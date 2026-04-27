Ексклюзив ТСН
3546
6 хв

Курс валют в Україні: долар дорожчає, а українці його не купують

Гривню знову лихоманить, курс коливається, але у підсумку поступово йде вгору. Українці втрачають інтерес до валюти. Чого очікувати у найближчі два тижні, чи варто зараз купувати або продавати долари та євро — ТСН.ua розповіли фахівці валютного ринку.

Олександр Панченко
Курс валют в Україні

Курс валют в Україні / © Getty Images

Після нетривалого періоду зміцнення гривню знову почало лихоманити: у другій половині квітня її курс був нестабільним як до долара, так і до євро. У підсумку після коливань вгору-вниз гривня знову здешевшала до 44+ грн/долар і майже до 52 грн/євро.

Чому маємо черговий етап девальвації гривні, чого очікувати від її курсу в кінці квітня і першій декаді травня, що тепер вигідніше: долар, євро чи є інші варіанти, читайте в аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

  • що відбувається на ринку валюти;

  • чого очікувати від курсу від 27 квітня до 10 травня;

  • продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, гривня швидко дешевшала понад тиждень, від 13 до 20 квітня. Максимум середнього курсу валют на готівковому ринку був у понеділок, 20 квітня. Для долара — 44,33 грн (+58 коп. порівняно з 13 квітня) у продажу і 43,75 грн (+55 коп.) у купівлі, для євро відповідно 52,25 грн (+1 грн) і 51,47 грн (+92 коп.). Тренд помінявся від вівторка, 21 квітня, однак курс і долара, і євро падав набагато повільніше, ніж зростав. На, неділю, 26 квітня, долар у продажу коштував у продажу 44,15 грн (+60 коп. за два тижні), у купівлі 43,61 грн (+46 коп.), євро відповідно 51,83 грн (+60 коп. за два тижні) і 51,20 грн (+68 коп.).

Найвища ціна продажу долара на 26 квітня була 44,35 грн (+55 коп. за два тижні), найнижча — 43,92 грн/долар (+32 коп.). Максимальний курс купівлі становив 43,90 грн/долар (+45 коп.).

Найвища ціна продажу євро на 26 квітня була 52 грн (+55 коп. за два тижні), найнижча — 51,65 грн (+28 коп.). Максимальний курс купівлі становив 51,55 грн/євро (+65 коп.).

Національний банк після чотирьох тижнів зміцнення гривні перейшов до її послаблення. З 13 по 22 квітня гривня втратила до долара 63 коп., курс піднявся до 44,12 грн за одиницю. Та з 23 квітня, середи, почався незначний низхідний тренд, і на неділю, 26-те, офіційний курс гривні до долара знизився на 18 коп., до 43,94 грн.

Офіційний курс євро всі два тижні коливався вгору-вниз без чіткого тренду. Максимум курсу був 23 квітня — 51,91 грн/євро, мінімум 14 квітня — 50,75 грн/євро.

На понеділок, 27 квітня, НБУ встановив такі офіційні курси: 44 грн/долар і 51,55 грн/євро, тобто +54 коп. та +64 коп. у порівнянні з понеділком, 13 квітня.

Співвідношення долар/євро залишається на рівні 1,17 долара за євро.

Андрій Забловський зауважив: попри зростання курсу, долар не вийшов за межі прогнозованого коридора 43,80–44,30 грн/долар, хоча й наблизився до верхньої межі майже впритул.

Андрій Шевчишин додав, що дефіцит валюти на міжбанківському ринку у минулі два тижні залишався досить високим, а регулятор не поспішав з додатковими продажами валюти, що викликало зростання курсу долара.

«На готівковому ринку ситуація протилежна, маємо низький дефіцит і періодичний профіцит при рекордному курсі, який виставили банки, — аналізує експерт. — Більше того, чи не вперше населення скористалось високим курсом. Українці за останній тиждень купили готівки на 110,55 млн доларів, а продали 110,56 млн доларів, тобто профіцит в 0,01 млн дол. Це несистемне явище, але воно показує, що населення наразі продає валюту активніше, ніж купує. Й пов’язане як з перекупленістю валюти у березні, коли на зростанні готівкового курсу понад 44,5 грн/долар у банках і обмінних пунктах був ажіотаж, так і зі зниженням обсягів зайвої готівкової гривні на руках (не мають за що купувати)».

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Всі експерти зазначили: прогнозоване розблокування кредиту Україні від ЄС у розмірі 90 млрд євро (рішення було ухвалене 23 квітня, залишились технічні моменти — Авт.) стало стабілізуючим чинником для курсу гривні.

Олег Пендзин упевнений, що і офіційний, і безготівковий курс долара у найближчі два тижні залишаться на нинішніх показниках.

«Розблокування допомоги Україні від ЄС дало чітку відповідь, що буде з доларом у найближчому майбутньому, — говорить Олег Пендзин. — НБУ знову зупинить зростання курсу долара, але на більш високому рівні — близько 44 грн/долар. Курс євро залежатиме від котирувань пари долар/євро на світових ринках, вони очікуються у межах 1,15-1,18 долара за євро. На готівковому ринку долар може незначно подешевшати, бо пропозиція залишається достатньою, а попит на валюту з боку населення знижується. У продажу курс коливатиметься від 44 до 44,3 грн/долар, у купівлі від 43,50 до 43,80».

Андрій Шевчишин наголосив, що зазвичай у травні нема чіткого тренду курсу долара.

«Враховуючи теперішній низький попит на валюту, навряд чи варто очікувати подальшого подорожчання долара на готівковому ринку в найближчі два тижні, — прогнозує Андрій Шевчишин. — Чи продовжиться тренд на здешевшання? Цілком можливо. У базовому сценарії я схильний вбачати, що курс після стрімкого зростання має стабілізуватись й відкотитись. Готівковий долар очікую на рівні 43,5044 грн, готівковий євро 51,552 грн. Та девальваційний тренд гривні залишається».

Андрій Забловський говорить, що після помітної девальвації гривні квітні, ринок у останні дні квітня і в першій декаді травня перебуватиме у фазі помірних змін.

«Цінові коридори залишаться на нинішньому рівні, на міжбанківському ринку 43,8–44,3 грн/долар, на готівковому 43,9–44,4 грн/долар, — прогнозує Андрій Забловський. — У цих межах протягом двох тижнів можливі коливання курсу, але стабільності гривні нічого не загрожує. Вважаю, коли стало зрозумілим, що достатня фінансова підтримка з боку ЄС Україні гарантована, політика Нацбанку найближчим часом буде спрямована на зниження інфляції, яка за перший квартал виявилась значною — 3,4%».

Продавати чи купувати валюту

На думку Олега Пендзина, варто й надалі тримати заощадження у гривні, незважаючи на поступове подорожчання валюти.

«Хоча з початку року долар подорожчав на 1,5 грн як у купівлі, так і в продажу, у відсотках це лише 2% річних за рахунок зростання курсу. А навіть гривневі депозити дають чистий прибуток на рівні 7% річних, а облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) — вдвічі більше», — аргументував Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин говорить, що інтерес українців до євро залишається високим, але зауважує: заробити на купівлі євровалюти навряд чи реально. За його словами, євро варто купувати, щоб використовувати як засіб розрахунку і не більше. Якщо такої потреба нема, то на цей час інвестиційний портфель краще мати диверсифікованим: половина у ОВДП, половина у готівкових доларах. ОВДП — це заробіток, а долари на руках — особистий «страховий фонд» на випадок швидкої потреби у готівці.

Андрій Забловський вважає доцільним, поки курс долара і євро високий, зафіксувати прибуток, помінявши частину наявної валюти на гривню для купівлі ОВДП. Якщо, наприклад, долари чи євро були придбані п’ять років тому, за цей час вони здорожчали на 60%, а подальше зростання курсу у поточному році очікується незначним. Тому інвестиції у гривневі цінні папери дадуть за рік набагато більший прибуток.

