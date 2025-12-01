Курс долара в Україні пішов угору / © ТСН.ua

В останній тиждень осені долар добре полоскотав нерви українцям: спершу його курс швидко пішов угору і, здавалося б, з дня на день варто очікувати подолання рубежу у 43 гривні за долар. Однак ближче до кінця листопада курс знову пішов донизу і зупинився біля 42,50. Євро, навпаки, поводив себе більш передбачувано, з початку тижня його вартість незначно зросла і надалі майже не мінялась.

Чого очікувати на поточному тижні, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 1 до 7 грудня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, курс готівкового долара зростав швидко, але недовго. Якщо у неділю, 23 листопада, було в середньому 42,48 грн/долар у продажу і 41,96 у купівлі, то у вівторок, 27 листопада, курс досяг відповідно 42,70 і 42,10 грн/долар. Надалі тренд змінився і на неділю, 30 листопада, курс продажу закріпився на 42,50 грн/долар (+2 коп. за тиждень), курс купівлі — на 42 (+3 коп. за тиждень). Тобто фактично все повернулось на попередній рівень. За листопад готівковий долар подорожчав у середньому на 35 коп., як у продажу, так і в купівлі.

Найвища ціна продажу долара на минулому тижні була 42,70 грн (+30 коп. за тиждень), найнижча — 42,35 грн/долар (+22 коп.). Максимальний курс купівлі становив 42,25 грн/долар (+30 коп.).

Готівковий євро за понеділок–середу, 24–26 листопада, здорожчав на 22 коп. як у продажу, так і в купівлі, відповідно до 49,35 і 48,71 грн/євро. Надалі курси коливались у межах статистичної похибки (1–2 коп.). На неділю 30 листопада, було у продажу 49,33, у купівлі 48,67 грн/євро. За листопад готівковий євро здорожчав у середньому на 35 коп. у продажу і на 40 коп. у купівлі.

Найвища ціна продажу євро минулого тижня була 49,55 грн (+25 коп. за тиждень), найнижча — 49,15 грн (+20 коп.). Максимальний курс купівлі становив 49,05 грн/євро (+15 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс продажу долара протягом робочого тижня, мінявся різноспрямовано. У понеділок, 24 листопада, він підвищився до 42,56 грн/долар (+10 коп.), надалі знижувався, досяг мінімуму в 42,25 у четвер, 27-го, а від наступного дня знову пішов угору. На неділю, 30 листопада, курс продажу був 42,48 грн/долар (+4 коп. за тиждень). Курс купівлі протягом тижня поступово знизився з 42,40 до 42,30 грн/долар (–10 коп.).

Курс євро у міняйл весь тиждень лихоманило, він стрибав то вгору, то донизу, водночас спред (різниця між курсами купівлі і продажу), то розширювався до 35 коп., то звужувався до 3 коп. Максимум у продажу був 49,27 грн/євро, мінімум — 49,15, у купівлі максимум сягав 49,12, мінімум — 48,90 грн/євро. В неділю, 30 листопада, євро почав дорожчати, курси піднялися відповідно до 49,30 (+15 коп. за тиждень) і до 49,18 (+23 коп.) грн/євро.

Національний банк девальвував гривню більшу частину робочого тижня. За три дні, від 24 до 26 листопада, вона знецінилась до долара на 14 коп., офіційний курс досяг 42,40 грн/долар, оновивши історичний рекорд. Та з четверга, 27-го, регулятор почав зворотній процес. На 30 листопада долар коштував лише 42,19 грн, на 3 коп. дешевше, ніж на початку тижня. У підсумку за листопад американська валюта здорожчала на 22 коп.

Офіційний курс євро йшов угору від 24 до 27 листопада, за ці дні євровалюта подорожчала на 25 коп., до 48,95 грн/євро. У п’ятницю, 28 листопада, євро подешевшав до 48,87 за одиницю (– 8 коп.). За місяць курс виріс на 36 коп.

На понеділок, 1 грудня, регулятор встановив такі офіційні курси: 42,27 (+1 коп. за тиждень) грн/долар, і 48,89 (+19 коп.) грн/євро.

Співвідношення долар/євро за тиждень збільшилось з 1,15 до 1,16 долара за євро.

Експерти констатували, що на минулому тижні попит на валюту продовжив зростати.

За словами Андрія Шевчишина, на міжбанківському ринку пропозиція валюти зменшилась, тому курс долара від понеділка, 24 листопада, помітно пішов угору і дійшов до 42,49 грн, що на 20–22 коп. вище, ніж тижнем раніше. Подальше зростання курсу припинив Нацбанк, який продав понад 700 млн доларів (майже 1,5% золотовалютних резервів — Авт.). У підсумку ціна продажу безготівкового долара станом на вечір п’ятниці, 28 листопада, відкотилась до 42,30 грн.

«На готівковому ринку обсяги попиту і пропозиції валюти зросли однаково, на 18%, однак готівки куплено на 38 млн доларів більше, ніж продано, що й призвело до подальшого зростання курсу, — аналізує Андрій Шевчишин. — Значно збільшився обсяг купівлі готівкового євро, поки складно пояснити такий підвищений інтерес співгромадян до євровалюти. За останніми даними НБУ, банки в жовтні завезли готівкового євро на 554,5 млн у перерахунку на долари, історичний максимум був у лютому 2014 року — 566,1 млн».

Андрій Забловський вважає спекулятивним таке значне зростання курсу безготівкового долара.

«Початок тижня був неприємним, стресовим для гривні, але втручання Нацбанку погасило зростання курсу, — говорить Андрій Забловський. — Регулятор не зацікавлений у швидкому подешевшанні гривні і рішуче припиняє будь які спроби розхитати курс».

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Прогнози експертів невтішні для гривні: її знецінення у перший тиждень грудня продовжиться.

Андрій Забловський передбачає, що на поточному тижні гривня на міжбанку торгуватиметься у коридорі 42,3-42,5 грн/долар, тобто долар подорожчає ще на 20 коп.

«Плюс 20 коп. на міжбанку — це песимістичний сценарій, — уточнив Андрій Забловський. — Та для готівкового ринку він означає можливе подорожчання долара вище 42,70 грн у продажу».

Олег Пендзин також говорить, що поновиться висхідний тренд курсу долара. Зростання буде помірним, однак, на думку експерта, за перший тиждень грудня продаж готівки може досягти 42,70 грн/долар, купівля буде вище 42 грн/долар. Виходячи з нинішнього співвідношення котирувань пари долар/євро у 1,16, готівковий євро буде у коридорі 48,7–49,5 грн за одиницю.

Андрій Шевчишин найбільш песимістичний. За його оцінкою, на курс впливатимуть позитивні і негативні новини. Головний позитив — узгодження з Міжнародним валютним фондом (МВФ) нової кредитної програми у розмірі 8,1 млрд доларів протягом 2026-2029 років. Негатив — надання цих коштів рада директорів МВФ затвердить, коли буде прийнято закон про державний бюджет України на 2026 рік, а депутати не готові за нього голосувати.

«Негатив може переважити, і долар продовжить дорожчати, — аналізує Андрій Шевчишин. — Поточний тиждень буде неспокійним, попит на валюту збережеться, а курс міжбанку може перевищити 42,55 грн/долар. Якщо його буде досягнуто, готівковий долар попрямує в зону 43 грн і вище».

Продавати чи купувати валюту

Андрій Шевчишин вважає, що для збереження коштів від знецінення варто продовжувати купівлю готівкової валюти.

«Чи є ризик руху курсу на 44-45 грн за долар до кінця року? Так, такий ризик є й він зростає, — переконаний Андрій Шевчищин. — Ризик пов’язаний з повним переформатуванням моделі зарубіжної допомоги Україні (через мирову угоду, чи/та відсутність репараційної позики, чи втрати США як партнера), яка йде на фінансування соціальних видатків бюджету і закриває дефіцит торгівельного балансу. НБУ буде вимушений переходити до жорсткої економії резервів і різкого зниження продажу валюти, що приведе до подальшого стрибка курсу, і не лише долара, але й євро».

Олег Пендзин більш оптимістичний, він застерігає від купівлі наразі валюти «на всі гроші».

«Виходжу з того, що рано чи пізно, але у найближчі місяць–два Україна отримає необхідну фінансову допомогу від західних партнерів, — переконаний Олег Пендзин. — Бо альтернатива — не дати коштів — набагато гірша не тільки для нас, але й для Європи. Якщо впаде Україна, то війна впритул наблизиться до кордонів ЄС і там це чудово розуміють. Тому не варто поспішати перевкладати всі кошти з гривні у валюту. При достатньому надходженні зарубіжних коштів, долар протягом 2026 року не подорожчає вище 45 грн. Це означає, що гривневі валютні інструменти: облігації внутрішньої державної позики, депозити, залишаться, як і у 2025 році, вигіднішими за купівлю валюти з метою заробити на її подорожчанні».

Андрій Забловський також вважає купівлю валюти не найвигіднішим варіантом, але з інших причин.

«Нині найдохіднішими видами інвестицій є дорогоцінні метали, золото і срібло у банківських зливках, — пояснив Андрій Забловський. — Про рівень прибутку від них у наступному році говорити рано, але він буде вищий за прибуток у інші вкладення».

Продавати валюту експерти, як і раніше, не радять без нагальної потреби.