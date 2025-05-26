Курс долара стоїть на місці / © pixabay.com

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Для українців є гарна новина: Міністерство фінансів України повідомило, що долар цього року може бути дешевшим, ніж передбачалось раніше. Уточнені планові показники курсу опубліковано у оновленій бюджетній декларації на 2025-28 роки, яку Кабмін має затвердити до 1 червня. Середній курс на 2025 рік заплановано 43,3 грн/долар, на кінець року — 43,7 грн/долар, хоча раніше йшлося про 45 грн у середньому і 47 грн на кінець 2025 року.

Нагадаємо: бюджетна декларація — документ середньострокового планування, на підставі якого формується держбюджет і місцеві бюджети на наступний рік.

Як оцінюють фінансові експерти нові розрахунки Мінфіну і їхній вплив на курс долара у найближчий тиждень і у подальшому, а також, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

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Ви також дізнаєтесь:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 26 травня до 1 червня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

На готівковому ринку курс долара протягом тижня майже не зазнав змін. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, курс готівкового долара у банках і пунктах обміну валют від 19 до 25 травня коливався у межах 10 коп.: від 41,66 до 41,73 грн/долар у продажу і від 41,08 до 41,11 грн/долар у купівлі. У підсумку за тиждень середній курс долара не змінився у продажу — 41,68 грн/долар і знизився на 2 коп. у купівлі — до 41,09 грн/долар.

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Найвища ціна продажу долара була 41,9 грн (0 коп. за тиждень), найнижча — 41,44 грн/долар (також 0 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,34 грн (-4 коп.).

Євро за тиждень помітно подорожчав: середній курс поступово підвищився на 33 коп. у продажу, до 47,33 грн/євро і на 27 коп. у купівлі, до 46,59 грн/євро.

Найвища ціна продажу євро була 47,60 грн (+45 коп. за тиждень), найнижча — 47,15 грн/євро (+50 коп.). Максимальний курс купівлі становив 47,05 грн (+45 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, тренд курсу щодня мінявся з низхідного на висхідній і навпаки, але незначно, у межах 10-12 коп. Максимум курсу продажу був 41,45 грн/долар, мінімум — 41,37, у купівлі — відповідно 41,44 і 41,33 грн/долар. На думку експертів, це вказувало на не дуже вдалі спроби міняйл розхитати курс в умовах стабільності для отримання значнішого зиску. На неділю, 25 травня, курс продажу встановився на рівні 41,45 грн/долар (+1 коп. за тиждень), курс купівлі — 41,42 (0 коп.).

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Євровалюта у нелегалів за тиждень здорожчала у середньому до 47,21 грн/євро у продажу (+40 коп.) і до 47,05 грн у купівлі (+ 50 коп.).

Офіційний курс як долара, так і євро, протягом тижня змінювався різноспрямовано: для долара — у межах 15 коп., від 41,44 до 41,58 грн, для євро — у межах 50 коп., від 46,45 до 46,93 грн. На понеділок, 26 травня, Нацбанк встановив офіційний курс гривні 46,51 грн/долар (+1 коп. за тиждень) і 46,99 грн/євро (+54 коп.).

Співвідношення долар/євро збільшилось з 1,12 до 1,13 долара за євро.

Андрій Забловський говорить, що триває падіння попиту на готівковий долар з боку населення.

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«Можна припустити, що українці втрачають довіру до долара, тому купують його набагато менше, — говорить Андрій Забловський. — На це вказує і статистика: за даними НБУ, обсяг готівкової валюти, яку банки ввезли в Україну у квітні поточного року зменшився майже вдвічі у порівнянні з березнем — до 564 млн доларів у перерахунку. З них доларів на 300 млн і євровалюти — увага! — на 260 млн доларів у перерахунку, тобто майже стільки ж, скільки й доларів. За травень даних ще нема, та зростання обсягів завезення готівки навряд чи очікуване».

Андрій Шевчишин підтвердив: попит на готівкову валюту швидко знижується. Населення за минулий тиждень щодоби продавало приблизно на 5 млн доларів більше, ніж купувало, причому темпи продажу були вищі, ніж темпи купівлі.

Чого очікувати від курсу валют

Експерти вважають, що до кінця травня суттєві зміни курсу долара малоймовірні.

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Як аргументував Андрій Забловський, стабільності курсу сприятимуть невисокий попит на валюту, достатні обсяги пропозиції і продаж Нацбанком валюти з резервів.

«Попит може ситуативно збільшитися, бо „Нафтогаз“ продовжує імпортувати газ у підземні газосховища, і йому можуть бути терміново потрібні значні обсяги валюти для оплати контрактів — говорить Андрій Забловський. — Тому на міжбанківському ринку можливий короткий вихід курсу долара за межі нинішнього коридору 41,5-41,8 грн/долар. Але Нацбанк, як уже бувало раніше, швидко відкоригує ситуацію і на млявий готівковий ринок це не встигне вплинути».

З цим згоден і Олег Пендзин.

«На поточному тижні несподіванок не буде, нинішній готівковий курс і надалі коливатиметься у межах статистичної похибки, це кілька копійок», — вважає Олег Пендзин.

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Андрій Шевчишин значних рухів курсу на тижні також не чекає, бо вони можливі лише за умови виходу США з перемовин і при значній ескалації військових дій.

А от стосовно того, як може вплинути на курс прийняття урядом нової бюджетної декларації, згідно з якою гривня знеціниться набагато менше, ніж, прогнозувалося, думки різні.

Олег Пендзин навів основні цифри з документа: Мінфін розрахував середній курс долара на 2025 рік не вище 43,3 грн, на 2026-й — 44,7 грн, 2027-й — 45,2 грн, 2028-й — 45,8 грн.

«Можна погодитися з коригуванням курсу долара на поточний рік, але решта показників мені здаються занадто оптимістичними. І, швидше за все, не раз будуть перераховані у бік збільшення. Планування на три з половиною роки в умовах війни, на жаль, досить умовне», — констатував експерт.

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Андрій Шевчишин пояснив: Мінфін снизив курс долара на поточний рік з урахуванням не прогнозованого значного подорожчання євро. Це, на його думку, дало можливість перебалансувати доходи держбюджету за рахунок збільшення податкових і митних надходжень у євро у перерахунку на гривні і зменшити зростання курсу долара, яке підвищує інфляцію. До розрахунків курс долара на 2026-28 роки експерт ставиться критично і вважає, що курс по факту виявляться вищим.

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин наголосив, що оновлена бюджетна декларація зміцнить такий фінансовий інструмент, як гривнева готівка.

«Це гривневі депозити і облігації внутрішньої державної позики — ОВДП з середньою дохідністю відповідно 10% та 16% річних, — говорить Олег Пендзин. — Той, хто сьогодні купить долар по 41,7 грн за одиницю, ймовірно отримає наприкінці року дохід у 4,8%. Якби курс був 47 грн/долар, як планувалось попередньо, дохід був би близько 12% річних».

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Для тих, хто бажає і вміє заробляти «на грошах», Андрій Шевчишин розрахував дохідність фінансових інструментів, які доступні пересічному українцю, з урахуванням плюсів і мінусів кожного інструмента.

«Поки маємо річну інфляцію 15,1%, — нагадав експерт. — Біткоїн за рік, з квітня по квітень, дав дохід 61,8%. Плюс — нема податків, висока ліквідність, тобто можливість швидко і вигідно продати, мінуси — високі ризики, низька доступність для широких верств. Золото — дохід 48,6%. Плюс — помірні ризики, мінуси — є податки, широкий спред, тобто різниця між курсами купівлі і продажу, низька ліквідність. Гривневі ОВДП — 16,4%. Плюси — немає податків, мінімальні ризики, висока ліквідність і доступність. Мінус — тривалий час дії, не менше року. Нерухомість — 14,8% (первинна). Тут, окрім непоганого доходу з оренди, лише мінуси: високі податки при оформленні, є ризики, високий поріг входу, низька ліквідність. Євро — 11,3%, гривневий депозит — 10,4% річних з урахуванням податків, долар — 4,8%, валютний депозит — 0,9%. Отже, лише в крипті, причому далеко не в кожній монеті, золоті й ОВДП можна отримати дохід, який перевищить інфляцію».

Однак експерт пропонує частину вільних коштів тримати у валютній готівці. Готівка «під матрацем» є своєрідним страховим полісом, бо її власник має доступ до своїх коштів у режимі 24/7 на випадок неочікуваних подій на фінансовому ринку.

Андрій Забловський вважає, що для більшості населення портфель інвестицій має бути простішим: найкраще, коли третина — гривневі ОВДП і депозити, третина — валютні ОВДП і депозити і решта — готівкова валюта.

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Всі експерти не радять продавати валюту без нагальної потреби.