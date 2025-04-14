Курс валют в Україні: долар "ожив", євро б’є рекорди, для гривні – прогнози невтішні

Долар і євро дорожчають / © ТСН

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Для гривні знову настають нелегкі часи: курс долара після двотижневого спаду «ожив» і жваво пішов догори, євро після короткої паузи рвонув угору так стрімко, що залишив позаду позначку у 47 (!) гривень і продовжив дорожчати. А гривня не лише дешевшає до твердих валют, а й знецінюється від інфляції, яка у березні перевищила поріг у 14,5% у річному вимірі. Востаннє такі темпи інфляції були майже два роки тому.

Що буде з курсом гривні на поточному тижні, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

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що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 14 до 20 квітня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

Швидке подорожчання євро стало головним сюрпризом тижня. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, за один день: п’ятницю, 11 квітня, євровалюта додала у вартості в середньому 1,30 грн у готівковому продажу і 1 грн у купівлі. Курс продажу дійшов до 47,46 грн/євро, курс купівлі — до 46,27 грн/євро. На неділю, 13 квітня, курс продажу євро не змінився, курс купівлі знизився на 6 коп., до 46,21 грн/євро. Тобто з початку квітня євро подорожчав у середньому на 2,2 грн (+5%).

Курс долара також пішов угору, але набагато повільніше, ніж курс євро. Якщо у понеділок, 7 квітня, готівковий долар коштував у продажу 41,29 грн, у купівлі — 40,67, то у неділю, 13 квітня — відповідно 41,56 (+27 коп.) і 40,90 (+23 коп.).

Найвища ціна продажу долара була 42 грн (+30 коп. за тиждень), найнижча — 41,25 грн/долар (+20 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,25 грн (+25 коп.) — очевидно, що йдеться про різні банки в різних містах України.

Найвища ціна продажу євро була 48 грн (+1,75 грн за тиждень), найнижча — 46,65 грн/євро (+1,25 грн.). Максимальний курс купівлі становив 46,60 грн (+1,10 грн).

На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курсова лихоманка почалася з вівторка, 8 квітня. За два дні долар подорожчав у продажу на 38 коп., до 41,22 грн/долар, у купівлі — на 15 коп., до 40,95 грн/долар. Надалі курс продажу знизився і на неділю, 13 квітня, становив 40,10 грн/долар. Курс купівлі не змінився.

Євро у міняйл дорожчав увесь тиждень, але так і не зміг пробити рівень у 47 грн у продажу. Максимум курсу прийшовся на п’ятницю, 11 квітня — 46,95 грн/євро. Надалі євровалюта здешевшала, неділю, 13 квітня, курс зупинився на 46,80 грн/євро (+1,30 грн за тиждень). У купівлі рівень у 46 грн/євро було подолано з запасом — на суботу, 12 квітня, курс зупинився на 46,60 грн (+1,55 грн). Та днем пізніше він відкотився до 46 грн (+96 коп. за тиждень).

Національний банк послабив гривню в четвер, 10 квітня, до того ж як до долара, так і до євро, помінявши низхідний тренд на висхідний. Долар у четвер подорожчав з 41,08 до 41,20 грн, у п’ятницю — до 41,40 грн, євро — з 45,02 до 45,55 і до 45,84 грн за одиницю. На понеділок, 14 квітня, НБУ встановив курс долара 41,39 грн (+20 коп. за тиждень), а от євро подорожчав значно більше — до 46,92 грн (+1,37 грн за тиждень).

Очевидно, що співвідношення долар/євро за тиждень зросло набагато: від 1,105 до 1,135 долара за євро. Востаннє долар коштував так дешево щодо євровалюти три роки тому.

Андрій Шевчишин констатував, що у понеділок, 7 квітня, міжбанківський ринок досяг дна, і почався рух курсу вгору. Це відобразилось і на готівковому ринку.

«У понеділок міжбанк упав до 41,08 грн/долар, а готівка — нижче за 41 грн/долар. На кінець тижня пішов підйом майже на 1% від цих рівнів, — говорить Андрій Шевчишин. — На безготівковому ринку фіксуємо зростання попиту, при зниженні пропозиції. Безготівковий ринок підтягує за собою готівковий. Додатково гривню знецінює інфляція. За офіційними даними Держстатистики, ріст цін у березні пришвидшився з 0,8% у лютому до 1,5%, річна інфляція досягла 22-місячного максимуму +14,6%».

Андрій Забловський нагадав про ще одну причину девальвації гривні.

«На курс гривні до долара, а особливо до євро в Україні зараз впливають не внутрішні, а зовнішні чинники, це турбулентність на світових фінансових ринках, — аналізує Андрій Забловський. — Саме тому маємо такі не прогнозовані стрибки євровалюти. Зарубіжні інвестори не довіряють долару і переводять активи в інші валюти, перш за все у євро».

Чого очікувати від курсу валют

Експерти вважають, що на поточному тижні курсові несподіванки продовжаться, насамперед це стосується євро.

«Тиждень буде неспокійним: 17 квітня НБУ прийматиме рішення щодо облікової ставки (відсоток річних, під який Нацбанк кредитує комерційні банки — Авт.), — аналізує Андрій Шевчишин. — Вважаю, що облікова ставка буде підвищена мінімум на 0,5%, до 16% річних, аби стримати відтік депозитів з банків. Далі Великдень, 20 квітня. Населення перед святом буде продавати валюту, це стримуватиме курс готівкового ринку на нинішньому рівні — нижче 41,8 грн/долар. А 21 квітня — вихідний на світових ринках, тому напередодні міжбанк може продовжити зростання. Куди далі піде курс євро — прогнозувати складно. Потенціал зростання не вичерпаний, та не факт, що він буде реалізований».

Олег Пендзин очікує на тижні подальшого зростання курсу долара.

«Долар традиційно дорожчає у першій половині місяця, коли Мінфіну потрібно накопичити гривневу масу для соціальних і бюджетних виплат за рахунок продажу валюти, яка надходить як зарубіжна фінансова допомога, — пояснив Олег Пендзин. — Тому курс міжбанку може підвищитися до 41,5 грн/долар, це плюс 30-35 коп. Але готівковий ринок буде досить стабільним, бо населення перед Великоднем швидше здаватиме валюту, ніж купуватиме».

Експерт утримався від прогнозу щодо курсу євро, тому що, на його думку, на котирування пари долар/євро на тижні впливатимуть мало очікувані політичні події у світі. Це, зокрема, ситуація навколо впровадження-невпровадження Сполученими Штатами мита на імпортні товари.

Андрій Забловський говорить, що на поточному тижні продовжаться коливання курсу як долара, так і євро, які мали місце від початку квітня.

«Найбільш реалістичний сценарій — швидка зміна висхідного тренду на низхідний і навпаки, в залежності від новин з міжнародних фінансових ринків, — прогнозує Андрій Забловський. — Коливання можуть бути значними, як наприклад, з євро, який подорожчав до максимумів трирічної давнини. Головне — зберігати спокій».

Продавати чи купувати валюту

Андрій Шевчишин дав чітку пораду: купувати долари і взяти на тиждень паузу в купівлі євро.

«Дешевий долар на фоні складної ситуації в економіці України, прискорення інфляції — це аномалія, його курс невдовзі піде вгору, — аргументував Андрій Шевчишин. — Євровалюта тимчасово дорожчає через те, що інвестори виводять капітал із доларів у інші валюти, передусім у євро. Невдовзі тренд поміняється на низхідний, бо дорогий євро знижує конкурентоздатність європейських товарів. Тому варто зачекати».

Олег Пендзин і Андрій Забловський звернули увагу на те, що українці активізували купівлю гривневих облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

«Роздрібні інвестори мають портфель ОВДП обсягом 90,6 млрд грн в ОВДП, — навів цифри Андрій Забловський. — Валютна структура портфелю: майже 51,5% — гривня, 44,5% — долар, 4% — євро. З початку року українці збільшили інвестиції у доларові ОВДП на 15%. Роль населення як інвесторів у ці цінні папери збільшилась з 29,5% до 37%».

Також Забловський нагадав про необхідність розумної диверсифікації вкладень. На його думку, зараз євро купувати не варто, бо він дорогий, долар — можливо, якщо у інвестиційному портфелі його частка незначна, менша за 30%, а от гривневі ОВДП зараз найдохідніші.

Олег Пендзин розповів про вигідність інвестицій у гривню, яка триває понад рік.

«Я прихильник короткотермінового планування фінансових інвестицій, не більше, ніж на три місяці вперед, бо на такий час можна надійно прогнозувати, якою буде ситуація на фінансових ринках, — аргументував Олег Пендзин. — Готівковий долар на початку січня коштував у продажу 43 грн, на початку квітня — 41,5 грн у продажу і 41 грн у купівлі. Збитки — 2 грн на кожному доларі або 5%. Гривневі ОВДП під 16% річних дали за цей час прибуток 4%. Стосовно євро — справді, завдяки несподіваному подорожчанню, за три місяці є прибуток приблизно у 3 грн або 4,5%. Але передбачити на початку року таке зростання євро було навряд чи можливо. Вважаю, що інвестиції у гривню будуть не лише найвигіднішими, а й найнадійнішими принаймні до кінця першого півріччя».

Продавати, на думку експертів, вигідно лише євро, з доларами варто зачекати.