Курс валют в Україні б'є рекорди: чому українці обмінюють долари на гривні

В Україні дорожчає долар / © Associated Press

Незважаючи на поступове зростання курсу американської валюти, ситуація на готівковому ринку України демонструє неочікуваний поворот. Експерти зафіксували рідкісне явище: населення почало продавати долар активніше, ніж купувати його.

Чи дорожчатиме долар

За словами члена Економічного дискусійного клубу Андрія Забловського, поточне зростання вартості валюти було очікуваним. Поки що долар залишається в межах прогнозованого експертами коридору — 43,80–44,30 грн/дол.

«Долар не вийшов за межі прогнозів, хоча й наблизився до верхньої межі майже впритул», — зауважує Забловський.

На міжбанківському ринку ситуація була дещо напруженішою. Як пояснює фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, протягом останніх двох тижнів там зберігався високий дефіцит валюти. Це сталося через те, що Нацбанк не поспішав з додатковими валютними інтервенціями, що й підштовхнуло курс вгору.

Населення грає на курсі: чому українці здають валюту

На відміну від міжбанку, на готівковому ринку зараз спостерігається профіцит. Вперше за довгий час обсяги продажу валюти громадянами перевищили обсяги купівлі.

За останній тиждень українці купили готівки на 110,55 млн доларів, а продали — на 110,56 млн. Хоча різниця в 10 тисяч доларів здається символічною, для фінансового ринку це важливий індикатор.

Андрій Шевчишин виділяє дві основні причини такої поведінки:

Перекупленість: У березні, коли курс в обмінниках стрибнув понад 44,5 грн/дол., на ринку панував ажіотаж, і багато хто купив долар «на піку». Зараз люди вирішили скористатися високою ціною, щоб вигідно обміняти накопичене назад на гривню. Брак вільної гривні: У населення банально стає менше «зайвих» грошей на руках, щоб продовжувати скуповувати валюту за таким високим курсом.

Чого чекати далі?

Наразі ситуація на ринку залишається контрольованою. Експерти вважають перекіс у бік продажу валюти населенням «несистемним явищем», проте воно суттєво стримує подальший стрімкий злет курсу в обмінниках. Найближчим часом ринок орієнтуватиметься на дії НБУ та стабільність міжнародної фінансової допомоги.

