Що тепер вигідніше: долар чи євро / © ТСН

У другій половині січня «дороги» долара і євро розійшлися. Американська валюта значно здешевшала щодо гривні, а от європейська, навпаки, продовжила дорожчати.

Чого чекати від курсу валют в Україні у першій половині лютого, що тепер вигідніше: долар, євро чи є інші варіанти, читайте в аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

що відбувається на ринку валюти;

чого очікувати від курсу від 2 до 15 лютого;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, середній курс готівкового долара у п’ятницю, 16 січня, досяг максимуму — 43,70 грн/долар у продажу і 43,12 у купівлі. Надалі тренд змінився на низхідний, курс повільно пішов донизу і станом на 31 січня, суботу, курс продажу опустився до 43,15 (–55 коп. за два тижні), курс купівлі до 42,59 (–53 коп.). На 1 лютого середні курси не змінились.

У підсумку готівковий долар за січень здорожчав лише на 60 коп., хоча на максимумі його курс піднімався на 1,15 грн за одиницю.

Найвища ціна продажу долара станом на 1 лютого була 43,30 грн (–50 коп. за 14 днів), найнижча – 42,99 грн/долар (–51 коп.). Максимальний курс купівлі становив 42,85 грн/долар (–38 коп.).

Готівковий євро продовжив дорожчати, цей тренд зберігався майже до кінця січня. Курси продажу і купівлі досягли максимуму 28 січня, у середу, відповідно було 51,70 (+90 коп. за два тижні) і 50,92 (+75 коп.) грн/євро. Від 29 січня, четверга, тренд змінився на низхідний, у підсумку євро за січень здорожчав у середньому на 1,40 грн у продажу і в купівлі. Станом на 1 лютого курси були відповідно 51,52 і 50,77 грн/євро.

Найвища ціна продажу євро станом на 1 лютого була 51,80 грн (+80 коп. за 14 днів), найнижча – 51,24 грн (+65 коп.). Максимальний курс купівлі становив 51,15 грн/євро (+60 коп.).

Це нові історичні рекорди для євровалюти на готівковому ринку.

На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю–продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс продажу долара від 19 до 31 січня знизився з 43,50 до 43,06 грн/долар (–44 коп.), курс купівлі — з 43,45 до 42,90 (–55 коп.) і завмер. За цей же проміжок часу євро у нелегалів здорожчав у середньому до 51,70 грн/євро у продажу (+90 коп.) і до 51,20 у купівлі (+70 коп.). На 1 лютого долар у нелегалів коштував 43,07 грн у продажу і 43 грн у купівлі, євро здешевшав у продажу до 51,36 грн, курс купівлі не змінився.

Національний банк протягом двох останніх тижнів поступово зміцнював гривню до долара. Від 19 до 31 січня офіційний курс гривні до долара зміцнився з 43,41 до 42,85 грн/долар (–56 коп.). У підсумку долар за січень здорожчав на 50 коп. А от курс євро до гривні продовжив зростати. Від 19 до 31 січня він підвищився з 50,44 до 51,24 грн/євро (+80 коп.), а всього за січень євровалюта додала у вартості 1,50 грн.

На понеділок, 2 лютого, регулятор встановив такі офіційні курси: 42,51 грн/долар (–34 коп.) і 51,03 грн/євро (–21 коп.) порівняно з курсами на 31 січня і 1 лютого.

Співвідношення долар/євро за два тижні зросло з 1,16 до 1,20 долара за євро.

За поясненням заступника голови НБУ Юрія Гелетія, послаблення гривні у січні мало ситуативний характер. Ключовим фактором тиску на гривню стали значні бюджетні видатки у грудні 2025 року, близько 93 млрд грн, що перевищує показники грудня минулого року. Це традиційно підвищує попит на іноземну валюту. Додатковим чинником стала виплата «13-х зарплат» і річних премій, це стимулювало зростання попиту на валюту з боку населення. Посадовець підкреслив: ситуація на валютному ринку залишається контрольованою, протягом останніх тижнів січня спостерігається зміцнення гривні.

Андрій Шевчишин уточнив, чому євро зростає, а долар дешевшає. Причина суто арифметична: Нацбанк утримує від швидкого зростання курс євро до гривні, а євро у січні помітно подорожчав до долара.

«Євро наразі є важливим чинником прискорення інфляції в Україні, бо розрахунки з країнами ЄС у нас переважно в євро. Чим вищий курс, тим дорожчий імпорт, тим вища інфляція, а регулятор вважає її швидке зростання недоцільним, — аналізує експерт. — Якщо, наприклад, за офіційним курсом євро коштує 51 грн, а котирування пари долар/євро становлять 1,20 долара за євро, то офіційний курс долара арифметично дорівнює 42,5 грн».

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Експерти зійшлись на думці, що у найближчі два тижні не варто очікувати ні значного здорожчання євро, ні помітного здешевшання долара.

«До середини лютого встановиться стабільність курсу долара на нинішньому рівні, для готівкового ринку це 43,1–43,3 грн/долар у продажу і 42,5–42,8 грн/долар у купівлі, — прогнозує Олег Пендзин. — Нацбанк встановлює курс гривні до долара, тому курси решти світових валют до гривні визначаються їх котируваннями до долара. Що, зокрема, буде з котируваннями пари долар/євро, прогнозувати складно, враховуючи непередбачуваність публічних заяв президента США».

Андрій Забловський уточнив: прогноз про відносну стабільність курсу гривні діятиме лише за умов так званого «інертного» сценарію розвитку подій в Україні до середини лютого. Мається на увазі, що, насамперед, не погіршиться ситуація в енергетиці через ворожі обстріли, не буде відверто негативної інформації і різких заяв з боку якоїсь із сторін щодо мирних перемовин, а НБУ продовжить масштабний продаж валюти.

«У Нацбанку повідомили, що за січень ним було продано валюти на 3 млрд доларів в еквіваленті, це майже 2% резервів. За інертного сценарію коливання курсу долара на міжбанківському ринку будуть у коридорі 43,1–43,5 грн/долар, на готівковому на 20–30 коп. вище, — вбачає Андрій Забловський. — Додатковим чинником того, що гривня може ще зміцнитися, стало зниження Нацбанком з 30 січня облікової ставки, тобто відсотка річних, під який регулятор кредитує комбанки, з 15,5% до 15% річних. Цим НБУ дав зрозуміти, що його монетарна політика стримуватиме зростання цін».

Андрій Шевчишин говорить, що головним драйвером курсу до середини лютого залишиться євро, який досяг переваги на доларом у 1,20 долара за євро. Востаннє такі котирування були 4,5 роки тому, в червні 2021 року.

«Подальше зростання котирувань євро до долара малоймовірне, бо воно знижує конкурентоздатність європейських товарів, тому велика ймовірність відкату у лютому курсу євро за рахунок застосуванням центробанком ЄС відповідних фінансових інструментів, — аналізує Андрій Шевчишин. — В Україні ситуація складна. Попит на валюту в січні знизився у цілому на 10%, але пропозиція впала на 20%. Нацбанк щодня присутній на ринку з продажами валюти, обсяги продаж останнім часом досягають мільярда доларів на тиждень, це багато. Все робиться, аби втримати курси євро і долара на нинішньому рівні або з мінімальним підвищенням. Нацбанк шукає точку стабілізації. У підсумку на середину лютого євро може незначно подешевшати, а долар незначно подорожчати».

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин вважає, що 2026 року на фінансовому ринку України повториться сценарій 2025 року, а саме: інвестиції у валютні інструменти будуть менш вигідними, ніж у гривневі.

«Нагадаю: торік ті, хто вклався у долар, отримали збитки приблизно у 1% річних, хто вклався у гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), заробив до 16% річних, гривневі депозити дали близько 8,5% річних чистими, — говорить Олег Пендзин. — Поки нема підстав вважати, що у поточному році ситуація буде іншою, бо валютних резервів у НБУ достатньо, аби тримати курс гривні в межах 45 грн/долар. Навіть при такому курсі дохідність від купівлі долара буде за рік не вище 4,5%».

Андрій Забловський радить у лютому не продавати і не купувати валюту, а звернути увагу на банківські метали: золото і срібло у зливках.

«У середу, 28 січня, ціна на золото на світових ринках підскочила до рекордного рівня — понад 5200 доларів за унцію (31,1 г — Авт.), а з початку року, тобто всього за місяць, золото подорожчало на 20%, — повідомив Андрій Забловський. — Срібло взагалі зросло за січень у ціні на 50%, до 120 доларів за унцію. Причина — ослаблення долара США, підвищені геополітичні ризики, відтік інвесторів із валют і державних облігацій. Для багатьох співгромадян ціна входу на ринок золота зависока, бо мінімально рентабельний зливок вагою 10 г і чистотою металу 99,99% коштує в банку понад 65 тис. грн. Альтернатива — срібло. Воно набагато дешевше, сертифікований зливок вагою 20 г можна придбати за 7,2–7,5 тис. грн».

На думку Андрія Шевчишина, до інвестування у дорогоцінні метали варто ставитись обережно, бо ринок перегрітий (спекулятивний), і ціни можуть піти вниз. Також експерт звернув увагу на те, що у зв’язку з зниженням облікової ставки підуть вниз і відсотки по ОВДП.

«Поки вони не знизились, варто інвестувати в цінні папери, по трирічних ОВДП облікова ставка понад 17,7%, за три роки майже 54% прибутку на вкладений капітал, — навів приклад Андрій Шевчишин. — Певний ризик є, але ці ОВДП завжди можна продати. За песимістичним сценарієм гривня у 2028 році може девальвувати до 60 грн за долар, у цьому випадку дохід за рахунок зростання курсу буде близько 40% річних, тобто менше, ніж по ОВДП».

З продажем, а особливо з купівлею валюти експерт радить зачекати. На його думку, і долар, і євро ближче до весни здешевшають.