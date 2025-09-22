Курс валют в Україні: долар дешевшає, євро дорожчає – чому віддати перевагу

Долар дешевшає, а євро пішов угору / © ТСН

Головною економічною новиною попереднього тижня стало оприлюднення Кабінетом міністрів проєкту державного бюджету на 2026 рік. Ця подія вплинула на курс валют в Україні, зміцнила курс гривні до долара, незважаючи на те, що уряд, навпаки, пропонує у наступному році девальвувати гривню майже до 46 грн за долар. А от курс євро знову пішов угору.

Чому так сталося, чого очікувати від курсу гривні на поточному тижні, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні з 22 по 28 вересня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, курс готівкового долара знову пішов униз, починаючи з понеділка, 15 вересня. Низхідний тренд був незначним, станом на неділю, 21 вересня, долар подешевшав до 41,45 грн у продажу (-8 коп. за тиждень) і до 40,95 грн у купівлі (-6 коп.). Це небагато, але варте уваги, що це були не коливання курсу, а його постійне зниження.

Найвища ціна продажу долара була 41,75 грн (-5 коп. за тиждень), найнижча – 41,25 грн/долар (-8 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,20 грн (0 коп.).

Середній курс готівкового євро з понеділка, 15 вересня, швидко пішов угору і на середу, 17 вересня, перетнув у продажу позначку 49 грн за одиницю – 49,1 грн/євро (+37 коп.). Курс купівлі піднявся 17 вересня до 48,41 грн/євро (+35 коп.). Востаннє євро коштував так дорого майже два місяці тому, надалі швидко подешевшав. На кінець тижня курс знизився відповідно до 48,93 (+19 коп. за тиждень) і до 48,27 грн/євро (+21 коп.).

Найвища ціна продажу євро була 49,35 грн (+25 коп. за тиждень), найнижча – 48,70 грн (+20 коп.). Максимальний курс купівлі становив 48,65 грн/євро (+15 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, тренд курсу долара змінювався щодень-два, однак коливання були незначними – у межах 10 коп. Середній курс продажу тримався в коридорі від 41,15 до 41,25 грн/долар, курс купівлі коливався від 41,15 до 41,20 грн/долар. На неділю, 21 вересня, було відповідно 41,25 (-2 коп. за тиждень) і 41,20 (-5 коп.).

Середній курс продажу євро у нелегалів з 15 до 17 вересня піднявся на 25 коп., але позначку у 49 грн/євро не перетнув, зупинившись на 48,90. Надалі курс пішов униз і на кінець тижня становив 48,75 грн/євро (+10 коп. за тиждень). Курс купівлі на середу, 17 вересня, виріс до 48,78 грн/євро (+23 коп.), а на неділю, 21 вересня, опустився до 48,65 (+10 коп. за тиждень).

Національний банк протягом тижня різноспрямовано міняв курс гривні до долара у межах 10 коп., від 41,18 до 41,28 грн/долар. На понеділок, 22 вересня, офіційний курс встановлено 41,25 грн/долар (-3 коп. за тиждень). А от євровалюта плавно подорожчала з 15 по 21 вересня на 40 коп., з 48,39 до 48,79 грн/євро. Однак на 22 вересня офіційний курс євро впав майже до попередніх значень: 48,42 грн/євро (+3 коп. за тиждень).

Співвідношення долар/євро за тиждень не змінилось – 1,17 долара за євро.

Андрій Шевчишин наголосив, що на готівковому ринку на тижні зростали як попит на валюту, так і її пропозиція.

“Українці знову збільшили обсяги купівлі євро, який почав дорожчати, – повідомив Андрій Шевчишин. – Бо, як і прогнозувалось, Федеральна резервна система США (ФРС, аналог центробанків інших країн – Авт.) знизила з 17 вересня облікову ставку по долару, тобто відсоток, під який надається позика комерційним банкам, з 4,5% відсотка річних до 4,25%. Також було заявлено, що це не останнє зниження. Як відомо, зниження облікової ставки стимулює економічну активність, але може викликати знецінення державної валюти, що і сталося. Співвідношення пари долар/євро підвищилося до чотирьохрічного максимуму – 1,19 на користь євро. Але ненадовго, євро знову подешевшав, тобто мав місце спекулятивний чинник”.

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Експерти критично оцінюють показники курсу долара і євро, які закладені у проєкт державного бюджету України на 2026 рік.

“Уряд зробив розрахунки акцизів, митних і податкових надходжень, податків з експортерів, заклавши курс долара у середньому за рік 45,7 грн, курс євро 49,4 грн, – аналізує Андрій Шевчишин. – Інфляція при цьому лише 9,9%, тобто менше, ніж може бути у 2025 році. У майбутні доходи оптимістично враховано навіть надходження від ще не проголосованих у парламенті законопроектів, наприклад, це податки від продажів на маркетплейсах. Вважаю, що виконати такий бюджет буде нелегко. Щодо прогнозу на поточний тиждень – курс долара вже настільки низький, що далі нікуди. Тому очікую зниження вартості євро, а для долара – стабільність або подорожчання”.

Олег Пендзин пояснив, чому він вважає, що не варто очікувати значного подорожчання долара не лише у найближчі місяці, а й у наступному році.

“Пропонований урядом проект бюджету – це проєкт бюджету війни, а не миру, тобто воєнні дії, на жаль, дуже ймовірні і в 2026 році, – аналізує Олег Пендзин. – У бюджеті на поточний рік закладено середній курс долара 45 грн, насправді маємо 41,3 грн. Головна причина такого низького курсу – достатня фінансова зарубіжна допомога, яка дозволяє збалансувати надходження і видатки і стримує інфляцію. Так може статися і в наступному році з середнім курсом у 45,7 грн/долар, який пропонує Кабмін, аби за рахунок девальвації гривні збільшити доходи бюджету”.

Та, за його словами, є одне “але”: “Наразі поки маємо "дірку" доходів у новому бюджеті у 16 млрд доларів. Якщо фінансові надходження з-за кордону будуть у 2026 році недостатніми, важко прогнозувати, звідки держава знайде кошти як на війну, так і на соціальні виплати. Не виключено, що, як і в 2022 році, доведеться робити запозичення коштів на внутрішньому ринку, включати друкарський верстат. Тоді, нагадаю, долар подорожчав у липні на 25%, від 29,25 до 36,57 грн/долар, а на кінець року – до 41,5 грн. Дорогий долар – це висока інфляція. Реальний курс у 2026 році залежатиме від макроекономічного фінансування, яке вдасться знайти за кордоном. Сподіваюсь: нам допоможуть саме тому, що війна триває і триватиме. Поки закон про держбюджет не ухвалено, а дедлайн настане 20 листопада, матимемо хитку рівновагу курсу, яку буде утримувати НБУ за рахунок золотовалютних резервів. Ця рівновага збережеться і на поточному тижні”.

Андрій Забловський вважає, що незначне подорожчання гривні до долара було тимчасовим.

“В умовах війни для зміцнення гривні нема економічних підстав. На поточному тижні коливання курсу будуть, але висхідний тренд для долара повернеться. Міжбанківський ринок у останній робочий день минулого тижня, 19 вересня, закрився на рівні 41,37-41,40 грн/долар, тому на поточний тиждень мій прогнозований курсовий коридор на міжбанку по парі гривня-долар буде 41,3-41,6 грн/долар”, – уточнив Андрій Забловський.

Тобто, з урахуванням того, що готівковий долар дорожчий безготівкового на 20-25 коп., ціна його продажу може на тижні, за прогнозом експерта, зрости до 41,8-41,85 грн/долар.

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин вважає, що після публікації проєкту закону про держбюджет на 2026 рік, стало зрозумілим: поки не повинно бути значного знецінення гривні.

“Принаймні до початку грудня курс гривні не перевищить 42 грн/долар. Тому варто продовжувати заробляти на гривні – це облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) і короткотермінові депозити, не довші, ніж на три місяці. Вже можна робити нові короткі вклади і продовжувати старі, до кінця поточного року вони дадуть більший прибуток, ніж купівля валюти”, – порадив експерт.

Андрій Шевчишин не вірить, що євро буде дорожчати, незважаючи на те, що США почали проводити політику послаблення долара. Причина – у ЄС є свої економічні проблеми.

“Деякі українці знову "наступили на граблі", купуючи євро, це сумнівна інвестиція, краще долари. Тактика поступового накопичення доларів надійна і хай не відразу, але дасть результат, як це було у 2022 році, коли гривня знецінилась відразу на чверть”, – робить висновки Андрій Шевчишин.

Андрій Забловський згоден: поки курс долара досить низький, варто зробити нахил на інвестування у валютні інструменти.

“У інвестиційному портфелі має бути всього потроху: гривневі і валютні депозити, ОВДП, долари, євро. Головне правило – не перекладати гроші з депозитів у гривні у готівкову валюту, а купувати її за вільні кошти. Гривня дасть прибуток у короткій перспективі, а валюта – через рік-два”, – конкретизував Андрій Забловський.

Продавати валюту експерти не радять без нагальної потреби.