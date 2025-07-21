Долар і євро готують сюрпризи / © ТСН

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На фінансовому ринку України майже штиль, однак фінансові аналітики передбачають, що курс валют в Україні буде стабільним недовго. Буря може гримнути уже у серпні 2015 року, незважаючи на те, що літо традиційно є спокійним сезоном.

Чого побоюються фахівці, на що очікувати на поточному тижні від курсів двох головних світових валют, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

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що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 21 до 27 липня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, курс готівкового долара весь тиждень коливався поблизу позначки 42 грн/долар. Найдорожче він коштував у четвер, 17 липня — у середньому 42,08 грн у продажу і 41,58 грн у купівлі, найдешевше у неділю, 20 липня — 41,96 і 41,40 грн/долар відповідно. На неділю, 20 липня, курс продажу опустився до 41,95 грн/долар.

Найвища ціна продажу долара на тижні була 42,20 грн (0 коп. за тиждень), найнижча — 41,80 грн/долар (+10 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,65 грн (0 коп.).

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Готівковий євро продовжив дешевшати. Середній курс продажу опустився нижче 49 грн/євро, хоча два тижні тому штурмував позначку у 50 грн, курс купівлі знизився до 48,30 грн/євро. За тиждень євровалюта втратила у продажу 35 коп., у купівлі — також 35 коп., зупинившись відповідно на 48,99 грн/євро та на 48,25 грн/євро.

Найвища ціна продажу євро була 49,10 грн (-60 коп. за тиждень), найнижча — 49,75 грн (-36 коп.). Максимальний курс купівлі становив 48,65 грн/євро (-40 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс долара у продажу коливався у межах 10 коп., від 41,69 до 41,79 грн/долар. У підсумку за тиждень курс продажу зріс на 5 коп., до 41,74 грн/долар, курс купівлі завмер на 41,55.

Євро у нелегалів за тиждень ще здешевшав на 30 коп. у продажу (до 48,88 грн/євро) і на 53 коп. у купівлі (до 48,50 грн/євро).

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Офіційний курс долара весь тиждень повільно зростав, а курс євро — знижувався. На неділю, 20 липня, курси були 41,87 грн/долар (+9 коп. за тиждень) і 48,45 грн/євро (-39 коп.). На понеділок, 21 липня, Національний банк зміцнив гривню до долара, встановивши офіційний курс 41,75 грн/долар і послабив до євро — 48,61 грн/євро.

Співвідношення долар/євро зменшилося з 1,17 до 1,16 долара за євро.

Андрій Забловський говорить, що долар посилив свої позиції на міжнародних фінансових ринках.

«Турбулентність триває, співвідношення долар/євро міняється під впливом економічних і політичних новин, але коливання незначні, — аналізує Андрій Забловський. — В Україні на міжбанківському і готівковому ринках майже без змін: на міжбанку середній курс — 41,8 грн/долар, готівковий курс продажу тримається близько 42 грн».

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Андрій Шевчишин відзначив зростання активності покупців на готівковому ринку, причому валюту більше продають, ніж купують. Також він наголосив, що знизився інтерес населення до купівлі євровалюти, яка за останні два тижні помітно подешевшала.

«Точні дані щодо купівлі-продажу готівкової валюти будуть під кінець місяця, але очевидно, що попит на євро впав саме через його подешевшання», — пояснив Андрій Шевчишин.

Чого очікувати від курсу валют в Україні далі

Експерти вважають: поточний тиждень пройде досить спокійно.

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Втім, на думку Олега Пендзина, над євро поступово згущуються хмари. Ввізні мита у 30% від 1 серпня для європейських товарів, запропоновані президентом США Дональдом Трампом, зроблять ці товари неконкурентоздатними на ринку Сполучених Штатів, а він є для Європи найважливішим

«Максимально прийнятні мита для ЄС — це 15%, — оцінює Олег Пендзин. — Після того як було оголошено про мита у 30%, інвестори почали виходити з євро у золото, криптовалюту, тому зростання євро припинилось. Чого чекати від курсу євро на поточному тижні — прогнозувати складно, бо перемовини між представниками США і ЄС тривають. В Україні готівковий долар на тижні впевнено подолає планку у 42 грн/долар у продажу і, можливо, піде далі».

Андрій Забловський не очікує на тижні помітних змін курсу гривні як до долара, так і до євро: «Курсовий коридор на міжбанку залишиться у межах 41,7-42 грн/долар, готівковий ринок реагуватиме відповідно, якщо на міжбанку, наприклад, буде 42 грн/долар, то на готівковому — 42,10-42,20. Співвідношення євро/долар залежить від ходу перемовин між представниками США і ЄС щодо митних тарифів на європейські товари, імпортовані до Сполучених Штатів. Не виключаю, що євро може дещо посилитись».

Андрій Шевчишин констатував, що головна подія минулого тижня в Україні — це відставка старого Кабміну і швидке формування нового — не вплинула на курс гривні.

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«Якщо пропозиції з боку уряду щодо зміни курсу гривні будуть, то не найближчим часом, — аналізує Андрій Шевчишин. — Поки курс готівкового долара залишиться на рівні 42 грн/долар у продажу з коливаннями до 42,1 грн. Готівковий євро продовжить дешевшати і наблизиться до 48,5 грн/євро у продажу. Але на тижні очікується кілька значних подій, які у подальшому матимуть вплив на курс гривні: це погашення Мінфіном 23 липня ОВДП на суму 18,3 млрд грн, початок податкового періоду у липні, 24-го — перегляд Нацбанком облікової ставки (відсотка річних, під який НБК кредитує комерційні банки — Авт.). Також 24-го центробанк ЄС може переглянути облікову ставку по євро з метою послабити вплив американських митних тарифів. Все це накопичує потенціал для зниження курсу гривні Нацбанком. Яким у підсумку виявиться курс — побачимо пізніше, можливо, у серпні».

Продавати чи купувати долари і євро

Олег Пендзин наголосив: те, що після переформатування українського уряду в ньому залишився попередній міністр фінансів, робить передбачуваною і стабільною фінансову політику нового Кабміну.

«Якщо у когось виникали сумніви щодо надійності українських облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), то підстав для цього нема. Гривневі ОВДП й надалі залишаються найкращим інструментом для заробляння прибутку. Гривневі депозити у порівнянні з ОВДП — це мінус 25% прибутку у вигляді податків, але теж можливі, бо інфляція потроху сповільнюється», — упевнений Олег Пендзин.

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Андрій Забловський та Андрій Шевчишин радять поступово придбавати на вільні гривневі кошти готівкову валюту, причому не тільки долари, а вже й євро.

За словами Андрія Забловського, девальваційні очікування гривні нікуди не зникли. Але, вкладаючи гривневі кошти у купівлю валюти, не варто очікувати швидкого прибутку — це, швидше, своєрідна страховка на майбутнє.

«Тому залишається актуальною порада щодо диверсифікації інвестиційного портфеля: в ньому повинні бути у приблизно рівних частинах як ОВДП або гривневі депозити, так і долари або євро. Перекладатися з гривні у валюту наразі не варто, нарощувати валютну частину портфеля потрібно лише за рахунок додаткових вільних коштів у гривні», — впевнений Андрій Забловський.

Андрій Шевчишин повідомив, що обсяги гривневої готівки на руках у населення продовжують зростати і досягли наразі, за даними Нацбанку, рекордних 805 млрд грн. Депозити фізичних осіб також зростають, тобто співвітчизники переважно довіряють гривневі кошти банкам.

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«Долари можна купувати, а от з євро краще зачекати за винятком, якщо вони потрібні для виїзду за кордон як засіб розрахунку, бо євровалюта може ще подешевшати, — говорить Андрій Шевчишин. — Очевидно, що долари у даному випадку слугуватимуть не засобом для швидкого заробітку, а коштами, які завжди під руками плюс забезпечення на випадок девальвації гривні».

А от продавати валюту наразі не варто без нагальної потреби.