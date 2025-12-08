Курс долара пішов униз, а євро дорожчає / © ТСН

Головною економічною подією минулого тижня стало ухвалення Верховною Радою закону про державний бюджет на 2026 рік. Курс валют в Україні відреагув на цю новину своєрідно: долар подешевшав, євро подорожчав.

Чого очікувати на поточному тижні, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, курс готівкового долара зростав від понеділка, 1 грудня, до вівторка, 2 грудня. За два дні долар здорожчав у середньому на 6 коп. у продажу, до 42,56 грн/долар і на 3 коп. у купівлі, до 42,03 грн/долар. Від середи, 3 грудня, почався повільний низхідний тренд і на неділю, 7 грудня, американська валюта коштувала відповідно 42,37 (–13 коп. за тиждень) і 41,85 –15 коп.) грн/долар.

Найвища ціна продажу долара на минулому тижні була 42,60 грн (–10 коп. за тиждень), найнижча — 42,25 грн/долар (також –10 коп.). Максимальний курс купівлі становив 42,16 грн/долар (-9 коп.).

Готівковий євро весь робочий тиждень дорожчав: у понеділок, 1 грудня, середній курс підріс відразу на 13 коп., до 49,47 грн/євро у продажу і до 48,83 у купівлі. Надалі, завдяки повільному висхідному тренду, курс станом на п’ятницю, 5 грудня, досяг 49,53 грн/євро (+21 коп.) у продажу і 48,91 (+22 коп.) у купівлі. Вихідними курс знову пішов донизу, у неділю, 7 грудня було 49,42 грн/євро (+10 коп. за тиждень) у продажу і 48,78 (+13 коп.) у купівлі.

Найвища ціна продажу євро минулого тижня була 49,80 грн (+25 коп. за тиждень), найнижча — 49,30 грн (+15 коп.). Максимальний курс купівлі становив 49,23 грн/євро (+18 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, долар за тиждень подешевшав як у продажу, так і в купівлі. Однак щодня були коливання курсу вгору–вниз: у продажу від 42,25 до 42,37 грн/долар, у купівлі від 42,10 до 42,35. На неділю, 7 грудня, у продажу було 42,27 грн/долар (–17 коп. за тиждень) у купівлі — 42,20 (–5 коп.).

Курс євро у міняйлів, навпаки, весь тиждень ішов угору. Від 1 до 7 грудня євровалюта подорожчала у продажу на 20 коп., до 49,32 грн/євро, у купівлі на 8 коп., до 49,20 грн/євро.

Національний банк протягом тижня незначно то зміцнював, то послабляв гривню. Коливання офіційного курсу до долара були у межах 20 коп., від 42,18 до 42,34 грн/долар, до євро — у межах 42 коп., від 48,89 до 49,31 грн/євро.

На понеділок, 8 грудня, регулятор помітно зміцнив гривню до долара, встановивши такі офіційні курси: 42,06 (–21 коп. за тиждень) грн/долар, і 49,00 (+11 коп.) грн/євро.

Співвідношення долар/євро за тиждень збільшилось з 1,16 до 1,17 долара за євро.

Андрій Шевчишин пояснив чому долар дещо здешевшав: причина у поточній зміні його вартості на міжнародних ринках стосовно євро та інших валют.

«Це відобразилось на офіційному курсі Нацбанку, — говорить Андрій Шевчишин. — На міжбанківському ринку пропозиція валюти знизилась на 10%, попит на 14%, на готівковому відповідно на 25% і на 16%. Чиста купівля валюти населенням знизилась на 3% станом на 1 грудня. Тобто тривають ринкові коливання, ажіотажного попиту на валюту нема, однак він стабільний, купують більше, ніж продають. З початку року співгромадяни придбали у перерахунку 6,1 млрд доларів валютної готівки».

Андрій Забловський вважає: у перший тиждень грудня додатковим чинником для припинення подорожчання долара і навіть розвороту тренду на низхідний стало те, що Верховна Рада 3 грудня прийняла закон про держбюджет України на 2026 рік.

«Це позитивний сигнал, як і інформація про збільшення золотовалютних резервів НБУ до рекордних 54,75 грн/долар за рахунок нових фінансових надходжень від зарубіжних партнерів, — аналізує Андрій Забловський. — Ситуація наразі є не такою песимістичною, як наприкінці листопада, коли гривня, здавалося б, ось-ось проб’є курсову стелю у 43 грн/долар».

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Експерти передбачають, що поточний тиждень буде спокійним для гривні. Її курс до долара перебуватиме у так званому боковому тренді, тобто незначно коливатиметься, не маючи чіткого напрямку вгору чи вниз. Та є певні «але», які можна назвати затишшям перед бурею.

Як пояснив Олег Пендзин, прийняття закону про держбюджет на наступний рік без достатнього рівня доходів — це сигнал нашим західним партнерам про те, що в України шляху назад нема і часу для очікування майже не залишилось.

«Тому все поки завмерло, у тому числі й курс долара, — аналізує Олег Пендзин. — Нагадаю: 18 грудня рада Евросоюзу повинна прийняти рішення щодо надання фінансової допомоги Україні, аби ми могли протриматися 2026 року. Потрібно близько 45 млрд доларів, на перший час хоча б половина цієї суми. На поточному тижні все залишиться, як є. Тобто середній готівковий курс долара у продажу буде близьким до 42,5 грн».

Андрій Шевчишин вважає, що прийняття закону про держбюджет суттєво не впливатиме на курс гривні у найближчий тиждень і далі.

«На тижні курс визначатимуть суто фінансові чинники, зокрема, прогнозоване зниження з 10 грудня Федеральною резервною системою США (ФРС, аналог центробанку інших країн — Авт.) облікової ставки по долару, — аналізує Андрій Шевчишин. — Нагадаю: облікова ставка — це відсоток річних під який центробанк надає позики комерційним банкам. Зниження облікової ставки стимулює розвиток економіки, бо робить кредити дешевшими, але послаблює валюту. Якщо ФРС знизить ставку, це може призвести до збільшення вартості євро до долара. НБУ також повідомив, що облікова ставка по гривні, яку мають переглянути 11 грудня, залишиться на нинішньому рівні — 15,5% річних. Ще один чинник — погашення 10 грудня облігацій внутрішньої державної позики на 1,8 млрд грн, це може підвищити попит на валюту на міжбанку. Усі ці „високі матерії“ призведуть до того, що курс долара до гривні на поточному тижні може дещо піти в гору від нинішніх 42,2 грн/долар на міжбанку і 42,5 на готівковому ринку».

Андрій Забловський наголосив, що в держбюджеті вперше передбачено не лише індикативний курс долара, але й євро. Вони відповідно дорівнюють 45,7 грн/долар і 49,40 грн/євро.

«Курс євро у держбюджеті вбачається дещо заниженим, бо співвідношення між валютами лише 1,08 долара за євро, а наразі маємо 1,16–1,17, — оцінив Андрій Забловський. — Та у будь-якому випадку є курсові орієнтири як для бізнесу, так і для населення. Поточний тиждень очікується динамічнішим, ніж минулий. Курс на міжбанку буде в коридорі 42,2–42,5 грн/долар, готівковий курс реагуватиме відповідно, тобто будуть коливання від 42,5 до 42,7 грн/долар».

Продавати чи купувати валюту

Андрій Шевчишин зазначив: поки діє вікно можливостей для купівлі готівкової валюти за помірним курсом, цим варто скористатися.

«Закон про держбюджет прийнято, у ньому закладено курс долара 45,7 грн, — нагадав Андрій Шевчишин. — Насправді може бути й більше, багато що у наступному році залежатиме від політичних і військових чинників. Тому долар по 42,5 грн — це наразі недорого. Прогнозований прибуток — 7,5% відсотків річних, плюс стовідсотковий контроль за своїми коштами і доступ до них у режимі 24/7. Бо якщо гроші лежать у банку, то такого контролю нема».

Олег Пендзин радить взяти паузу і на тижні не робити ніяких дій з фінансовими інструментами: як гривневими, так і валютними. Тобто нічого не купувати і не продавати.

«До 18 грудня чекати залишилось небагато, після цього можна буде приймати виважене рішення, куди інвестувати: у гривню, долар чи цінні папери», — аргументував Олег Пендзин.

Андрій Забловський пропонує поповнювати зараз інвестиційний портфель доларами, євро і, за можливості, банківськими металами у зливках.

«Але пропорції теж важливі, не менше 30% заощаджень краще тримати у гривні як найбільш ліквідному активі», — уточнив експерт.

Продавати валюту експерти, як і раніше, не радять без нагальної потреби.