Курс валют в Україні: долар дорожчатиме завдяки городині – терміново купувати чи продавати

Долар дорожчатиме / © ТСН.ua

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Перехідний тиждень від квітня до травня для курсу валют в Україні минув спокійно після квітневих стрибків. Гривня повільно міцнішала, українці знову почали цікавитися доларом, а Нацбанк встановив рекорд року з мінімального продажу валюти.

Чи надовго ця пауза, що буде з курсом гривні на поточному тижні, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

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що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні з 5 по 11 травня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Що відбувається з курсом валют в Україні

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, курсові коливання готівкового долара були невеликими, у межах 15 копійок. Першу половину тижня тренд був низхідним, другу – висхідним, у підсумку за тиждень долар подешевшав у середньому на 7 коп., до 41,80 грн/долар у продажу. У купівлі курс знизився на 6 коп., станом на неділю, 4 травня, було 41,14 грн/долар.

Найвища ціна продажу долара була 42 грн (-10 коп. за тиждень), найнижча – 41,55 грн/долар (+5 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,50 грн (також +5 коп.).

За квітень готівковий долар подорожчав у середньому на 15 коп., до 41,72 грн/долар продажу і на 10 коп., до 41,13 – у купівлі.

Євро весь тиждень дешевшав як у продажу, так і в купівлі. Станом на неділю, 4 квітня, курси знизились відповідно до 47,62 (-26 коп. за тиждень) і 46,90 (-14 коп.) грн/євро.

Найвища ціна продажу євро була 48,05 грн (-5 коп. за тиждень), найнижча – 47,40 грн/євро (-20 коп.). Максимальний курс купівлі становив 47,30 грн (також -20 коп.).

За квітень готівковий євро подорожчав у середньому на 2,60 грн у продажу - до 47,70 грн/євро і на 2,50 грн у купівлі - до 46,95 грн/євро.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, підсумковий за тиждень тренд курсів як долара, так і євро, також виявився низхідним. Та протягом тижня мали місце різноспрямовані коливання. Для долара – від мінімуму у 41,43 грн/долар у продажу і 41,35 у купівлі до максимуму у 41,55 у продажу і 41,52 у купівлі. Для євро – від мінімуму у 47,50 грн у продажу і 47,30 у купівлі до максимуму у 47,70 у продажу і 47,50 грн/євро у купівлі.

Станом на неділю, 4 травня, середній курс продажу долара у міняйл був 41,46 грн/долар (-10 коп. за тиждень), купівлі – 41,43 (+5 коп.), для євро – 47,49 (-20 коп.), та 47,30 грн/євро (0 коп.) відповідно.

Офіційний курс гривні до долара зміцнювався з понеділка, 28 квітня, до четверга, 1 травня. Долар подешевшав на 28 коп., до 41,47 грн, У п’ятницю, 2 травня, Національний банк послабив гривню до 41,59 грн/долар, а на понеділок, 5 травня, зберіг цей тренд, встановивши курс 41,71 грн/долар (-4 коп. за тиждень).

Євровалюта дешевшала весь минулий тиждень, її курс знизився до 47,08 грн (-31 коп.). На понеділок, 5 травня, офіційний курс євро підвищився до 47,31 грн/євро (-8 коп. за тиждень).

Співвідношення долар/євро не змінилось – 1,13 долара за євро.

За квітень гривня за офіційним курсом подешевшала до долара на 14 коп., до євро – на 2 грн 46 коп.

Андрій Забловський назвав головні чинники, які на тижні сприяли стабільності курсу долара: кінець місяця, коли бізнес витрачає гривню на обов’язкові платежі до бюджету, а не на купівлю валюти і зниження попиту на валюту з боку населення.

"За статистикою НБУ, чиста купівля готівкової валюти становила 189,5 млн доларів, обсяг купівлі впав на 73,7% порівняно з березнем. Нацбанк зменшив у квітні валютні інтервенції до мінімуму за останні 13 місяців – 2,24 млрд доларів", – навів цифри Андрій Забловський.

Андрій Шевчишин говорить, що готівковий ринок під кінець минулого тижня активізувався і з профіцитного, коли населення більше продавало валюти, ніж купувало, став дефіцитним. На курсі це відобразилось, з травня він повільно пішов угору. На безготівковому ринку попит перевищує пропозицію, але небаланс у 90-100 млн доларів легко перекривається за рахунок продажу валюти Нацбанком, тому курс практично стабільний.

Чого очікувати від курсу валют

До кінця першої декади травня нинішня ситуація на ринку збережеться, прогнозують експерти, надалі ситуація зміниться несприятливо для гривні.

“Нацбанк стримує високу інфляцію відносно низьким і стабільним курсом долара, – пояснив Олег Пендзин. – Поки коливання готівкового курсу будуть на рівні статистичної похибки. У травні інфляція зменшиться, бо на ринок масово надійде дешева сезонна городина не з теплиць, а з відкритого грунту. От тоді регулятор може підвищити офіційний курс долара. А готівковий курс, відповідно, може повернутися на рівень 42 грн/долар. Так би мовити, долар подорожчає завдяки подешевшанню городини”.

Андрій Шевчишин відзначив цікаву тенденцію: наразі бівалютний (з двох валют) кошик долар+євро відповідає розрахунковому курсу гривні до долара на даний період року.

“У середньому виходить 44,4 грн за пару долар/євро, – підрахував Андрій Шевчишин. – Євро все більше витісняє долар на європейському ринку, податки та митні збори до держбюджету надходять в обох валютах, це дозволяє Нацбанку за рахунок подорожчання євро до долара на світових ринках відтермінувати плановану девальвацію гривні. Що, в свою чергу, стримує ріст цін в Україні, який, нагадаю, значно прискорився і досяг 14,6% у річному вимірі за перші три місяці року. На поточному тижні стабільність курсу долара на готівковому ринку залишиться".

Андрій Забловський назвав поточний тиждень "нецікавим". За його прогнозом, попит і пропозиція валюти будуть збалансовані, можливі незначні коливання курсу вгору-вниз у межах 20-30 копійок віл нинішніх значень.

"Ймовірність непрогнозованих подій на світовому або нашому ринку незначна", - підкреслив експерт.

Продавати чи купувати валюту

Експерти наголосили, що українці все сміливіше починають шукати альтернативу валютній готівці "під матрацем". На їхню думку, люди переконуються, що вже тривалий час не вдається одночасно забезпечити схоронність коштів і заробити на зростанні курсу долара. Навпаки, швидка інфляція знецінює заощадження навіть у валюті.

“У квітні інвестиції населення в облігації внутрішньої державної позики – ОВДП – досягли історичного максимуму – 89,79 млрд грн станом на кінець місяця, – навів статистичні дані НБУ Андрій Шевчишин. – З них 54% вкладів – у гривневих ОВДП, 46% – у валютних. Якщо раніше населення активно розміщало гроші у валюті (доля валютних ОВДП перевищувала половину), то зараз зростає розподіл саме у гривні. Вважаю, що банки, які посилили популяризацію цього інструменту і спростили доступ до нього, тут відіграють не останню роль”.

Однак Андрій Шевчишин не радить захоплюватись цінними паперами – приблизно половину заощаджень варто тримати у валютній готівці в надійному місці поза банком. Він говорить, що на поточному тижні можна купувати долари, утриматися від придбання євро, курс якого на історичних максимумах і не продавати валюту без крайньої необхідності.

З цим згоден і Андрій Забловський. Експерт уточнив: продаж валюти для реінвестиції у цінні папери доцільний лише тоді, якщо це євро, а не долари. Причому євро мають бути зароблені як зарплатня чи інший дохід у євро, або куплені принаймні два-три місяці тому, коли курс був на рівні 43 грн/євро.

"Долари зараз краще купувати, вже наявні – тримати, а, приміром, ОВДП придбавати лише за гривні", – деталізував Забловський.

Олег Пендзин вважає найвигіднішими вкладення у гривневі ОВДП з коротким терміном дії – до одного року.

“Якщо річний термін інвестицій не влаштовує – можна відкрити гривневий депозитний рахунок строком на 90-100 днів, – говорить Олег Пендзин. – Відсотки по депозитах на три місяці досягають 17% річних, однак податки зменшать чистий дохід до 13%. Це співставно з величиною інфляції. Купівля валюти такого доходу не принесе, бо курс долара не лише не зростає, а навпаки".

Експерт підрахував, що з початку року готівковий долар подешевшав більш, ніж на гривню, тобто це інвестиція в "мінус". Євро, справді, подорожчав, але зиск у 8-9% річних матимуть лише ті, хто придбав євровалюту не пізніше початку лютого, коли курс був на мінімумі: 43,5 грн за одиницю, а не понад 47,5 грн, як у травні.