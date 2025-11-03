Курс долара і євро пішов униз / © ТСН.ua

Долар і євро в Україні знову почали дешевшати. Долар втратив небагато, євро більше — понад 40 коп. Фінансові аналітики пояснили ТСН.ua, чому і як надовго змінився, здавалося б, стійкий за останній час висхідний тренд курсів двох головних світових валют до гривні.

Про це, а також про те, чого очікувати на поточному тижні, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 3 до 9 листопада;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, готівковий долар почав дешевшати від понеділка, 27 жовтня. Середній курс за тиждень повільно знизився з 42,32 до 42,15 грн/долар (–17 коп.) у продажу і з 41,75 до 41,63 грн/долар (–12 коп.) у купівлі. Однак за жовтень долар подорожчав у середньому на 70 коп. у продажу і на 60 коп. у купівлі.

Найвища ціна продажу долара на минулому тижні була 42,30 грн (–10 коп. за тиждень), найнижча — 42,00 грн/долар (також –10 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,85 грн (–20 коп.).

Євро також почав дешевшати з понеділка, 27 жовтня, і на неділю, 2 листопада, низхідний тренд не змінився. За тиждень євровалюта втратила у продажу в середньому 40 коп. (до 48,95 грн/євро), у купівлі 43 коп. (до 48,25 грн/євро). За жовтень євро подорожчав у середньому на 12 коп. у продажу і на 10 коп. у купівлі.

Найвища ціна продажу євро на минулому тижні була 49,20 грн (–30 коп. за тиждень), найнижча — 48,70 грн (–34 коп.). Максимальний курс купівлі становив 48,60 грн/євро (–20 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс долара також пішов униз. За тиждень, від 27 жовтня до 2 листопада, долар втратив у продажу 18 коп. (курс знизився до 42,05 грн./долар), у купівлі 15 коп. (до 41,90 грн/долар).

Середній курс євро у міняйлів від 27 жовтня до 2 листопада знизився у продажу на 50 коп., до 48,85 грн/євро, у купівлі заявок не було зовсім.

Офіційний курс долара, який щодня встановлює Національний банк, минулого тижня коливався від 42 до 42,08 грн/долар, на п’ятницю, 31 жовтня, він знизився до 41,97 грн/долар і залишився таким на вихідні. Офіційний курс євро на тижні мінявся різноспрямовано від 48,77 до 48,98 грн/євро, на п’ятницю, 31 жовтня, знизився до 48,51 грн/євро.

За жовтень долар за курсом НБУ здорожчав на 83 коп., станом на 1 жовтня було 41,14 грн/долар. Євро за жовтень додав 21 коп., від 48,30 до 48,51 грн за одиницю.

На понеділок, 3 листопада, регулятор встановив офіційні курси і євро відповідно 41,88 грн/долар та 48,41 грн./євро.

Співвідношення долар/євро за тиждень залишилось на рівні 1,16 долара за євро.

За словами Андрія Забловського, безготівковий ринок дещо заспокоївся, зрозумівши, що Нацбанк не зацікавлений у швидкій девальвації гривні, бо вона прискорює ріст цін.

«Також попит на міжбанку зменшився, а регулятор продав більше валюти, що призвело до тимчасового зміцнення гривні», — говорить Андрій Забловський.

Андрій Шевчишин додав, що і на готівковому ринку зростання пропозиції валюти переважало над зростанням попиту, тому курс дещо знизився.

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Думки експертів відрізняються, та жоден з них не вважає, що гривня поточного тижня продовжить зміцнення.

Олег Пендзин прогнозує, що готівковий курс долара протягом тижня залишиться на нинішньому рівні: у коридорі 42-42,30 грн/долар у продажу. Курс купівлі буде нижчим на 30-40 коп.

«Побачивши, що долар у жовтні постійно, нехай і помалу, але дорожчає, українці традиційно почали купувати більше готівкової валюти, тому курс пішов угору, — зазначив Олег Пендзин. — Але попит на валюту не настільки значний, а пропозиція її банками і пунктами обміну валют достатня. Тому це не дозволить на тижні спекулятивно підняти курс вище за 42,5 грн/долар».

Андрій Шевчишин і Андрій Забловський передбачають, що нинішній низхідний тренд курсу готівкового долара у перший робочий тиждень листопада зміниться на висхідний.

За словами Андрія Шевчишина, на готівковий курс долара на поточному тижні впливатимуть два чинники. Перший його стримуватиме, бо від 1 листопада почав діяти новий закон про обмеження сумою у 50 тис. грн. на місяць обсягу переказів готівки способом P2P-переказів. Нагадаємо: це скорочено англійською peer to peer (рівноправний українською), тобто перекази з картки на картку однієї фізичної особи іншою фізичною особою, які відбуваються без посередництва банку. Досі можна було переказувати 150 тис. грн. на місяць.

«Таке значне обмеження вплине перш за все на чорний і сірий ринки, бо для купівлі валюти нелегальному бізнесу потрібні значні обсяги готівки, — пояснив Андрій Шевчишин. — Менше готівки на руках — нижчий попит на валюту — нижчий курс. Другий чинник підвищуватиме курс. Це погашення на поточному тижні гривневих облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 20 млрд грн. Безготівковий ринок отримує більше гривні, тому обсяги пропозиції валюти знизяться, а її курс піде вгору. На мою думку, переважатиме другий чинник, готівковий долар у підсумку знову почне дорожчати, прагнучи досягти 42,5 грн/долар у продажу».

Андрій Забловський прогнозує на тижні подорожчання долара і розширення коридору його курсу.

«На міжбанківському ринку коридор розшириться з 42–42,2 до 41,9–42,2 грн/долар, на готівковому тренд зміниться на висхідний, курс триматиметься в коридорі 42,2–42,4 грн/долар», — уточнив експерт.

Продавати чи купувати валюту

Експерти продовжують наполягати на зміні інвестиційних інструментів з гривневих на валютні. Різниця думок у тому, коли це робити: вже зараз чи почекати ще місяць-півтора.

Андрій Забловський навів рейтинг інвестиційних інструментів, за допомогою яких співвітчизники намагаються якщо не заробити, то принаймні врятувати заощадження від знецінення.

Найпопулярнішою очікувано залишається готівка в іноземній валюті. Далі йде гривнева готівка, банківські поточні рахунки у гривнях, банківські депозити у гривнях і валюті, криптовалюта, купівля нерухомості, цінні папери, банківські метали — золоті і срібні зливки.

«Головне — диверсифікувати активи, тобто мати в інвестиційному портфелі всього потроху, — впевнений Андрій Забловський. — Найпростіше на даний момент це 60% у валюті, 30% у гривні, решта — банківські метали. Виходячи з цього, треба вирішувати, чого наразі не вистачає у портфелі і купувати долари, або дорогоцінні метали, або триматися гривні».

Андрій Шевчишин додав, що українці збільшили вкладення у золото. За інформацією НБУ, на тлі рекордного зростання вартості золота комерційні банки у вересні (даних за жовтень ще нема — Авт.) завезли фізичного золота на суму 94 млн доларів. Це оціночно близько 750 кг у банківських зливках різної ваги, від 1 грама і вище і максимум за останні 45 місяців.

Тим, кому банківські метали недоступні, експерт радить купувати долари, щоб наступного року заробити на зростанні курсу. Інвестувати у євро він вважає менш доцільним. Про це говорить статистика: НБУ повідомив, що у вересні комбанки завезли валюти майже на 900 млн доларів, з них лише 30% — євро, а 70% — долари.

«Зараз долар подешевшав, його купівля стала вигіднішою, — наголосив Андрій Шевчишин. — Девальваційні очікування гривні залишаються, бо маємо війну, негативний торгівельний баланс, відсутність зарубіжної фінансової допомоги».

Дещо інша думка Олега Пендзина.

«Курсу 45 грн за долар цього року не буде, — вважає Олег Пендзин. — Невизначена ситуація з обсягами зарубіжної фінансової допомоги триватиме до 18 грудня, коли нагадаю, Міжнародним валютними фондом та радою ЄС буде прийнято рішення про надання Україні кредиту для фінансування соціальних потреб 2026 року. Сподіваюсь, що рішення виявиться позитивним. До того часу гривня повільно девальвуватиме, підходячи до 43 грн за долар. Тому доцільно поступово виходити з гривневих інвестиційних інструментів: депозитів, ОВДП, намагаючись завершити цей вихід до кінця 2025 року. І вже після 18 грудня, залежно від ситуації, або купувати валюту, або продовжити працювати з гривнею».

Продавати валюту експерти не радять без нагальної потреби.