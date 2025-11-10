Курс долара несподівано пішов униз / © ТСН.ua

Долар продовжує підносити сюрпризи, цього разу приємні. Весь минулий тиждень його курс був стабільним, а ціна продажу так і не дійшла до прогнозованих 42,5 грн/долар. Курс євро навіть знизився.

Чому зупинилось здорожчання двох головних світових валют, чого очікувати поточного тижня, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 10 до 16 листопада;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, готівковий долар дорожчав у понеділок і вівторок, 3 і 4 листопада, надалі курс стабілізувався. За тиждень середній курс продажу збільшився на 10 коп., до 42,24 грн/долар, середній курс купівлі — на 6 коп., до 41,66 грн/долар.

Найвища ціна продажу долара на минулому тижні була 42,50 грн (+20 коп. за тиждень), найнижча — 42,10 грн/долар (+10 коп.). Максимальний курс купівлі становив 42 грн/долар (+15 коп.).

Курс готівкового євро у першій половині тижні знижувався, у другій зростав. Мінімум був у середу, 5 листопада: 48,74 грн/євро (–22 коп.) у продажу, 48,14 (–11 коп.) у купівлі. Надалі тренд змінився на висхідний і на неділю, 9 листопада, було відповідно 48,86 (–10 коп. за тиждень) і 48,15 (також –10 коп.) грн/євро.

Найвища ціна продажу євро минулого тижня була 49 грн (–20 коп. за тиждень), найнижча — 48,67 грн (–3 коп.). Максимальний курс купівлі становив 48,63 грн/євро (+3 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс продажу долара протягом тижня нагадував синусоїду. Мінімум був у вівторок, 4 листопада — 42 грн/долар, максимум у четвер, 6 листопада — 42,14 грн/долар. За тиждень, станом на 9 листопада, курс продажу зріс на 6 коп., до 42,07 грн/долар. Середній курс купівлі в понеділок, 3 листопада, підвищився на 20 коп., до 42 грн/долар, протягом тижня коливався від 41,99 до 42,05 і на неділю, 9 листопада, зупинився на 42 грн/долар (+20 коп. за тиждень).

Середній курс продажу євро у міняйл спершу просів 5 листопада до 48,65 грн/євро (–15 коп.), потім почав підвищуватись і 9 листопада зупинився на 48,85 (+5 коп. за тиждень).

Курс купівлі євро від 3 до 8 листопада коливався у межах статистичної похибки (1–2 коп.) біля 48,65 грн/євро, а на неділю, 9 листопада, знизився до 48,60 грн/євро (–5 коп. за тиждень).

Офіційний курс долара, який щодня встановлює Національний банк, минулого тижня був висхідним: від 41,89 грн/долар у понеділок, 3 листопада, до 42,08 на неділю, 9 листопада (+19 коп.). Офіційний курс євро на тижні мінявся різноспрямовано від 48,33 до 48,52 грн/євро.

На понеділок, 10 листопада, регулятор встановив офіційні курси долара і євро відповідно 41,98 грн/долар (+9 коп. за тиждень) та 48,51 грн/євро (+10 коп. за тиждень).

Співвідношення долар/євро за тиждень збереглося на рівні 1,16 долара за євро.

Андрій Шевчишин зазначив, що курс долара у перший робочий тиждень листопада мав незначний боковий тренд, тобто коливався в обмеженому діапазоні без чіткого напрямку вгору чи вниз між рівнем підтримки (знизу) і рівнем опору (зверху). На ринку панувала невизначеність, оскільки не було вагомих причин для значного зростання або падіння курсу.

«Активність на міжбанківську ринку підвищилась, попит зріс на 15%, пропозиція на 5%, досягнувши максимумів з початку року, — аналізує Андрій Шевчишин. — Дефіцит валюти збільшився, це у підсумку підштовхнуло курс угору. А от на готівковому ринку пропозиція дещо випереджала попит, тому курс як продажу, так і покупки, після незначного подорожчання стабілізувався, а на кінець тижня навіть трохи знизився».

Андрій Забловський зауважив: в окремі дні долар на міжбанку ненадовго досягав значень понад 42,1 грн за одиницю, але потім курс знову йшов униз до 42 грн і зупинився у вузькому коридорі 42,02–42,04 грн/долар. Це вказує, що девальвація гривні триватиме, однак її темпи залежатимуть у першу чергу від НБУ.

«На мою думку, регулятор почувається впевнено, — вважає Андрій Забловський. — У жовтні золотовалютні резерви НБУ зросли за рахунок зарубіжної фінансової допомоги майже на 3 млрд доларів (6,4%). На 1 листопада вони становили вони 49,52 млрд доларів, що є найвищим показником за всю історію України. Тому у Нацбанку залишається можливість впливати на безготівковий курс, і він нею активно користується. Готівковий ринок більш волатильний, тобто мінливий, коливання курсу більші і частіші. Але й він наразі досить стабільний».

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Андрій Шевчишин прогнозує, що на поточному тижні триватиме подорожчання готівкового долара.

«На міжбанківському ринку очікується зростання попиту на валюту, а значить курс піде вгору, — наголосив Андрій Шевчишин. — По-перше, 10 листопада будуть значні виплати відсотків і погашення гривневих облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму понад 2,5 млрд грн. Ця гривня частково піде на купівлю валюти. По-друге, триває імпорт газу до опалювального сезону, імпортерам теж потрібна валюта. І по-третє, після того як Кабмін повідомив про скасування з 1 січня 2026 року пільг на ввезення електромобілів, неодмінно збільшиться кількість їх завезення в Україну і розмитнення до кінця поточного року, поки пільги ще діють. На готівковому ринку, попри значну пропозицію валюти, середній курс продажу долара може перевищити 42,50 грн/долар».

Олег Пендзин також вважає, що курс долара протягом тижня підвищуватиметься, і на готівковому ринку може дійти у середньому до 42,5 грн/долар у продажу. Курс купівлі готівки триматиметься близько 42 грн/долар. Курс готівкового євро корелюватиме з вартістю долара, співвідношення між ними залишиться у межах 1,15-1,16 долара за євро. Це означає, що євровалюта коштуватиме у продажу не вище 48,9–49,30 грн/євро, курс купівлі буде нижчим на 50–60 коп.

Андрій Забловський передбачає, що курс на готівковому ринку залежатиме від курсу на міжбанку.

«Враховуючи, що у п’ятницю, 7 листопада, міжбанківський курс опустився нижче за 41,9 грн/долар, на поточному тижні коливання по парі гривня-долар будуть перебувати у межах 41,9-42,15 грн/долар, — уточнив експерт. — Тому цілком ймовірно, що на готівковому ринку середній курс продажу перейде за 42,5 грн/долар, Цей тренд почався на минулому тижні і на поточному він продовжиться. Але підкреслю: мова йде про контрольовану Нацбанком девальвацію гривні».

Продавати чи купувати валюту

Андрій Шевчишин вважає за доцільне конвертувати вільні гривневі кошти у валюту, хоча, на його думку, є вигідніші, але складніші варіанти інвестицій. Це, наприклад ОВДП — облігації внутрішньої державної позики.

«Портфель ОВДП населення за результатами жовтня 2025 року перевищив 105 млрд грн (+3,4%), всього з початку року приріст становив 27,4 млрд грн, або 35%, — повідомив Андрій Шевчишин. — Це більш ніж у 2,5 рази випереджає реінвестиції відсотків від облігацій, що свідчить про наростання зацікавленості українців в ОВДП. У жовтні через девальваційні очікування співгромадяни віддали перевагу валютним інструментам. Зростання у жовтні валютного портфеля ОВДП населення (+2,48 млн грн у перерахунку) в 2,5 рази випередило зростання гривневого портфелю (+1 млн грн). Проте, незважаючи на високу дохідність (16%) і відсутність податків на дохід, ОВДП для багатьох залишаються незрозумілим і складним інструментом. Населення активніше концентрується на живих грошах на рахунках, ніж на депозитах чи ОВДП».

Олег Пендзин зауважив, що невизначена ситуація з обсягами зарубіжної фінансової допомоги триватиме до 18 грудня, коли радою ЄС має бути прийнято рішення про надання Україні кредиту для забезпечення соціальних витрат у 2026 році. А від цього наразі залежить і інвестиційна політика пересічного українця.

«За цей час гривня повільно девальвує до 43 грн/долар, тобто гривневі депозити і ОВДП залишаться вигіднішими за купівлю валюти, — аналізує Олег Пендзин. — Але невизначеність не спонукає вкладати значні кошти у гривневі інструменти та ще й на тривалий період. Тому доцільно поступово до кінця 2025 року виходити з гривні. І вже після 18 грудня, залежно від ситуації, або купувати валюту, або продовжити працювати з гривнею».

На думку Андрія Забловського, диверсифікація коштів є запорукою гарантованого отримання доходу, хоча він і не буде максимальним.

«Наразі найпростіший інвестиційний портфель — це 60% коштів у доларах чи євро, 30% у гривні, решта — банківські метали, тобто золоті і срібні зливки. Для невеликого „портфельчика“, у межах 100 тис. грн у перерахунку, можна обмежитися лише валютою і гривнями у пропорції 70/30», — радить Андрій Забловський.

Продавати валюту експерти не вважають доцільним без нагальної потреби.