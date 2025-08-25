Курс валют в Україні: долар піде вгору "під тиском" — що робити із заощадженнями

Учні — в школу, доллар — вгору / © ТСН.ua

Літо добігає кінця і разом з ним має закінчитися стабільність на українському фінансовому ринку, про зміни щодо курсу валют України дедалі частіше говорять фінансові аналітики. Поки гривня міцнішає: її курс повернувся до рівня п’ятимісячної давнини — нижче за 41,5 грн/долар.

У чому причини ревальвації, тобто подорожчання, гривні, чого очікувати від курсу в останній тиждень літа, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 25 до 31 серпня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин та голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

Долар дешевшає до гривні вже чотири тижні, тобто з кінця липня. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, за останні сім днів, від 18 до 24 серпня, середній курс готівкового долара знизився ще на 8 коп. у продажу, до 41,52 грн/долар і на 3 коп. у купівлі, до 41,02 грн/долар.

Найвища ціна продажу долара була 41,70 грн (-10 коп. за тиждень), найнижча — 41,35 грн/долар (-5 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,25 грн (-5 коп.).

Євро за тиждень також плавно подешевшав: у продажу на 20 коп, до 48,45 грн/євро, у купівлі на 20 коп., до 47,78 грн/євро.

Найвища ціна продажу євро була 48,60 грн (-30 коп. за тиждень), найнижча — 48,03 грн (-37 коп.). Максимальний курс купівлі становив 48,00 грн/євро (-35 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс долара був волатильним, тобто щодня мінявся вгору-вниз. За словами експертів, почала повторюватися ситуація, яка мала місце у липні: міняйла в умовах стабільності штучно розгойдували курс для вищого заробітку. У продажу середній курс долара коливався у межах 10 коп., 41,40 до 41,50 грн/долар, у купівлі — в межах 15 коп., від 41,23 до 41,38 грн/долар. На неділю, 24 серпня, курси були відповідно 41,35 і 41,25 грн/долар.

Євро у нелегалів весь тиждень плавно дешевшав. Станом на 24 серпня середній курс продажу знизився на 17 коп., до 48,45 грн/євро, курс купівлі — на 27 коп., до 48,10.

Офіційний курс гривні як до долара, так і до євро, був волатильним, щодня міняючись з «плюса на мінус» і навпаки. Для долара коливання були у межах 20 коп., від 41,22 до 41,38 грн/долар. Вартість євро з понеділка, 18 серпня, по четвер, 21 серпня, коливалась у межах 15 коп., від 48,17 до 48,32 грн/євро, однак у п’ятницю, 22-го, курс провалився нижче 48 грн — до 47,98 грн/євро.

На понеділок, 25 серпня, Національний банк встановив такі офіційні курси: 41,28 грн/долар (-6 коп. за тиждень) і 47,91 грн/євро (-40 коп. за тиждень).

Співвідношення долар/євро зменшилось за тиждень з 1,17 до 1,16 долара за євро.

Андрій Забловський говорить, що тренди на безготівковому і готівковому ринках різні. Якщо на міжбанку, де купують-продають безготівку, маємо певне пожвавлення активності і коливання курсу, то готівковий ринок — на спаді, як і тиждень тому.

«З 18 по 22 серпня на міжбанку були коливання курсу від 41,2 до 41,4 грн/долар, перед вихідними безготівковий долар зупинився на 41,3 грн за одиницю, як і тиждень тому, — аналізує експерт. — Це перші ознаки, що літнє затишшя і стабільність поступово закінчуються, починається зростання ділової активності. Готівковий ринок валют ще „у сплячці“, попит на валюту тримається низьким. Це знайшло відображення на цінниках банків: долар і особливо євро ще втратили у вартості».

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Експерти вважають, що останній тиждень літа не принесе несподіванок, але сезон дешевого долара добігає кінця.

«До кінця серпня курс долара залишиться стабільним, на готівковому ринку середній курс продажу буде близьким до 41,50 грн/долар, курс купівлі — 41-41,10 грн/долар, — говорить Андрій Забловський. — Далі, якщо коротко: учні — в школу, курс — угору. Фундаментальні чинники, які тиснуть на курс гривні — це військові витрати, витрати на закупку газу до опалювального сезону, дефіцит торгівельного балансу, бюджетний дефіцит, зростання цін на їжу та промислові товари — з вересня поступово почнуть проявляти себе все сильніше. Гривню дещо зміцнять валютні податкові надходження від експорту продукції нового урожаю».

За прогнозом Олега Пендзина, Національний банк продовжить ще тиждень тримати нинішній курс гривні, аби якомога довше відтермінувати зростання цін у поточному році. Цьому поки сприяють малоактивний міжбанківський ринок, низький попит на готівкову валюту з боку населення і значні золотовалютні резерви, які, за останніми даними НБУ, перевищують 43 млрд доларів.

«Але маємо розуміти: доходів держбюджету і надходжень зарубіжної фінансової допомоги вистачить до кінця 2025 року, — говорить Олег Пендзин. — На 2026 рік маємо „дірку“ приблизно у 10 млрд доларів, тобто не вистачає близько 15% на витрати. Тривають переговори з Міжнародним валютним фондом та іншими структурами. Ситуація складна, тому до кінця 2025 року девальвація гривні неминуча, орієнтовно до 43,5-45 грн/долар. Не виключаю, що вона почнеться у листопаді і буде швидкою».

Продавати чи купувати валюту

Експерти не радять продавати валюту без крайньої необхідності, бо дешевшати вона навряд чи буде.

Андрій Забловський наголосив, що найближчими днями закриється вікно можливостей для купівлі доларів і євро за доступною ціною, тобто, по актуальних наразі курсах.

«З осені буде дорожче, тому, якщо є можливість, варто збільшити валютний відсоток інвестиційного портфеля, це стосується як долара, так і євро, у рівних частинах, — вважає Андрій Забловський. — Нагадаю: найдоступніший склад заощаджень — це третина у доларах, третина у євро і третина у гривневих депозитах і цінних паперах — облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП)».

Практична порада експерта щодо купівлі євро: аби не мати проблем з їх конвертацією, найбезпечніше придбати євровалюту у банках, а не в пунктах обміну валют, краще, аби банкноти були нового зразка, тобто випуску 2014 року і пізніше, без пошкоджень і номіналом не вище 50 євро.

Олег Пендзин вважає, що, доцільно вкласти кошти у гривневі чи валютні ОВДП, а з купівлею готівкової валюти зачекати, бо доходу від неї не буде ще три місяці.

«Навіть девальвація гривні до 45 грн/долар не перевищить доходу, який можна отримати від гривневих ОВДП, це до 19% річних. Валютні ОВДП, відсотки по яких менші, до 4,5% річних, дадуть додатковий прибуток за рахунок зростання курсу. Наприклад, при курсі 43,5 грн/долар він складе ще близько 4,5%», — пояснив Олег Пендзин.

Не варто, за його словами, відкривати нові гривневі вклади в банках, особливо на тривалий період — півроку і більше, або продовжувати дію наявних, бо період стабільності гривні добігає кінця.