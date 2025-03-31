Курс валют в Україні: долар продовжує дешевшати – хто "винен" і що робити

Долар в Україні дешевшає / © ТСН.ua

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Українці поступово звикають до курсу валют з дешевим доларом: попри значну інфляцію і непросту ситуацію в економіці, гривня не слабшає, а зміцнюється до американської валюти. Під кінець березня курс стабілізувався між 41,5 і 42 грн за один долар як на безготівковому, так і на готівковому ринках. Це хай і не значно, але дешевше, ніж було тижнем раніше.

У чому причина такого феномена, що очікує ринок поточного тижня, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

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що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 31 березня до 6 квітня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За останній тиждень березня були коливання курсу долара, але у підсумку все повернулось на круги своя. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, курс готівкового долара з 24 по 30 березня коливався у продажу – від 41,72 до 41,86 грн/долар, у купівлі – від 41,20 до 41,30 грн/долар. На неділю, 30 березня, курс був відповідно 41,70 (-2 коп. за тиждень) та 41,15 (-5 коп. за тиждень).

Найвища ціна продажу долара була 41,90 грн (-5 коп. за тиждень), найнижча – 41,50 грн/долар (також -5 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,42 грн (-6 коп.).

За березень готівковий долар здешевшав у середньому на 15 коп., до 41,70 грн/долар продажу і до 41,15 – у купівлі.

Готівковий євро за тиждень у ціні втратив. Найвищий курс був у понеділок, 24 березня: 45,45 грн/євро у продажу і 44,80 у купівлі. Надалі курс пішов униз і на неділю, 30 березня, опустився відповідно до 45,13грн/євро (-32 коп. за тиждень) і 44,49 (-31 коп.).

Найвища ціна продажу євро була 45,45 грн (-25 коп. за тиждень), найнижча – 45,15 грн/євро (також -25 коп.). Максимальний курс купівлі становив 44,85 грн (-27 коп.).

Втім, за березень готівковий євро здорожчав у середньому на 1,35 грн у продажу – до 45,15 грн/євро і на 1,30 грн – до 44,55 грн/євро у купівлі.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, долар плавно дешевшав. Курс продажу знизився за тиждень з 41,65 до 41,44 грн/долар (-21 коп.), курс купівлі – з 41,57 до 41,30 (-27 коп.).

Курс євро у нелегалів лихоманило весь тиждень. Він коливався у продажу від 45,40 до 45,15 грн/євро, а у четвер, 27 березня, навіть стався ситуативний провал до 44,42 грн/євро, тобто падіння становило майже гривню через значну пропозицію євровалюти на продаж по демпінговій ціні. У продажу курс на п’ятницю, 28 березня, знизився від 45,18 до 45,00 грн/євро. На неділю, 30 березня, курс продажу встановився на рівні 45,23 грн/євро (-13 коп. за тиждень), курс купівлі – 45,05 грн/євро (також -13 коп. за тиждень).

Офіційний курс гривні до долара і євро зростав протягом вівторка і середи (25-26 березня). Долар на середу досяг 41,69 грн (+16 коп.), євро – 45,14 грн (+16 коп.). Надалі курс знижувався, у підсумку за тиждень долар подешевшав на 4 коп., до 41,49 грн за одиницю, євро – на 23 коп., до 44,75 грн. На понеділок, 31 березня, НБУ символічно зміцнив гривню: до 41,48 грн/долар і до 44,74 грн/євро.

Співвідношення долар/євро за тиждень залишилось на рівні 1,08 долара за євро.

За березень гривня за офіційним курсом подорожчала до долара на 3 коп. і подешевшала до євро на 1 грн 25 коп.

Експерти пояснюють, що низький курс готівкової гривні тримається завдяки тривалому зниженню попиту на неї з боку населення, а безготівкової – завдяки діям Нацбанку.

"Чистий попит на готівкову валюту, тобто різниця між купівлею і продажем, з боку населення впав до річного мінімуму – 22 млн доларів, як у березні 2024 року, – аналізує Андрій Шевчишин. – Для порівняння: у січні поточного року чистий попит був на рівні 50 млн доларів. Додатковим чинником стабілізації готівкового курсу стало посилення боротьби контролюючих органів держави з тіньовим сектором, який теж споживає валютну готівку. Попит на нелегальний "кеш" пішов униз. Оприлюднена статистика повідомляє про збільшення податкових надходжень у держбюджет від торгівлі пальним, тютюновими виробами, побутовою технікою тощо. На міжбанківському ринку чистий попит на валюту, навпаки, збільшується, але тримається нижче 42 грн/долар завдяки продажу валюти Нацбанком".

Цю думку підтримав і Андрій Забловський, котрий навів цифри обсягів ввезення готівкової валюти, надані НБУ.

"У лютому комбанки завезли рекордно низький обсяг готівки - 1,08 млрд доларів, це мінімум за останні 11 місяців і на 39% менше, ніж у січні, – говорить Забловський. – З них 77% продано населенню, решта залишається у банків для забезпечення готівкових операцій. Доларів завезено 69%, євро – 31%. Тобто обсяги завезення готівки корелюються з попитом і пропозицією на валюту. Даних за березень поки нема, та вони будуть невисокими".

Чого очікувати від курсу валют

Експерти прогнозують, що курс долара залишиться стабільним і в перший тиждень квітня.

На думку Олега Пендзина, головна причина – така стабільність вигідна Нацбанку, бо стримує зростання інфляції, за рівень якої відповідає саме регулятор.

"Від добра добра не шукають, – нагадав народне прислів’я Олег Пендзин. – Нічого принципово наразі не змінюється, зарубіжна фінансова допомога надходить у достатній кількості. Керівництво Нацбанку провадить чітку антиінфляційну політику, а будь-яке послаблення гривні прискорить зростання цін. Тому Нацбанк використовує сприятливу ситуацію і тримає курс гривні стабільним і досить низьким, нижчим за 42 грн за долар. Ця тенденція забезпечить на тижні середній курс на міжбанківському і готівковому ринках у коридорі 41,5-41,8 грн/долар".

Андрій Шевчишин говорить, що у перехідний період між двома місяцями завжди знижується попит на валюту, бо бізнес-структурам потрібна гривня для податкових та зарплатних виплат.

"Ситуація з низьким малорухливим курсом долара збережеться у перший тиждень квітня, – вважає Андрій Шевчишин. – Однак під кінець тижня курс долара може піти вгору через погашення гривневих облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 18,7 млрд грн, бо ці кошти частково прийдуть на міжбанк для купівлі валюти. Негативним чинником, який призведе до спекулятивного зростання курсу долара понад 42 грн, можуть стати політичні новини".

Андрій Забловський також не очікує значних змін курсу.

"Умовна стабільність продовжиться, – прогнозує Андрій Забловський. – На міжбанку курсовий коридор не вийде за межі 41,4-41,8 грн/долар, на готівковому – не вище за 41,8 грн/долар. Навіть негативні політичні новини навряд чи вплинуть на настрої українців і спонукають їх до купівлі валюти. На негатив у населення вже виробився імунітет".

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин констатував, що долар продовжує дешевшати, тому наразі він є сумнівною інвестицією.

"Нагадаю, інвестор – це той, хто вкладає кошти у якийсь проєкт (торгівля, будівництво, цінні папери, валюта тощо) з метою отримання прибутку, – говорить Олег Пендзин. – За останній місяць готівковий долар ще подешевшав на 15 коп., тобто інвестор у долари отримав збитки. Якщо й купувати у березні валюту – то це мав би бути євро, який за місяць подорожчав на 1,35 грн, або на 0,3%. Найдохіднішим інвестиційним інструментом залишається гривня, перш за все – гривневі цінні папери – ОВДП, а найбільш надійним – короткотермінові депозити тривалістю не більше 100 днів".

Андрій Забловський, навпаки, говорить, що диверсифікація заощаджень, тобто створення багатопрофільного портфеля інвестицій аби мінімізувати ризики, на цей момент вимагає вкладень у валюту.

"Твердження про те, що 35-40% коштів треба тримати у валюті не є абсолютним, цей відсоток на якийсь час може стати більшим, – аналізує Андрій Забловський. – Якщо курс долара продовжує залишатися низьким, доцільно вкласти кошти у долар, бо ситуація, за якої середньорічний курс буде 45 грн/долар, а на кінець року – це 47 грн, залишається ймовірною".

Андрій Шевчишин також радить купувати валюту, насамперед долар, ціна якого поки стабільна і порівняно невисока. Сенс купівлі – "гра в довгу", тобто отримання прибутку через тривалий проміжок часу (від року і більше) і гарантоване збереження заощаджень від знецінення. Ще одна перевага – технічна, бо для придбання готівкової валюти не потрібні значні вільні кошти, на відміну від купівлі, наприклад, ОВДП.

"Залишаюсь песимістом щодо перспектив курсу долара навіть в умовах виходу політичної ситуації на мирний трек. Ймовірність зростання курсу протягом року до 45 грн за долар і вище залишається базовим сценарієм", – аргументував Андрій Шевчишин.

Всі ек

сперти також не радять продавати валюту без крайньої необхідності.