Курс валют в Україні: долар повільно дорожчає, євро швидко дешевшає – що купувати

Долар дорожчає, а євро дешевшає / © ТСН

Реклама

Головною новиною тижня щодо курсу валют в Україні стало зниження середнього курсу євро, який, попри прогнози, так і не дійшов до 50 гривень за одиницю. Долар, навпаки, продовжив «набирати вагу», міцно закріпившись біля позначки 42 грн.

Чого очікувати поточного тижня від курсів двох головних світових валют, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

Реклама

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 14 до 20 липня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют в Україні — скільки коштують долар і євро в обмінниках

Минулий тиждень у цілому виявився спокійним, хоча тренди змінились. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, курс готівкового долара від 7 до 11 липня повільно підвищувався, прямуючи до 42 грн/долар у продажу. За даними finance.ua, курс продажу станом на 11 липня не досяг 42 грн, зупинившись на 41,97 грн/долар (+7 коп.). А от minfin.com.ua повідомив, що він таки досяг 42 грн і підвищився далі до 42,04 грн/долар (+14 коп.). На вихідні долар дещо подешевшав, станом на неділю, 13 липня, середній курс продажу становив 41,95 грн/долар (+5 коп. за тиждень). Середній курс купівлі за тиждень зріс на 10 коп., до 41,45 грн/долар.

Найвища ціна продажу долара на тижні була 42,20 грн (+10 коп. за тиждень), найнижча — 41,70 грн/долар (+3 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,65 грн (+5 коп.).

Реклама

Тренд курсу готівкового євро від понеділка, 7 липня, змінився з висхідного на низхідний. За тиждень євровалюта здешевшала у продажу на 30 коп., до 49,30 грн/євро, у купівлі — на 20 коп., до 48,64 грн/євро.

Найвища ціна продажу євро була 49,60 грн (-30 коп. за тиждень), найнижча — 49,11 грн (-29 коп.). Максимальний курс купівлі становив 49,05 грн/євро (+30 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, долар у продажу коштував помітно дешевше, ніж у банках, а в купівлі — дорожче. За тиждень курс продажу виріс на 3 коп., до 41,70 грн/долар, у купівлі — знизився на 10 коп., до 41,55 грн/долар.

Курс євро у нелегалів швидко покотився донизу від понеділка, 7 липня. Станом на 13 липня він знизився на 45 коп. у продажу і на 25 коп. у купівлі — відповідно до 49,23 і 49,05 грн/євро.

Реклама

Офіційний курс долара весь тиждень змінювався різноспрямовано, коливання становили 12 коп. — від 41,73 до 41,85 грн/долар. Євро за тиждень подешевшав на 14 коп. — до 48,98 грн/долар станом на 13 липня. На понеділок, 14 липня, Національний банк встановив офіційні курси 41,78 грн/долар (+5 коп. за тиждень) і 48,84 грн/євро (-28 коп. за тиждень).

Співвідношення долар/євро зменшилося з 1,18 до 1,17 долара за євро.

Андрій Забловський констатував, що минулий тиждень на міжбанківському і готівковому ринках пройшов спокійно.

«Долар дещо зміцнився, а євро послабшав завдяки перенесенню дедлайнів по впровадженню Сполученими Штатами підвищених митних тарифів на імпортні товари з 9 липня на 1 серпня, — пояснив Андрій Забловський. — В Україні інфляція у червні сповільнилась з 15,9% до 14,3% відсотка рік до року, золотовалютні резерви НБУ зросли ще на 1 млрд грн за рахунок чергової фінансової допомоги від західних партнерів і перевищили 45 млрд грн. Все це дозволяє говорити про те, що гривня почуває себе впевнено».

Реклама

Андрій Шевчишин зазначив, що у липні продовжилось зростання попиту населення на готівковий євро.

«Головним драйвером попиту є банальне збільшення вартості євро в обмінках, — говорить Андрій Шевчишин. — Коли НБУ стримує долар, а євро зростає — населення діє лінійно: скуповує євро й навіть переводить частину доларів у євро. В червні був чотирьохмісячний максимум попиту — українці купили євро на 276 млн доларів (у перерахунку) більше, ніж продали. На відміну від євро, долар тепер мало популярний. Сальдо (в даному випадку — різниця між купівлею і продажем) готівкових операцій з доларом становило в червні всього 43,6 млн доларів, що майже в 20 разів менше, ніж у січні 2025 року. Нагадаю: за півроку співвідношення долар/євро збільшилося від 1,02 до 1,185, наразі маємо 1,17».

Чого очікувати від курсу валют

Експерти вважають: поточний тиждень мине під знаком здешевлення євро і здорожчання долара.

Реклама

Андрій Шевчишин говорить, що курс євро піде вниз.

«Президент США Дональд Трамп почав „роздавати“ нові митні тарифи для імпорту, для Євросоюзу планують з 1 серпня ввести ввізне мито у розмірі 30%. З урахуванням наявного зростання євро проти долара на 15%, сумарне експортне мито для ЄС по факту становить 45%, — аналізує Андрій Шевчишин. — Поки курс євро пішов униз, і на тижні цей тренд продовжиться. Думаю, євро поступово може коректуватись до долара з поточних 1,17 до 1,1, бо для експортооріентованої Європи витримувати конкуренцію з таким навантаженням — це шлях до занепаду. Чекати зростання співвідношення долар/євро до 1,2 вже, мабуть, не варто. Для України це може стати антиінфляційним фактором. А НБУ зможе підтягувати долар вгору при стабільному курсі гривні до євро, тому готівковий долар на тижні зросте понад 42 грн у продажу».

Олег Пендзин говорить, що світовий фінансовий ринок дещо заспокоївся, бо зрозумів: між погрозливими заявами і конкретними вчинками американського президента є велика різниця.

«Саме тому спокійно пройшов нібито дедлайн 9 липня по надвисоких митах для імпорту у США зарубіжних товарів, його тихенько перенесли на 1 серпня і не факт, що востаннє, — оцінює Олег Пендзин. — В Україні на поточному тижні продовжиться подешевшання євро, яке може буте стримане подорожчанням долара вище 42 грн, бо Нацбанк, вважаю, спробує дещо девальвувати гривню».

Реклама

Андрій Забловський також оптимістичний: на його думку, готівковий євро поточного тижня вже не здорожчає до 50 грн, навпаки, може подешевшати у продажу майже до 49 грн, йдеться про готівковий ринок. Курс готівкового долара знаходитиметься у коридорі 41,7-42 грн/долар. Водночас протягом тижня можливі незначні коливання обох валют.

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин наголосив, що добігає кінця чітко прогнозований період стабільності гривні.

«Наразі гривневі інструменти — облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та депозити –залишаються найдоступнішими і досить прибутковими. Чи будуть вони такими й надалі, стане відомо у середині вересня, коли уряд оприлюднить, які макроекономічні показники закладено у проект закону про державний бюджет на 2026 рік. Мова йде перш за все про плановий курс гривні до долара та рівень інфляції. Не виключено, що стане вигіднішим поступовий перехід від гривні до валюти», — пояснив Олег Пендзин.

Реклама

Андрій Шевчишин був конкретним: готівкові долари наразі варто купувати, поки курс майже не зростає, а від купівлі євро — утриматися, бо очікується подальше зниження його курсу.

«А от продавати євро краще зараз, поки його курс на паузі, бо надалі буде дешевше», — вважає експерт.

Андрій Забловський також не радить купувати євровалюту, бо її курс ще піде донизу.

«Стосовно долара — він залишається і ще довго буде провідною світовою валютою. Тому якщо „грати в довгу“, тобто розраховувати на прибуток від зростання курсу долара через рік-два, долар вигідний. За підсумками досліджень соціологічних структур, українці очікують зростання курсу долара впродовж найближчих трьох місяців. Але вважаю, що в інвестиційному портфелі хоча б третина коштів повинна давати швидкий прибуток. Тому залишаються актуальними і придбання ОВДП, і гривневі депозити», — резюмував Андрій Забловський.

Реклама