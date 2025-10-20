Курс долара пішов угору / © ТСН

Реклама

На валютному ринку України продовжується подорожчання долара — цей тренд не міняється від початку жовтня. На минулому тижні «прокинувся» і євро, його курс швидко пішов угору і перевищив 49 гривень за одиницю.

Чого очікувати від курсів двох головних світових валют на поточному тижні, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

Реклама

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 20 до 26 жовтня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, середній курс готівкового долара підвищувався весь минулий тиждень. До 42 грн/долар у продажу середній курс так і не дійшов, хоча окремі банки виставили цінники вище 42 грн. З 13 по 19 жовтня долар подорожчав у продажу в середньому на 15 коп., до 41,93 грн, у купівлі — на 17 коп., до 41,42 грн за одиницю. Тобто курс зростав удвічі повільніше, ніж тижнем раніше.

Найвища ціна продажу долара була 42,10 грн (+19 коп. за тиждень), найнижча — 41,80 грн/долар (+20 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,67 грн (+15 коп.).

Реклама

Євро почав дорожчати від понеділка, 13 жовтня, і станом на неділю, 19 жовтня, його курс дійшов до 49,16 грн/євро (+55 коп. за тиждень) у продажу і до 48,44 грн./євро (+50 коп.) у купівлі. Востаннє євровалюта коштувала більше 49 грн у продажу місяць тому.

Найвища ціна продажу євро була 49,50 грн (+60 коп. за тиждень), найнижча — 48,90 грн (+45 коп.). Максимальний курс купівлі становив 48,73 грн/євро (+33 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, ситуація мінялась, як у калейдоскопі. На вівторок, 14 жовтня, долар здорожчав на 25 коп. як у продажу (до 41,80 грн/долар), так і в купівлі (до 41,75). Надалі курс продажу щодня коливався вгору-вниз від 41,68 до 41,75 грн/долар, а на неділю, 19 жовтня, встановився на рівні 41,82 грн./долар (+27 коп. за тиждень). Курс купівлі у підсумку підвищився за тиждень на 15 коп. до 41,70 грн/долар.

Середній курс євро у міняйлів з 13 по 17 жовтня поступово підвищився від 48,60 до 49 грн/євро у продажу (+40 коп.) і від 48,40 до 48,70 у купівлі (+30 коп.). Виідними курс продажу знизився на 3 коп. до 48,97 грн/євро, курс купівлі не змінився.

Реклама

Національний банк на минулому тижні продовжив послаблювати гривню до долара і до євро. Від 13 до 19 жовтня були коливання курсу долара від 41,60 до 41,76 грн, а на понеділок, 20 жовтня, регулятор встановив офіційний курс 41,73 грн/долар (+13 коп. за тиждень). Курс євро з 13 по 19 жовтня плавно підвищився від 48,10 до 48,52 грн/долар (+42 коп.). На понеділок, 20 жовтня, НБУ встановив офіційний курс 48,76 грн/євро (+66 коп. у порівнянні з понеділком, 13 жовтня).

Співвідношення долар/євро за тиждень збільшилось з 1,16 до 1,17 долара за євро.

Андрій Забловський говорить, що девальваційний тиск на гривню посилюється, але Нацбанк поки не дає курсу на міжбанківському ринку вийти за 42 грн.

«Є багато негативних чинників, котрі послаблюють гривню: це наближення опалювального сезону, яке збільшує попит на валюту для імпорту газу, удари агресора по енергетиці, планові і аварійні відключення електроенергії, зростання дефіциту торгівельного балансу, тобто Україна більше імпортує товарів, ніж експортує, — пояснив Андрій Забловський. — Курс поки тримається завдяки діям регулятора. Хоча за неповні три тижні жовтня офіційний курс гривні до долара втратив 50 коп.».

Реклама

Андрій Шевчишин зазначив, що на готівковому ринку збільшуються як попит з боку покупців, так і пропозиція валюти з боку банків. За його оцінкою, у порівнянні з попереднім тижнем, обсяги купівлі–продажу валюти зросли приблизно на 10%. Це потроху штовхає курс угору, однак значного ажіотажу з боку населення нема, тому нема і спекулятивних стрибків курсу продажу.

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Експерти зійшлись на думці, що поточного тижня зростання курсу долара продовжиться. Але є нюанси, яким воно може бути: значним, чи не дуже.

«За минулий тиждень не сталось помітних макрофінансових зрушень, — констатував Олег Пендзин. — Проект закону про держбюджет України на 2026 рік не розглянуто у першому читанні, при цьому депутати внесли стільки пропозицій у його видаткову частину, що вистачить майже на два бюджети по видатках. Нагадаю: Урядом заплановано витратити у наступному році 4,8 трлн грн, а парламентарії хочуть збільшити видатки до 7 трлн грн, не вказуючи джерела надходжень коштів. А надходжень нема навіть на 4,8 трлн грн видатків, їх є лише 2,8 трлн грн. Перемовини з зарубіжними фінансовими партнерами, перш за все з Міжнародним валютним фондом, безрезультатні. Ще трохи часу є, а поки Нацбанк за рахунок продажу золотовалютних резервів утримує курс гривні нижче за 42 грн/долар, аби не викликати панічних настроїв населення. На поточному тижні курс долара певним чином залежатиме від результатів зустрічі держсекретаря США Рубіо з міністром закордонних справ рф лавровим. Якщо результати будуть для нас позитивними, курс долара ще тиждень або й більше залишиться стабільним. Якщо негативними — то ситуація з курсом мало прогнозована, можливий стрибок на фоні панічних настроїв покупців і спекулятивних дій продавців валюти».

Реклама

Андрій Забловський говорить, що долар на тижні спробує перевищити рівень 42 грн як на безготівковому, так і на готівковому ринку.

Поки складно передбачити, чи дозволить Нацбанк закріпитися курсу на новій позначці. Однак повільна девальвація гривні продовжуватиметься, і якщо не на поточному тижні, то на наступному матимемо вище 42 грн/долар, — прогнозує Андрій Забловський.

Андрій Шевчишин також очікує поточного тижня здорожчання долара.

Курс поступово підвищуватиметься, на міжбанку він дійде до 41,85–41,95 грн/доллар, готівковий ринок зупиниться на рівні 42+ грн/доллар. Широкий спред, тобто різниця між курсами купівлі і продажу готівки вказує як на невпевненість банкірів у тому, що буде далі, так і на прихований попит населення на валюту, вважає Андрій Шевчишин.

Реклама

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин радить поступово скорочувати інвестиції у гривневі інструменти: це депозити і облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Поки ще можливі гривневі депозити з терміном дії на місяць. Для тривалих інвестицій — рік і більше — є сенс почати купівлю доларів, але у невеликій кількості, не більше половини інвестиційного портфеля. Євро та іншу валюту, окрім доларів, варто купувати для використання як засобів платежу за кордоном.

Андрій Шевчишин констатував, що українці продовжують накопичувати гривні на поточних карткових рахунках та депозитах.

«Після літа населення переходить до осіннього накопичення, у вересні 2025 року депозити фізичних осіб у гривні зросли на 19,2 млрд грн, до нового історичного рекорду 886,15 млрд, — наголосив Андрій Шевчишин. – Ставки по гривневих депозитах стабільні два місяці поспіль на рівні 13,68% річних. Валютні депозити населення збільшились на 21,6 млн доларів до 10,57 млрд доларів. Ставки по них низька — 1,21% річних».

Реклама

Андрій Шевчишин проаналізував, яка була у вересні середня дохідність по різних інвестиційних інструментах порівняно з інфляцією за вересень — 11,9%.

За його розрахунками, депозит на 12 місяців у гривні дав прибуток 13,68% річних (після сплати податків — 10,5%), депозит на 3 місяці у гривні — 10,2% «чистими», ОВДП у гривні — 16,36% (податки не стягуються — Авт.), валютний депозит — 0,85% «чистими». Готівковий євро «під матрацем» дав дохід 5,4%, готівковий долар — лише 0,4%.

Однак Шевчишин вважає, що 2026 року більше доходу принесуть саме валютні інвестиції завдяки зростанню курсу долара до гривні, тому радить поступово накопичувати саме долари. Інвестувати у євро експерт не рекомендує, бо потенціал зростання у долара, на його думку, значно більший.

Андрій Забловський наголосив, що найкращим інвестиційним інструментом наразі є банківські метали.

Реклама

«Враховуючи, що золото вимагає значних одноразових вкладень коштів — від 50 тисяч гривень, альтернативою може стати срібло, — уточнив експерт. — Далі за доступністю йде валюта, потом гривневі депозити. Але не варто забувати: банківські метали — інвестиція на кілька років, тому мінімум дві третини інвестиційного портфеля мають складати високоліквідні активи, тобто валюта і гривня».

Продавати валюту експерти не радять без нагальної потреби.