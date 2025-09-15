Курс валют в Україні: долар і євро почали дорожчати – що радять фінансові аналітики

Долар і євро дорожчають / © ТСН

Довготривала стабільність курсу гривні закінчилась – і долар, і євро почали дорожчати. Поки не набагато, але, враховуючи малооптимістичні прогнози аналітиків фінансового ринку, це може бути початком серйозної девальвації гривні.

Чи насправді варто очікувати значного падіння гривні вже найближчим часом, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

І долар, і євро почали дорожчати з вівторка, 9 вересня. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, курс готівкового долара за 6 днів, станом на неділю, 14 вересня, підвищився у продажу в середньому до 41,52 грн/долар (+13 коп.), у купівлі – до 41,02 (+12 коп.). Нібито небагато, але у порівнянні з попередніми трьома тижнями стабільності і низхідного тренду наразі маємо стійкий висхідний тренд.

Найвища ціна продажу долара була 41,80 грн (+10 коп. за тиждень), найнижча – 41,33 грн/долар (+8 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,20 грн (0 коп.).

Середній курс готівкового євро за тиждень піднявся до 48,75 грн/євро (+15 коп.) у продажу і до 48,10 (+14 коп.) у купівлі.

Найвища ціна продажу євро була 49,10 грн (+35 коп. за тиждень), найнижча – 48,51 грн (+16 коп.). Максимальний курс купівлі становив 48,50 грн/євро (+20 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, коливання курсу долара були різноспрямованими, міняючись щодня за синусоїдою. Середній курс продажу коливався від 41,20 до 41,32 грн/долар, а на неділю, 14 вересня, опустився до 41,25. Середній курс купівлі коливався від 41,15 до 41,30 грн/долар, а 14 вересня опустився до 41,20.

Середній курс євро був висхідним як у продажу, так і в купівлі. За тиждень євровалюта подорожчала у нелегалів у продажу на 25 коп., до 48,60 грн/євро, у купівлі – на 15 коп., до 48,45.

Офіційний курс гривні як до долара, так і до євро, весь тиждень мінявся різноспрямовано, коливання були помітними. Для долара – у межах 20 коп., від 41,12 до 41,31 грн/долар, для євро – у межах 25 коп., від 48,16 до 48,38 грн/євро. На понеділок, 15 вересня, Національний банк встановив такі курси: 41,28 грн/долар (+6 коп. за тиждень) і 48,39 грн/євро (+23 коп. за тиждень).

Співвідношення долар/євро за тиждень не змінилось – 1,17 долара за євро.

Андрій Шевчишин наголосив, що за тиждень збільшились "ножиці" між безготівковим і готівковим ринками.

“На міжбанківському ринку середній курс долара на початку тижня знизився до 41,05 грн/, потім до п’ятниці, 12 вересня, відновився до 41,32, а на готівковому підвищився до 41,50-41,55 грн/долар, - повідомив Андрій Шевчишин. – Причина – українці продовжують купувати готівкову валюту. Курс євро зростав синхронно з курсом долара, співвідношення між ними не змінилось. Нацбанк продовжує утримувати курс гривні. Останні дані по інфляції в Україні – 13,2% у річному вимірі, у США – 2,9%. Тобто для збереження паритету купівельної спроможності гривня повинна була девальвувати більше ніж на 10%, до 45 грн, насправді офіційний курс набагато нижчий. Також Нацбанк залишив на попередньому рівні облікову ставку (відсоток річних, під який НБУ кредитує комерційні банки – Авт.) на рівні 15,5%”.

Андрій Забловський говорить, що, незважаючи на збільшення коливань курсу і подорожчання долара, гривня тримається.

“Поки не можна говорити, що почалась стійка девальвація гривні, її стабільний безготівковий курс підтримує як Нацбанк, так і збільшення пропозиції валюти на міжбанку. На готівковому ринку курс зростає, бо його підвищують банки у відповідь на збільшення попиту населення на валюту”, –аналізує Андрій Забловський.

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Експерти очікують на поточному тижні публікацію проекту державного бюджети України на 2026 рік як чинник впливу на поточний курс долара. Але їх оцінки різні.

Андрій Шевчишин говорить, що фінансовий ринок мало відреагує на публікацію даного документа.

“Продовжиться незначний висхідний тренд на готівковому ринку, долар може подорожчати у межах 20 коп., у середньому до 41,70 грн у продажу. Курс євро може піти вниз, бо Федеральна резервна система США (ФРС, аналог центробанків інших країн – Авт.) дала зрозуміти, що облікову ставку з 17 вересня буде знижено, це посилить долар щодо євро. В Україні зниження вартості євро – це фактор сповільнення інфляції. Посилення долара навіть до 43 грн за одиницю навряд чи буде проінфляційним, бо бізнес уже розраховує ціну імпорту по курсу 44 грн/долар”, – робить висновки Андрій Шевчишин.

Олег Пендзин вважає, що для курсу гривні, образно кажучи, час зупинився.

“Долар у вересні подорожчав, але на поточному тижні Нацбанк триматиме курс нижче 42 грн/долар, доки не з’явиться проект держбюджету на 2026 рік, – говорить Олег Пендзин. – Кабмін може формально подати його до парламенту, однак відсутність прогресу у перемовинах з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо збільшення кредитування України у 2026-27 роках не дозволить прийняти закон про держбюджет, бо недостатні джерела надходжень. Враховуючи, що війна, швидше за все, триватиме і в 2026 році, Україна звернулась до МВФ з проханням відкрити нову збільшену програму кредитування. Поки згоди не досягнуто, це помітно тисне на курс гривні. Але час ще є, як є і кошти у резервах Нацбанку для збереження нинішнього курсу гривні. На поточному тижні коливання курсу будуть у межах 20-30 коп.”.

Андрій Забловський прогнозує, що з 15 по 21 вересня можливе збільшення амплітуди коливань курсу долара як на безготівковому, так і готівковому ринках у залежності від попиту і пропозиції.

“На міжбанку курс триматиметься в межах 41,2-41,5 грн/долар, на готівковому – 41,5-41,8 грн/долар, це курс продажу, але кардинальних змін тренду у бік девальвації гривні ще тиждень не буде. Очікуємо на презентацію Кабміном проєкту держбюджету на 2026 рік. Зокрема, цікавить, яким буде розрахунковий курс долара, та підкреслю: Нацбанк вважає цей курс індикативним і встановлює його за власною оцінкою економічної ситуації в країні. До речі, голова НБУ Андрій Пишний нещодавно заявив, що продовжаться консультації на технічному рівні між командами України і МВФ щоб максимально деталізувати бачення параметрів нової програми кредитування. Час ще є”, – підбив підсумки Андрій Забловський.

Продавати чи купувати валюту

Андрій Шевчишин зазначив, що у вересні українці продовжують купувати готівкову валюту. Експерт радить зосередитись на придбанні доларів, а до євро ставиться обережно. На його думку, дії ФРС США тиснутимуть на євровалюту, поступово її знецінюючи.

“Це вірне рішення на перспективу не менше року, бо за цей час долар помітно подорожчає. Воно має такі додаткові переваги, як захист заощаджень від раптового обвалу гривні через економічні, політичні, воєнні причини і доступ до коштів у режимі 24/7”, – аргументував Андрій Шевчишин.

Андрій Забловський зазначив: поки залишається вікно можливостей для придбання валюти за привабливим курсом.

"Цим варто скористатися, якщо є вільні кошти у гривні. Не варто конвертувати гривневі депозити у валюту, якщо не закінчився термін дії договору з банком, або відкривати нові депозити", – вважає Андрій Забловський.

Олег Пендзин упевнений, що наразі несприятливий час для будь яких дій з інвестуванням як у валюту, так і в гривню. На його думку, варто зачекати ще принаймні тиждень.

Продавати валюту експерти не радять без нагальної потреби.