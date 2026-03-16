Курс валют в Україні: чому дорожчає долар, коли зупиниться і що робити

Початок березня несподівано перекреслив оптимістичні прогнози фінансових аналітиків щодо подальшої стабільності гривні. «Чорний лебідь» у вигляді військового конфлікту на Близькому Сході між Іраном і низкою країн, стрімке подорожчання нафти, паніка на світових фінансових ринках призвели до швидкого зростання курсу долара в Україні.

Чого чекати від курсу у другій половині березня і середньостроковій перспективі, що тепер вигідніше: долар, євро чи є інші варіанти, читайте в аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

що відбувається на ринку валюти;

чого очікувати від курсу з 16 по 29 березня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

Долар в Україні швидко пішов угору з 3 березня, через три дні після початку бойових дій на Близькому Сході, і перш за все на готівковому ринку. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, середній курс готівкового долара з 1 по 15 березня підвищився більше ніж на гривню, з 43,36 до 44,53 грн/долар у продажу і з 42,83 до 43,90 у купівлі. Стрибок у 70 коп. стався за одну добу, з 3 по 4 березня, надалі курс підвищувався, але за 10 днів зростання становило близько 50 коп.

На вихідних курс дещо знизився. На неділю, 15 березня, середні курси продажу і купівлі були відповідно 44,45 (+1,10 грн за два тижні) і 43,85 (+1,04 грн) грн/долар.

Найвища ціна продажу долара на 15 березня була 44,60 грн (+1 грн. за тиждень), найнижча — 44,30 грн/долар (+1,05 грн). Максимальний курс купівлі становив 44,10 грн/долар (+96 коп.).

Готівковий євро за два тижні березня також подорожчав, але набагато менше, ніж долар і тільки у продажу, в купівлі навіть подешевшав. Середній курс євро мінявся синусоїдально. Мінімум був 9 березня: 51,15 грн/євро у продажу і 50,40 у купівлі, максимум — 12 березня: 51,60 і 50,90 грн/євро відповідно. На неділю, 15 березня, курс продажу був 51,33 грн/євро (+5 коп. за тиждень), курс купівлі 50,54 (–10 коп.).

Найвища ціна продажу євро на 15 березня була 51,75 грн (+15 коп. за 14 днів), найнижча — 50,95 грн (–15 коп.). Максимальний курс купівлі становив 50,90 грн/євро (–20 коп.).

Валюта у банках і ПОВ (пунктах обміну валют) була в наявності, але спостерігався підвищений попит на неї х боку населення.

Національний банк почав швидко девальвувати гривню з 4 березня, через три доби після початку бойових дій на Близькому Сході. Курс долара майже щодня зростав на 10–15 коп., було побито кілька історичних рекордів. На 15 березня офіційний курс долара підвищився до 44,16 грн (+95 коп. у порівнянні з 1 березня).

Офіційний курс гривні до євро мінявся за цей період різноспрямовано у коридорі від 50,46 до 51,03 грн/євро. З 1 по 15 березня євровалюта подешевшала на 6 коп., до 50,96 грн/євро.

На понеділок, 16 березня, регулятор встановив такі офіційні курси: 44,14 грн/долар і 50,67 грн/євро, тобто +93 коп. та –35 коп. у порівнянні з 1 березня.

Співвідношення долар/євро за два тижні зменшилось з 1,17 до 1,15 долара за євро.

Андрій Шевчишин зазначив, що на міжбанківському ринку склалась парадоксальна ситуація.

«Статистика за першу декаду березня вказує, що пропозиція валюти у порівнянні з лютим зросла на 15,7%, попит упав на 6%, середньодобовий дефіцит валюти знизився, а курс виріс, бо регулятор майже не робив продаж, — аналізує Андрій Шевчишин. — На готівковому ринку все навпаки: з початку березня пропозиція валюти з боку фізичних осіб (продаж) збільшилась на 24%, а попит (купівля) — на 41%. Середній попит на готівку перевищив 109 млн доларів на добу, це рекордний показник. Не дивно, що готівковий курс долара швидко зростає».

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Прогнози експертів песимістичні, вони не передбачають зміни тренду подорожчання долара не лише у березні, а й у квітні. Різниця лише в деталях: матимемо ми у найближчі два тижні готівковий долар по 45 грн за одиницю, чи не матимемо.

Андрій Шевчишин говорить, що оптимістичні для курсу гривні чинники у лютому швидко і не дуже передбачувано змінились на песимістичні у березні.

«І справа не лише у близькосхідному конфлікті, який впливає на подорожчання долара до євро та інших валют, — аналізує Андрій Шевчишин. — Попри заяви з ЄС, що вето Угорщини і Словаччини на фінансування у 90 млрд євро для України буде розблоковано, реальних дій поки нема. Плюс Верховна Рада днями провалила голосування за законопроект по оподаткуванню продажів на маркетплейсах і ще низку податкових змін. Їх прийняття є умовою для продовження Ukraine Facility – це програма фінансової підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро на 2024–2027 роки. Але нам готові дати 30 млрд євро країни Балтії та Північної Європи до моменту, поки не будуть розблоковані 90 млрд євро. Цих 30 млрд євро має вистачити до серпня. Однак Нацбанк свідомо послаблює гривню, щоб завчасно нівелювати наявні наразі і в близькій перспективі негативні наслідки. Висновок такий: до кінця березня долар дорожчатиме, чи дійде середній курс до 45 грн/долар у готівковому продажу — залежить тільки від НБУ».

Думка Олега Пендзина песимістична: курс продажу готівки у березні або на початку квітня може перевищити 45 грн/долар.

«Повільна девальвація гривні триватиме, — говорить Олег Пендзин. — Це прогнозована ситуація: коли нема ясності з фінансовою допомогою, НБУ і Мінфін вживатимуть максимально можливих заходів, аби збільшити вартість продажу кожного долара з золотовалютних резервів для фінансування витрат з держбюджету. Обмежувачем зростання курсу долара може стати прискорення інфляції, за рівень якої, нагадаю, відповідає Нацбанк. Але з двох лих регулятору доводиться вибирати менше. У нього залишається достатньо важелів, аби до кінця року відрегулювати рівень інфляції, одночасно не допустивши обвалу курсу».

З цим згоден і Андрій Забловський. На його думку, Нацбанк змушений раніше на 3-4 місяці прискорити девальвацію гривні, оскільки війна на Близькому Сході може зменшити фінансові ресурси західних партнерів.

«Прилетів „чорний лебідь“ у вигляді нової війни з усіма геополітичними і економічними наслідками, — підсумував Андрій Забловський. — Евро до долара опустився до семимісячного мінімуму, і ця тенденція триватиме. Зростатиме попит населення на валюту, це тиснутиме на курс гривні. Бар’єр у 44 грн/долар подолано, на міжбанку до кінця березня валютний коридор буде 44–44,4 грн/долар. На готівковому ринку середній курс продажу долара впритул наблизиться до 45 грн. Євро буде по 51,75–52 грн».

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин вважає, що поки нема підстав для паніки, а тим більше для виходу з гривневих інвестиційних інструментів, таких як облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) і гривневі депозити і купівлі валютної готівки.

«Курс готівкового долара навіть не дійшов до 45 гривень, з початку року маємо плюс дві гривні на кожному доларі, тобто дохідність менше 4,7%. Середня дохідність у ОВДП — 14%, у термінових гривневих депозитів грубо 7% чистими. Я радив би призупинити будь-які інвестиційні операції принаймні до кінця березня».

Андрій Шевчишин нагадав свою пораду: купівля готівкової валюти повинна бути постійною незалежно від інвестицій в інші фінансові інструменти.

«Це — диверсифікація. Але купувати валюту треба на спаді курсу, тому коли долар дорожчає, інвестувати в долар недоцільно, — наголосив Андрій Шевчишин. — Краще взяти паузу, бо рано чи пізно згадані негативні чинники припиняться, і курс долара піде вниз, як уже було. Наш ринок дійшов до межі, коли імпортери почнуть або вже почали переглядати курс долара, за яким вони перераховують у гривні ціну імпортних товарів, з 45 грн/долар до 46 і вище. Дорогий імпорт прискорює інфляцію, а за рівень інфляції відповідає НБУ. Логіка зрозуміла: як тільки „хмари“ над гривнею розсіються, регулятор тут же почне її зміцнювати. Отоді й варто купувати долари. А от курс євро майже не зростає, тому євровалюту купувати можна».

Андрій Забловський говорить, що наразі не найкращий час для купівлі або продажу валюти. Продати — можна продешевити, купити, бо завтра буде дорожче — це буде «купівля заради купівлі» без економічної доцільності у майбутньому.