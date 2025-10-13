Курс валют в Україні: долар пішов вгору, євро – вниз, що вигідніше купувати

Курс долара пішов угору, а євро здав позиції / © ТСН.ua

Реклама

На валютному ринку України знову зміна трендів: курс долара на минулому тижні пішов угору, а євро продовжив дешевшати.

Чого очікувати від курсів двох головних світових валют на поточному тижні, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

Реклама

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні з 13 по 19 жовтня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, курс готівкового долара пішов угору з понеділка, 6 жовтня. За п’ять робочих днів долар подорожчав у середньому на 30 коп. у продажу, до 41,79 грн і на 26 коп. у купівлі, до 41,23 грн за одиницю. Тобто подешевшання американської валюти на стику вересня і жовтня було перекрите з лишком. На вихідних курс не змінився у продажу і збільшився на 2 коп. у купівлі: станом на неділю 12 жовтня було відповідно 41,79 і 41,25 грн/долар.

Найвища ціна продажу долара була 41,91 грн (+21 коп. за тиждень), найнижча – 41,60 грн/долар (+35 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,52 грн (+37 коп.).

Реклама

Євровалюта з 6 по 12 жовтня втратила 20 коп. у продажу (до 48,65 грн/євро) і 15 коп. у купівлі (до 47,95 грн/євро).

Найвища ціна продажу євро була 48,90 грн (–60 коп. за тиждень), найнижча – 48,45 грн (–20 коп.). Максимальний курс купівлі становив 48,40 грн/євро (також –20 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс продажу долара за тиждень поступово підвищився до 41,66 грн/долар (+37 коп.). Курс купівлі 41,20 тримався стабільним до середи, 8 жовтня, однак на наступний день підстрибнув до 41,43 грн/долар (+23 коп.). Надалі висхідний тренд продовжився і на неділю, 12 жовтня, курс купівлі зупинився на 41,50 грн/долар (+30 коп. за тиждень).

Середній курс продажу євро нелегалами весь тиждень коливався як у продажу, такі в купівлі. Станом на середу, 8 жовтня, він опустився до 48,60 грн/євро (–20 коп.) у продажу і 48,37 у купівлі (–22 коп.). Наступного дня євро почав дорожчати і на неділю, 12 жовтня, вже було відповідно 48,75 (–15 коп. за тиждень) і 48,45 (–20 коп.) грн/євро.

Реклама

Національний банк за минулий тиждень послабив гривню до долара і зміцнив до євро. З 6 по 12 жовтня курс долара підвищився з 41,23 до 41,51 грн (+28 коп.), курс євро знизився з 48,38 до 48,21 грн/долар (–17 коп.). На понеділок, 13 жовтня, регулятор встановив офіційний курс 41,60 грн/долар і 48,11 грн/євро.

Співвідношення долар/євро за тиждень зменшилось з 1,17 до 1,16 долара за євро.

Андрій Забловський вважає, що гривня почала слабшати під впливом такого чинника, як активізація ударів з боку агресора по українській критичній інфраструктурі: це енергетика, газопроводи, залізниця.

“Минулий тиждень був динамічнішим, ніж попередній, драйвером зростання курсу долара стали саме останні сумні події, – говорить Андрій Забловський. – На міжбанківському ринку долар торгувався на рівні 41,65 грн, це на 25–30 коп. більше, ніж було. Попит на валюту збільшився, бо загострилась проблема купівлі газу, обладнання, необхідного для відновлення залізниці, енергооб’єктів тощо. Це тисне психологічно на готівковий ринок, тут курс долара також іде вгору”.

Реклама

На думку Андрія Шевчишина, швидке наближення курсу долара на міжбанку до межі 42 грн є небезпечним у тому сенсі, що воно може стати невідворотним.

“У сукупності з подешевшанням євро до долара на 1% світовому ринку і набагато меншою корекцією курсу євровалюти на українському ринку – лише 0,4% – це вказує, що Нацбанк готовий до девальвації гривні, – аналізує Андрій Шевчишин. – Додатковим чинником стала незначна інфляція у вересні, яка, за даними Держслужби статистики, становила лише 0,3%. Готівковий ринок поки не активізувався, однак продавці вже підняли курс у відповідності з його зростанням на міжбанку”.

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Думки експертів відрізняються.

Реклама

Андрій Забловський говорить, що на українському валютному ринку починають домінувати не зовнішні, а внутрішні чинники, пов’язані з загостренням воєнних дій і настанням холодів. Це впливає на настрої населення і бажання купувати більше валюти.

“Зростає потреба у валюті на безготівковому ринку, тому курс продажу на тижні піде вгору, однак Нацбанк не допустить його переходу за 42 грн/долар. Не очікую, що і на готівковому ринку на поточному тижня гривня подолає психологічний бар’єр у 42 грн за долар, хоча не виключаю, що в окремих банках курс продажу готівки перевищить цю позначку”, – прогнозує Андрій Забловський.

Олег Пендзин вважає, що на поточному тижні курс долара стабілізується, не досягнувши на готівковому ринку 42 грн/долар у продажу.

"Середній курс продажу триматиметься на рівні 41,80–41,85 грн/долар. Тренд на зниження курсу євро не буде тривалим, він зупиниться вище за 48 грн/євро", – уточнив Олег Пендзин.

Реклама

Андрій Шевчишин упевнений, що на поточному тижні варто очікувати подорожчання готівкового долара.

“Все вказує на продовження зростання вартості долара. Попит зростає, зростає цікавість населення, формується значний ризик економічних перекосів через обстріли. Закриття тижня на міжбанку відбулось на максимальних значеннях, здоланий низхідний тренд, перейдено важливий рівень 41,65 грн за долар. Йде рух у зону попередніх максимумів 41,85–41,95. Готівковий курс іде до 42 грн за долар і, можливо, далі, – пояснив свій прогноз Андрій Шевчишин. – Нацбанк продовжить поступово знижувати курс гривні до долара і підвищувати до євро. Сильно валити курс євро НБУ навряд чи буде, бо тоді впадуть митні надходження та акцизні збори, номіновані у євровалюті. А от зупинка його біля 48 грн/євро – найвірогідніший сценарій”.

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин пропонує триматися такої тактики інвестицій: поступово закривати гривневі депозити, термін дії яких закінчився і відкривати ультракороткі депозити в гривні терміном дії на один місяць. Однак вони мають закінчитися не пізніше, ніж 1 грудня. Купувати готівкову валюту експерт поки не вважає доцільним, але й продавати також. Виняток – крайня необхідність або купівля доларів, євро тощо для використання як засобів платежу за кордоном.

Реклама

Андрій Забловський радить взяти паузу як з продажем, так і з купівлею валюти.

“Нестабільність на ринку підсвідомо викликає бажання у багатьох рятувати заощадження, купуючи долар, так триває не один десяток років, – аналізує Андрій Забловський. – Не варто піддаватися емоціям, краще тиждень зачекати, є надія, що спекулятивний фактор зійде нанівець, і курс долара знизиться”.

Андрій Шевчишин зауважив, що українці шість місяців поспіль активніше купують євро, ніж долар.

“За даними НБУ, у вересні чиста купівля євро становила 201,5 млн доларів в еквіваленті, а доларів – 179,1 млн, – повідомив Андрій Шевчишин. – Чому більше купують євро, причин кілька. Суб'єктивні причини – євровалюта зросла (в минулому) і наразі дорога, то потрібно купити побільше на всяк випадок. Об’єктивні – зростає частка євро в економіці України, в зовнішніх операціях, у персональних оборудках. Хтось готується перезимувати чи переїхати в Європу, де потрібні євро, а не долари. А ще співгромадяни за останні півроку збільшили купівлю валюти через обмінні пункти, а не через банки, бо в обмінках часто-густо курс вигідніший. Так, близько 61% купівель валюти йде через небанківські установи, в 2024 році було 48%. Продаж населенням валюти через обмінки залишається на попередньому рівні у 76% і лише 24% через банки”.

Реклама

Експерт вважає зараз доцільним не купівлю, а продаж євровалюти. Однак за умови, що вона була придбана з метою інвестування по курсу, не вище за 44 грн/євро, який востаннє був понад сім місяців тому, у лютому. На його думку, варто зафіксувати прибуток близько 16% річних, отриманий від зростання курсу євро вище за 48 грн і перевкласти заощадження у долар.