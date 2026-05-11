Курс валют в Україні: чому знову дорожчає гривня і що робити з доларами

Кінець квітня і початок травня пройшли на українському фінансовому ринку під знаком незначного послаблення долара і стабільності євро. На готівковому ринку долар тримається у продажу трохи вище 44 грн за одиницю, євро коштує майже 52 грн. Чого чекати від курсу гривні у найближчі два тижні травня, що тепер вигідніше: долар, євро чи є інші варіанти, читайте в аналітичному проєкті ТСН.ua.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, готівковий долар за останні два тижні, з 27 квітня по 10 травня, подешевшав у продажу в середньому на 20 коп., з 44,23 до 44,03 грн, у купівлі на 19 коп., з 43,68 до 43,49 грн/долар. Курс готівкового євро коливався від 51,83 до 51,89 грн/євро у продажу і від 51,25 до 51,32 грн/євро у купівлі. На неділю, 10 травня, один долар коштував у продажу 44,03 грн, у купівлі 43,49 грн, один євро відповідно 51,94 і 51,32 грн.

Найвища ціна продажу долара на 10 травня була 44,20 грн (–15 коп. за два тижні), найнижча — 43,75 грн/долар (–17 коп.). Максимальний курс купівлі становив 43,70 грн/долар (–20 коп.).

Найвища ціна продажу євро на 10 травня була 52,10 грн (+10 коп. за два тижні), найнижча — 51,65 грн (0 коп.). Максимальний курс купівлі становив 51,60 грн/євро (+5 коп.).

Національний банк послаблював гривню до долара з 27 по 30 квітня, а з травня почав її зміцнювати, але незначно. Найвищий показник офіційного курсу за всю історію було встановлено 28 квітня — 44,09 грн/долар. Однак з 1 по 10 травня долар поступово подешевшав до 43,80 грн (–29 коп. від рекорду).

Офіційний курс євро коливався вгору-вниз без чіткого тренду, така тенденція триває вже місяць. Максимум курсу був 28 квітня — 51,76 грн/євро, це нижче рекорду, який був 22 квітня: 51,91 грн/євро. А мінімум був 6 травня — 51,40 грн/євро.

На понеділок, 11 травня, НБУ встановив такі офіційні курси: 43,86 грн/долар і 51,60 грн/євро, це –14 коп. та +4 коп. у порівнянні з понеділком, 27 квітня.

Співвідношення долар/євро збільшилось за два тижні з 1,17 до 1,18 долара за євро.

Андрій Шевчишин говорить, що і на міжбанківському, і на готівковому ринках ситуація спокійна.

«На міжбанку вперше з 13 квітня дефіцит валюти впав нижче 100 млн доларів, це комфортний рівень для Нацбанку, не потрібно продавати значні обсяги валюти, — аналізує експерт. — На готівковому ринку попит на валюту невисокий, тому банки і особливо пункти обміну валют змушені знижувати курс продажу, аби активізувати попит населення. А воно не поспішає, бо, швидше за все, не має зайвих коштів або сподівається на подальше зниження курсу».

Чого очікувати від курсу валют в Україні

На думку Олега Пендзина, у Нацбанку наразі небагато можливостей помітно змінювати курс гривні.

«Холодна зима, затяжна весна і подорожчання пального через відомі події на Близькому Сході значно пришвидшили інфляцію в Україні: з 7,9% рік до року у березні до 8,6% у квітні, — констатував Олег Пендзин. — Через затримку макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 90 млрд євро і невизначеності, якою тривалою буде ця затримка (питання вже вирішено, але перший транш повинен надійти не раніше початку червня — Авт.), НБУ був змушений девальвувати гривню. Та подальше здешевлення гривні з боку регулятора навряд чи доцільне, бо прискорить ріст цін. Саме тому Нацбанк припинив послаблювати гривню до долара і навіть дещо її зміцнив. Вбачається, що цей тренд збережеться не лише у найближчі два тижні, а принаймні до кінця травня, офіційний курс триматиметься близьким до 44 грн/долар. Тому можна говорити про стабілізацію ринкових курсів долара на нинішньому рівні. Для готівкового ринку це 44–44,2 грн/долар у продажу і 43,5– 43,7 у купівлі».

Перш ніж прогнозувати, яким може бути курс гривні до долара і євро у найближчі два тижні, Андрій Шевчишин зробив короткий аналіз деяких макрофінансових показників, днями опублікованих НБУ.

«Нацбанк зберіг облікову ставку (відсоток річних, під який регулятор кредитує комерційні банки) на рівні 15%, одночасно погіршивши ключові макроекономічні прогнози, що сигналізує про наростання дисбалансів в економіці, — говорить Андрій Шевчишин. — Серед основних причин — наслідки ударів по енергетичній інфраструктурі, зростання цін на пальне на тлі геополітичної нестабільності на Близькому Сході, відкладений ефект ослаблення гривні. Додатковим фактором стало швидше, ніж очікувалося, зростання зарплат, яке підштовхує інфляцію вгору. Прогноз інфляції на кінець 2026 року переглянуто Нацбанком з 7,5% до 9,4%, що означає вихід за рамки раніше заявленої траєкторії стабілізації. Золотовалютні резерви з початку року зменшились на 9 млрд доларів, до 48,2 млрд доларів. Панікувати не варто, бо резервів вистачить на покриття 4,7–4,9 місяців всього імпорту товарів та послуг, що значно більше, ніж критична межа на 3 місяці».

Андрій Шевчишин вважає, що до 24 травня готівковий курс долара залишиться в межах 43,75–44,75 грн. Чинником, який може покращити або погіршити цей сценарій, є зміна ситуації на Близькому Сході.

Андрій Забловський також не бачить підстав для значних змін курсу найближчим часом як на безготівковому, так і на готівковому ринках.

«Ситуація в цілому не відрізнятиметься від того, що ми маємо зараз, попит і пропозиція на міжбанку майже врівноважені, — аналізує Андрій Забловський. — Прогнозні коридори на безготівковому ринку з 11 по 24 травня: долар 43,8–44,3 грн, євро 51,5–52,5 грн, на готівковому ринку на 20–30 коп. вище. Очевидно, що це короткостроковий прогноз, бо девальваційний тиск на гривню залишається. Деяку невизначеність вносить геополітичний стан на Близькому Сході, де наразі ні війни, ні миру, але більша ймовірність мирного сценарію, який буде позитивним для гривні».

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин говорить, що наразі важко порадити щось нове тим, хто хоче не лише зберегти, а й максимально заробити на заощадженнях.

«Краще інвестувати в гривню: в депозити, в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), — вважає Олег Пендзин. — За останній час помітно зросли відсотки по гривневих депозитах, у середньому до 13–14,5% річних, максимально до 17,5% при вкладі строком на рік, після сплати податків дохідність буде 13,5%. Прибуток по однорічних ОВДП становить 15–15,5%, податків нуль. Мінімальний поріг входу по депозитах 100 грн, по ОВДП 1000 грн. Вкладення у готівкову валюту такого доходу не дадуть і близько».

Андрій Шевчишин, навпаки, не радить тримати всі заощадження лише у депозитах чи ОВДП.

«Долари на руках — особистий „страховий фонд“ на випадок швидкої потреби у готівці, тому регулярна купівля готівкової валюти завжди доцільна, особливо зараз, коли курс пішов униз», — аргументував експерт.

Андрій Забловський наголосив, що у травні продати валюту можна за вигіднішим курсом, ніж буде у червні.

«Влітку курс, як правило, просідає, гривня зміцнюється, тому, за необхідності, продавати краще зараз. А з купівлею доларів або євро як засобом для інвестицій чи розрахунків варто зачекати, якщо є можливість, через місяць курс може бути нижчим», — пояснив Андрій Забловський.

