Аналітики дали прогноз про курс валют в Україні / © ТСН

Реклама

Прогнозована аналітиками реальність у 45 грн за долар готівкою залишилася позаду. В листопаді він уже по 46 грн, а було ще вище, проте курс зупинив і розвернув Національний банк. Тривало здешевлення євро, який, здавалося б, повернув утрачені позиції у 52 грн/євро готівкою. Але ні, тренд курсу знову спадний, прямує до 50 грн за євро. Чого очікувати від валютного ринку у другій половині листопада, в чому тримати заощадження — читайте в аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтеся:

Реклама

– що відбувається на ринку валюти;

Реклама

– чого очікувати від курсу від 16 до 30 листопада;

– продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, за першу половину листопада готівковий долар здешевшав у продажу від 46,40 грн (2 листопада) до 46 (15 листопада), тобто на 40 коп., у купівлі — від 45,55 до 45,30 (–25 коп.).

Реклама

Найвища ціна продажу долара була 46,10 грн/долар (+80 коп. від 15 жовтня до 15 листопада), найнижча — 45,85 грн/долар (+82 коп.). Максимальний курс купівлі становив 45,80 грн/долар (+85 коп.).

Готівковий євро за 1–15 листопада втратив 60 коп. у продажу, від 51,85 до 51,25 грн/євро та 75 коп. — у купівлі, від 51,05 до 50,30.

Найвища ціна продажу євро була 51,30 грн/євро (+15 коп. від 15 жовтня до 15 листопада), найнижча — 51,00 (+35 коп.) грн/євро. Максимальний курс купівлі становив 50,50 грн/євро (+10 коп.).

Офіційний курс долара від Нацбанку від 1 до 15 листопада був різноспрямованим у коридорі від 45,32 до 45,67 грн/долар. За місяць, від 15 жовтня до 15 листопада, долар здорожчав на 30 коп. Курс євро мав тренд на зниження, за 15 днів євро здешевшав на 34 коп. — до 50,34 грн за одиницю.

Реклама

На 16 листопада регулятор встановив курс гривні до долара 45,43 грн, до євро — 50,22 грн.

Співвідношення долар/євро від початку листопада знизилося від 1,12 до 1,105 долара за євро.

Андрій Шевчишин констатував, що на початку листопада НБУ зміг за рахунок значних продаж валюти на міжбанківському ринку зупинити подальше зростання долара, яке мало місце у другій половині жовтня. Середній курс зафіксувався у коридорі 45,30–45,65 грн (зростання було майже на гривню). Середній готівковий курс перевищив 46,40 грн, а в окремих обмінних пунктах долар пропонували по 47 грн, і попит був. Наразі спекулятивний складник пішов на спад, і разом з ним пішов униз курс. Від 6 до 15 листопада курс продажу готівкового долара майже не мінявся, у середньому було 46,05–46,10 грн/долар, а от євро продовжив слабшати, він у листопаді здешевшав на 60 коп.

«Причина падіння євро — інфляція у США, яка посилила очікування підвищення облікової ставки Федеральною резервною системою США (аналог центробанків інших країн — Авт.), — пояснює він. — Долар у світі міцнішає, євро падає, і наш офіційний курс євро сповз до 50,22 грн. Але нижче 50 грн/євро НБУ його не пустить, бо це вбиває гривневу цінність зарубіжної допомоги у євро. Проте є й неприємний момент: якщо співвідношення долара до євро впаде нижче 1,10, то утримання офіцйного курсу євро на рівні 50 грн автоматично штовхне долар вище 45,75 грн. А ситуація, така що в перспективі може бути 1,07».

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Експерти вбачають, що друга половина листопада буде спокійною.

«Незначні коливання курсу в межах 20 коп. можливі, але вони не роблять погоди, — говорить Олег Пендзин. — Нацбанк утримуватиме офіційний курс долара, і ось чому. Нещодавно фахівці НБУ значно погіршили прогноз по інфляції поточного року — було 10% річних, стало 12,5%. Щоб її стримати, регулятор збільшив на 0,5% — до 16,5% річних — облікову ставку, тобто відсоток річних, під який регулятор кредитує комерційні банки. Але ситуація в економіці України складна, бізнес майже не бере кредитів, тому такий чинник, як облікова ставка, не працює на стримування інфляції. У Нацбанка залишається єдиний важіль — це курс долара. Його вартість прямо впливає на ціни імпортних товарів, а отже, на рівень інфляції. НБУ нещодавно отримав ще 5 млрд дол. зарубіжної фінансової допомоги і щотижня продає на міжбанку близько мільярда доларів. Тобто цих коштів вистачить на 5 тижнів. Тому мій прогноз до кінця листопада: офіційний курс долара становитиме 45,4–45,5 грн, середній готівковий — 46–46,10 грн (продаж)».

Андрій Шевчишин впевнений, що до кінця листопада Нацбанк триматиме курс, щоб нівелювати спекулятивний тиск і заохотити продавців продавати валюту.

«Гроші від партнерів надходять, отже, НБУ має можливість проводити агресивні інтервенції та тримати курс, — пояснює фінансовий аналітик. — За поточних золотовалютних резервів у 49,1 млрд доларів Нацбанк розраховує на кінець року акумулювати 62,8 млрд доларів. Ресурс для стримування курсу й закриття дефіциту буде. По курсу: на міжбанку долар буде 45,30–45,75 грн, готівковий курс у банках — 45,70–46,15 грн. Євро: офіційний курс 50,0–50,75 грн, готівковий — 50,75–51,50 грн. Враховуючи, що населення знову залишилося з дорогою валютою, витративши гривню на її купівлю, на тлі стабілізації курсу активність покупців готівки має скорочуватися».

Андрій Забловський прогнозує, що до кінця листопада на безготівковому ринку долар буде в коридорі 45,5–45,8 грн, це на рівні другої половини жовтня. Євро, на його думку, в листопаді продовжить слабшати.

«Остання динаміка курсу долара показує, що попит на валюту як для критичного імпорту (зброя, енергоносії, пальне), так і з боку населення зростає, однак Нацбанк його задовольняє за рахунок зовнішніх надходжень валюти. В листопаді ця тенденція збережеться. Очікувана девальвація вже відбулася у жовтні», — аргументує він.

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин підрахував: за теперішнього курсу долара гривневі заощадження в облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП) мають прибутковість у 13,5% відсотка річних, гривневі депозити — близько 9% (після сплати податків на прибуток), готівкові долари, які були куплені на початку року — до 7%. Але він вважає, що збільшувати гривневу частку інвестиційного портфеля вже ризиковано. Навпаки, гривневі депозити й ОВДП, у яких закінчився термін дії, краще перевести у валютну готівку.

«Не виключено, що Нацбанк наступного року буде змушений девальвувати гривню до 47 грн/долар і нижче, — говорить економіст, — бо у проєкті закону про держбюджет на 2027 рік заплановано лише близько 40% власних надходжень, а 60% — запозичення і зарубіжна фінансова допомога. Наразі маємо навпаки: 60% власні і 40% донорські. Тож у перспективі курс гривні залежатиме від обсягів цієї допомоги».

Андрій Забловський та Андрій Шевчишин прямо пропонують запасатися готівковою валютою, доки курс не рухається. Різниця лише в тому, що робити з євро.

Шевчишин не радить придбавати євровалюту, бо, за його прогнозами, курс євро може ще знизитися, а це автоматично призведе до здорожчання долара. Тому наразі долар вигідніший. Продавати валюту варто лише під поточні витрати.

Забловський не проти купівлі дешевого євро, однак із застереженнями.

«Євро купувати варто, якщо планується їх використання найближчим часом для розрахунків, тобто як гроші, а не як інвестиції, — уточнив експерт. — Другий момент: євро не завжди буде дешевшати. В середньостроковій перспективі можна на цьому заробити, купивши зараз євровалюту за досить вигідним курсом. Схожа ситуація була в листопаді 2024 року, коли курс євро впав нижче 44,5 грн, але вже за пів року євро коштував вище 49 грн. І третє — диверсифікація заощаджень залишається актуальною: в інвестиційному портфелі має бути порівну євро й доларів і приблизно третина — у гривневих інструментах, найкраще в ОВДП».

Висновки: настає час, коли гривня може втратити позиції найприбутковішого інвестиційного інструменту. Та наразі гривневі вкладення приносять найвищий дохід. Експерти радять у листопаді купувати валюту, а продавати її лише під поточні витрати, а не для заробітку на курсі.

Новини партнерів