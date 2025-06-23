Долар і євро дорожчають. / © ТСН.ua

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Курс валют в Україні знову штормить — після чотирьох тижнів стабільності курс долара швидко пішов угору. Курс євро коливався, але у підсумку перевищив 48,6 грн за одиницю.

Які причини швидкого здорожчання долара, як зміняться курси двох головних світових валют поточному тижні, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

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що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 23 до 29 червня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют в Україні

Долар почав дорожчати від понеділка, 16 червня. Курс євро коливався, однак на кінець тижня встановився висхідний тренд. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, середній курс продажу готівкового долара у банках і пунктах обміну від 16 до 22 червня, у неділю, підвищився на 42 коп., до 42,04 грн/долар. Востаннє такий курс був наприкінці січня поточного року. Курс купівлі зріс за тиждень на 35 коп., до 41,40 грн/долар.

Найвища ціна продажу долара на тижні була 42,30 грн (+40 коп. за тиждень), найнижча — 41,85 грн/долар (+42 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,70 грн (+70 коп.).

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Середній курс готівкового євро від понеділка до четверга (від 16 до 19 червня) коливався у продажу від 48,25 до 48,40 грн/євро, у купівлі — від 47,45 до 41,70 грн/євро. Від п’ятниці, 20 червня, курс пішов угору і на неділю, 22 червня, встановився відповідно на рівні 48,63 і 47,88 грн/євро. За тиждень євровалюта подорожчала у продажу на 24 коп., у купівлі — на 43 коп.

Найвища ціна продажу євро була 49 грн (0 коп. за тиждень), найнижча — 48,40 грн/євро (+45 коп.). Максимальний курс купівлі становив 48,30 грн (+40 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс долара п’ятий тиждень поспіль був волатильним, тобто щодня мінявся з низхідного на висхідний і навпаки, водночас амплітуда коливань збільшилась з 10 до 30 коп. Максимум курсу у продажу станом на суботу, 21 червня, був 41,67 грн/долар, мінімум — 41,40. На неділю, 22 червня, курс продажу був 41,80 (+40 коп. за тиждень).

Курс купівлі зростав увесь тиждень і станом на 22 червня, зупинився на 41,75 грн/долар (+35 коп.).

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Курс євро у нелегалів коливався від 48,25 до 48,75 грн/євро у продажу і від 47,90 до 48,50 у купівлі. На 22 червня, неділю, середній курс продажу був 48,75 (+50 коп.) грн/євро, середній курс купівлі — 48,53 (+23 коп.).

Національний банк весь минулий тиждень послаблював гривню до долара. Від 16 до 22 червня офіційний курс виріс на 24 коп. до 41,69 грн/долар. Курс євро коливався від 47,69 до 48,07 грн/євро і на 22 червня, неділю, зупинився на 47,86 (+17 коп. за тиждень).

На понеділок, 23 червня, регулятор встановив курси 41,83 грн/долар і 48,20 грн/євро. Для долара офіційний курс був вищим тільки 31 січня поточного року — 41,93 грн, для євровалюти це — новий рекорд вартості щодо гривні.

Співвідношення долар/євро збереглося на рівні 1,15 долара за євро.

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Андрій Шевчишин вважає, що в Україні почалася прогнозована девальвація гривні, яка контролюється Нацбанком.

«За тривалий період це перший тиждень, коли ми бачимо одночасне подорожчання і долара, і євро, тобто девальвація гривні почалася, — аналізує Андрій Шевчишин. — На міжбанківському ринку помітно зросла торгівельна активність. Долар на міжбанку стрибнув до 41,95-41,98 гривень, це на 20 коп. більше, ніж днем раніше і майже чотирьохмісячний максимум. На готівковому ринку маємо новий максимум курсу євро — у середньому 48,60 грн/євро і стабільне подорожчання долара. Готівковий ринок показує 10% зростання попиту і пропозиції».

Андрій Забловський має іншу думку: він вважає, що здорожчання долара в Україні є наслідком новин про військове загострення між Ізраїлем та Іраном і можливим негативним впливом його на світову економіку.

«У часи подібних криз волатильність курсу валют на світових ринках посилюється, і це знайшло відображення і на українському ринку у вигляді подорожчання як долара, так і євро», — аргументував Андрій Забловський.

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Чого очікувати від курсу валют

Експерти мають різне бачення того, що може бути з курсом долара до кінця червня.

Олег Пендзин пов’язує нинішнє подорожчання долара з початком періоду низької інфляції в Україні, який традиційно настає влітку.

«Як відомо, Нацбанк і регулює офіційний курс гривні, і відповідає за рівень інфляції, — нагадав Олег Пендзин. — Наразі саме такий момент, коли вартість продовольчого кошика почала знижуватися, тому регулятор повільно почав підвищувати курс долара, аби збереглась певна рівновага між цими двома чинниками, які впливають на річну інфляцію. Вважаю, що на поточному тижні середній курс продажу готівкового долара залишиться на рівні 42 грн/долар або незначно вище».

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Андрій Шевчишин зауважив, що все вказує на продовження послаблення гривні на поточному тижні.

«Закриття валютного міжбанку на рівні 41,95-41,98 грн/долар, та ще й у п’ятницю, налаштовує на продовження висхідного тренду. Тобто позначка 42 грн/долар буде взята швидко, якщо НБУ не вирішить втрутитись у ситуацію та збити попит. Але регулятор не зробив цього за останні дні. Зростають і долар, і євро, що вказує на однозначну девальваційну тенденцію, а не на перерахунки через глобальні коливання пари євро-долар. На тижні у бізнесу буде підготовка до податкового періоду, що, як правило, стримує послаблення гривні», — резюмував Андрій Шевчишин.

Андрій Забловський не дав однозначного прогнозу, куди піде курс долара ближче до кінця червня.

«Все залежатиме від двох чинників: поведінки пари долар-євро на зарубіжному ринку і рішення керівництва НБУ щодо послаблення гривні. На мою думку, регулятор поки не зацікавлений у помітній девальвації гривні, але коливання курсу біля 42 грн/долар можливі як на міжбанківському, так і на готівковому ринках. Курс продажу готівки може бути вище за 42 грн/долар, бо на міжбанку долар наразі коштував майже 42 гривні», — аргументував Андрій Забловський.

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Продавати чи купувати валюту

Андрій Забловський радить до кінця червня призупинити будь які дії як з готівковою валютою, так і з цінними паперами.

«Коли на ринку турбулентність, краще перечекати, доки ситуація стабілізується», — аргументував експерт.

Андрій Шевчишин нагадав: з 2000 року у червні гривня падала до долара лише чотири рази, три з яких було менше одного відсотка.

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«Поки все виглядає так, що 2025 рік буде п’ятим роком у цій черзі, — не виключає Андрій Шевчишин. — Можемо дійти до 42,75 грн/долар запросто. Не за тиждень, але за кілька тижнів — цілком імовірно. Головне не панікувати, і не бігти скуповувати валюту на всі кровні. У НБУ є достатньо ресурсу, щоб збити спекулятивні настрої, якщо буде таке рішення».

Також Андрій Шевчишин і Олег Пендзин проаналізували структуру депозитів населення. За даними Фонду гарантування вкладів фізосіб, на 69,8% це гроші до запитання. Ще 17,5% — короткі депозити до 3 місяців. Лише 12,7% вкладників мають депозити 3 місяці й більше.

«Є три групи вкладників: 40,9% мають на поточних рахунках символічні суми — до 10 грн, ще 57,2% — вклади до 200 тис. грн — говорить Андрій Шевчишин. — Але на майже 98% вкладів по кількості приходиться лише 28% усіх коштів. І є 1,9% вкладників, котрі мають депозити від 200 тис. грн. Однак у грошах це 71,8% всіх коштів на депозитах».

Виходячи з цього, експерти оцінюють, що значна кількість населення зберігає заощадження у готівковій валюті, і їх «не бачить» офіційна статистика.

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На думку Олега Пендзина, співвітчизники даремно не довіряють короткостроковим депозитам у гривні.

«Є надійні банки які пропонують 17% річних», це на рівні державних цінних паперів», — зазначив він.

Продавати валюту всі експерти не радять без нагальної потреби.