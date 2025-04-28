Курс валют в Україні: долар дорожчає, євро б'є рекорди – куди подітися з гривнею

Долар і євро дорожчають / © ТСН

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На валютному ринку України неспокійно: курси долара і євро то зростають, то знижуються, а прогнози фінансових аналітиків різні. Експерти говорять, що основна причина складнощів прогнозування — бурхливі політичні події, пов’язані, зокрема, з активізацією переговорів щодо найшвидшого встановлення миру в Україні.

Що буде з курсом гривні поточного тижня, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

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що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні з 28 квітня по 4 травня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

Головним трендом минулого тижня стало підвищення курсу як долара, так і євро, причому євровалюта встановила новий рекорд подорожчання: на готівковому ринку середній курс майже досяг 48 грн/євро, а окремі банки і пункти обміну валют (ПОВ) продавали її ще дорожче. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, долар почав дорожчати від вівторка, 22 квітня, середній курс продажу перетнув позначку у 41,5 грн, курс купівлі перевищив 41 грн. Висхідний тренд тривав увесь тиждень, і на неділю, 27 квітня, банки і ПОВи продавали долар у середньому по 41,88 грн (+38 коп. за тиждень), купували по 41,18 (+34 коп. за тиждень).

Найвища ціна продажу долара була 42,10 грн (+30 коп. за тиждень), найнижча — 41,50 грн/долар (+35 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,45 грн (+35 коп.).

Курс євро стрімко рвонув угору від понеділка, 21 квітня, і за два дні впритул наблизився у продажу до рекордних 48 грн/євро, досягнувши 47,99 грн за одиницю. Надалі євровалюта дещо подешевшала і на неділю, 27 квітня, курс продажу опустився до 47,85 грн/євро (+50 коп. за тиждень). Курс купівлі піднявся з 46,50 до 47,14 грн/євро, а на 27 квітня знизився до 47,07 грн/євро (+57 коп. за тиждень).

Найвища ціна продажу євро була 48,10 грн (+70 коп. за тиждень), найнижча — 47,60 грн/євро (+65 коп.). Максимальний курс купівлі становив 47,50 грн (+60 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс долара показав «американські гірки»: від 41,10 грн/долар у продажу і 41,08 у купівлі в понеділок, 21 квітня, до 41,60 і 41,55 на середу, 23 квітня, і до 41,53 та 41,51 відповідно на неділю, 27 квітня. За тиждень долар подорожчав у нелегалів більш ніж на 40 коп.

Євро поводився спокійніше — максимальний курс продажу зупинився далеко від 48 грн/євро (найдорожче було 47,75), а на неділю, 27 квітня, опустився до 47,70 (+65 коп. за тиждень). Курс купівлі спершу виріс до 47,60 грн/євро, а на 27 квітня опустився до 47,40 (+35 коп. за тиждень).

Офіційний курс як долара, так і євро мінявся різноспрямовано. Коливання досягали 30 коп. для долара — від 41,38 до 41,69 грн і 75 коп. для євро — від 47,03 до 47,77 грн/євро. На понеділок, 28 квітня, Національний банк встановив курс долара 41,75 грн (+35 коп. за тиждень), курс євро — 47,38 (також +35 коп. за тиждень).

Співвідношення долар/євро за тиждень незначно знизилось — з 1,136 до 1,13 долара за євро.

На думку експертів, наразі маємо певне переформатування готівкового ринку, де, як відомо, провідну роль грають настрої населення.

Андрій Шевчишин наголосив, що після двотижневого зниження попиту на валюту, почалося його зростання. Саме це призвело до подорожчання долара.

«Долар до гривні пройшов дно корекції, але сильного драйву немає, — відзначив Андрій Шевчишин. — На минулому тижні долар на міжбанку подорожчав у середньому від 41,38 до 41,69 грн, євро — від 47 до 47,42 грн. Після Великодня покупці повернулись на міжбанк, фіксуємо зростання попиту на 18%, при майже незмінній пропозиції. Населення знизило активність після свят, що очікувано, готівковий ринок був майже в балансі. По безготівковій валюті — населення другий тиждень поспіль продовжує більше продавати, ніж купувати. Тобто переходить у гривню для покриття своїх видатків, та, схоже, частину проданої валюти вкладає у гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), адже тут спостерігаємо збереження попиту. Готівковий курс підвищився, бо через зміну у податковому законодавстві обмінні пункти змушені платити більше податків. Аби заробити „на податки“, вони почали дорожче продавати валюту і дешевше купувати».

Чого очікувати від курсу валют

Всі експерти впевнені, що зміни на валютному ринку не фундаментальні, а тимчасові, які коливають курс долара у той чи інший бік. З прогнозами щодо курсу євро ситуація складніша, адже курс євровалюти в Україні залежить від котирувань пари долар/євро на світових фінансових ринках. А співвідношення між доларом і євро тривалий час міняється не передбачувано. Останній раз — через втручання американського президента Дональда Трампа у фінансову політику, яку проводить Федеральна резервна система США (аналог центробанку інших країн), котра має певну самостійність у прийнятті рішень. Це призвело до чергового подорожчання євро щодо долара.

Олег Пендзин вважає, що курс долара на поточному тижні залишиться стабільним. За його словами, так завжди буває, коли закінчується попередній місяць і починається наступний, бо ділова активність дещо знижується.

«Трапляються винятки, коли курс долара на стику місяців помітно змінюється в той чи інший бік. Але вони пов’язані з форс-мажорними подіями, які прогнозувати важко. У найближчий тиждень не бачу кардинальних змін ні на міжнародних фінансових ринках, ні на українському. А от надалі у травні долар може ще подорожчати, дійти у готівковому продажу до 42 грн/долар», — аналізує Олег Пендзин.

Така ж думка і в Андрія Забловського. Він говорить, що Нацбанк, поки є можливість, утримуватиме курс долара на міжбанку у коридорі 41,5-42 грн, бо наразі це рівновага, яка влаштовує всіх: імпортерів, експортерів і самого регулятора.

«Тому значних змін курсу долара на тижні не буде, але коливання у межах даного коридору можливі», — додав експерт.

Андрій Шевчишин перерахував ряд чинників, які впливатимуть на курс долара на поточному тижні.

«Перш за все — це політичні події: стежимо за ходом перемовин щодо мирної угоди, за політичними заявами світових лідерів, — говорить Андрій Шевчишин. — Фінансові чинники — 30 квітня погашення гривневих ОВДП на 20 млрд грн. В очікуванні цих надходжень гравці будуть стримуватися від продажу валюти, а при отриманні гривні можуть направити її на купівлю валюти. Що штовхатиме курс долара на готівковому ринку до позначки 42 грн/долар у продажу».

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин відзначив нову тенденцію: населення почало активніше переходити з гривневих депозитів у валютні. Та є нюанси, які не всі враховують.

«За даними НБУ, близько 70% гривневих вкладів у нас на вимогу, гроші можна забрати у будь-який момент, однак і відсотки символічні, — говорить Олег Пендзин. — Населення вибирає їх через ризик швидкої зміни ситуації в країні. Фактично це розрахунковий рахунок, „безкоштовний сейф“. Переведення гривневих депозитів у валютні суті не міняє. Вигідніше вкластися у гривневі ОВДП — їх можна продати в будь-який момент, а схоронність забезпечує держава. Мінус — для інвестицій в ОВДП краще оперувати значними сумами, від 1000 доларів. А такі вільні кошти є не у кожного. Тому для менших сум джерелом заробітку „на грошах“ можуть бути короткотермінові гривневі депозити, які діють 3-4 місяці. Можна з упевненістю прогнозувати, що до кінця літа все буде спокійно».

Андрій Шевчишин радить думати на перспективу, бо стабільна економічна ситуація в Україні поки підтримується за рахунок зарубіжної фінансової допомоги. Не виключено, що після досягнення мирної угоди все зміниться, почнеться значна девальвація гривні. Тому валютна готівка стане найвигіднішою у порівнянні з іншими інвестиційними інструментами.

«Інвестуємо в долари, поки курс невисокий, а от з євро варто зачекати, можливе його подешевшання», — радить експерт.

Андрій Забловський пропонує мультиваріант: розкладати вільні кошти у різні «кошики». Найгірше, на його думку — кидатися в крайнощі: наприклад, дорожчає євро — продаємо долари, купуємо євро, дешевшає долар — продаємо долар, купуємо ОВДП чи відкриваємо гривневі депозити.

«Найневдаліший зараз вчинок — купувати євро, оскільки ринок циклічний і максимуму курс євро, вважаю, досяг. Інвестиційний портфель повинен бути диверсифікований — приблизно у рівних частинах валюта і гривня, наприклад ОВДП, або депозити. Цю рівновагу треба підтримувати» — говорить Андрій Забловський.

Також всі експерти вважають недоцільним продавати валюту без крайньої необхідності.