буде в коридорі 45–46 грн за долар, готівковий долар виходить на 45,2–46 грн, готівковий євро: 50,5–52грн. Оптимістичний (10%): відновлення котирувань пари долар/євро вище 1,17, деескалація навколо Ірану, нафта нижче 80 доларів за барель. Плюс успішна переорієнтація експортних потоків через суходол та порти Європи, або взаємні домовленості по зернових коридорах. Долар утримається в межах 44,75–45,25 грн, євро повертається до 52–52,5. Негативний (20%): тривала портова блокада, відсутність перспектив по деескалації до кінця вересня, нафта вище 95 доларів за барель. НБУ допускає вихід долара до 46–46,5 грн».

Олег Пендзин висловив нетривіальне бачення макроекономічної ситуації в Україні, яке вже впливає і впливатиме на курс гривні у середньостроковій перспективі. На його думку, макроекономіка України тепер напряму пов’язана з макрополітикою і війною, якій не видно кінця-краю.

«Головним чинником, який найближчим часом впливатиме на курс гривні, є обсяги зарубіжної фінансової допомоги Україні, — говорить Олег Пендзин. — На жаль, змушений констатувати, що Україна для країн заходу поступово стає „країною-фронтір“, тобто буфером, який захищає їх від російської агресії. Зрозуміло, що за цей захист треба платити, та це заходу вигідніше, ніж воювати самим. Тому, за великим рахунком, не має вирішального значення, у якому стані перебуватиме під час війни економіка України. Нам надаватимуть фінансову допомогу стільки часу, скільки буде потрібно. У підсумку, за моєю оцінкою, Нацбанк до кінця року накопичить до 80 млрд доларів резервів (наразі резерви НБУ становлять близько 50 млрд доларів — Авт.), з яких 10 млрд доларів спокійно може витратити на підтримку курсу гривні у коридорі 45–46 грн/долар. Щодо другої половини серпня — курс залишиться на нинішньому рівні: офіційний нижче 45 грн, міжбанківський — близько 45 грн, готівковий (продаж) — 45–45,2 грн/долар».

Продавати чи купувати валюту

Андрій Забловський вважає, що зараз вдалий час для збільшення валютної складової інвестиційного портфеля.

«Якщо гривневі ОВДП ідеально працюють для примноження капіталу, а гривневі депозити служать як інструмент швидкої ліквідності, то готівковий долар є базовим якорем безпеки заощаджень. Це робить купівлю валюти зараз безпечним довгостроковим кроком, який, утім, не дає високих відсотків. Євро варто тепер купувати, якщо майбутні витрати (поїздки, навчання, покупки) плануються саме в європейській валюті», — роз’яснив Андрій Забловський.

Такої ж думки дотримується і Андрій Шевчишин.

«Ситуація вимальовується настільки складна, що купівлю валюти потрібно розглядати не стільки як заробіток, а як страховку, тож я за купівлю», — аргументував він.

Олег Пендзин, навпаки, радить і далі використовувати гривневі інвестиційні інструменти для отримання максимального прибутку.

«Виходячи з мого бачення макрополітичної, макроекономічної і фінансової ситуації в Україні, не варто боятися обвалу гривні і шукати у валюті порятунку від знецінення заощаджень, — вважає Олег Пендзин. — Але наявну готівкову валюту продавати не треба, краще інвестувати у гривневі інструменти за рахунок нових надходжень».

Експерт підрахував: хто протягом січня 2025–липня 2026 року (1 рік і 7 місяців) щомісяця купував на 1000 грн ОВДП із середньою дохідністю 15%, заробив 2137 грн. Тобто поступово вклав 19000 грн, а отримав 20375 грн. Аналогічні інвестиції у долари готівкою протягом року і 7 місяців принесли б за цей час 755 грн доходу, це менше у 3,15 рази. Гривня з січня 2025 року по серпень поточного року знецінилась на 6,7% за офіційним курсом, а точка беззбитковості, коли щомісячна купівля доларів обганяє щомісячну купівлю ОВДП, можлива при курсі 54 грн/долар.

Висновок Олега Пендзина: регулярна купівля валюти захищає від раптових криз, але програє гривневим інструментам, якщо НБУ проводить девальвацію плавно та контрольовано, як це відбувалося понад останніх півтора року.

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