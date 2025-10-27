Курс валют в Україні: долар швидко дорожчає, чи досягне 43 гривень і коли

Долар невпинно дорожчає / © ТСН.ua

Курс валют в Україні за минулий тиждень маємо багато новин — позитивних і не дуже. Найголовніші: ухвалення Верховною Радою у першому читанні закону про державний бюджет на 2026 рік, рішення Нацбанку залишити на попередньому рівні облікову ставку, тобто відсотка, під який НБУ кредитує комерційні банки, нарешті, помітне подорожчання долара, середній курс якого твердо перевищив 42 грн за одиницю і, схоже, не збирається зупинятися.

Чого очікувати від курсу поточного тижня, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні від 27 жовтня до 2 листопада;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, середній курс готівкового долара підвищувався весь минулий тиждень. Цей тренд триває від початку жовтня, а від 20 до 26 числа долар здорожчав у продажу в середньому до 42,28 грн/долар (+36 коп. за тиждень), у купівлі до 41,66 (+28 коп.).

Найвища ціна продажу долара була 42,40 грн (+30 коп. за тиждень), найнижча — 42,10 грн/долар (+25 коп.). Максимальний курс купівлі становив 42,05 грн (+38 коп.).

Євро від понеділка до середи (20–22 жовтня) здешевшав, його курс опустився нижче за 49 грн у продажу — до 48,95 грн/євро. Від четверга до неділі (23-26 жовтня) курс продажу знову пішов догори і підвищився до 49,25 грн/євро (+10 коп. за тиждень). Курс купівлі мінявся синхронно з курсом продажу: зниження до 48,30 грн/євро (–13 коп.), потім зростання до 48,53 (+12 коп. за тиждень).

Найвища ціна продажу євро була 49,50 грн (0 коп. за тиждень), найнижча — 48,87 грн (–3 коп.). Максимальний курс купівлі становив 48,80 грн/євро (+7 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, долар дорожчав увесь тиждень. У перші два дні міняйла активно купували валюту по високому курсу, на що вказував мінімальний спред, тобто різниця між курсами купівлі і продажу. Станом на вівторок, 21 жовтня, курс продажу підвищився до 41,95 грн/долар (+16 коп.), курс купівлі до 41,93 (+15 коп.). Від середи, 22 жовтня, курс продажу незначно коливався і на неділю, 26 жовтня, зупинився на 42,06 грн/долар або плюс 30 коп. за тиждень. Курс купівлі на 26 жовтня піднявся до 42,03 грн/долар (+24 коп. за тиждень).

Середній курс євро у міняйлів від 20 до 26 жовтня підвищився у продажу на 30 коп., до 49,25 грн/євро, у купівлі на 25 коп., до 49,05 грн/євро.

Національний банк минулого тижня до четверга, 23 жовтня, тримав курс гривні стабільним, коливання були від 41,73 до 41,76 грн/долар. Однак у п’ятницю регулятор послабив гривню до 41,90 грн/долар, а на понеділок, 27 жовтня, встановив офіційний курс 41,9969 грн, тобто рубежу в 42 грн арифметично не було досягнуто. Курс євро на тижні мінявся різноспрямовано в межах 40 коп., від 48,76 до 48,36 грн/євро. На понеділок, 27 жовтня, НБУ встановив офіційний курс 48,77 грн/євро (+1 коп. за тиждень).

Співвідношення долар/євро за тиждень зменшилось з 1,17 до 1,16 долара за євро.

Експерти впевнені: Нацбанк вирішив не підтримувати курс гривні нижче 42 грн/долар, тому триває повільна її девальвація.

«На міжбанківському ринку у п’ятницю, 24 жовтня, курс зріс на 14 коп., до 42,04–42,07 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів попереднього дня, — констатував Андрій Забловський. — Інтрига з психологічним рівнем 42.0 завершилася. Гривня буде тестувати нові рівні падіння вже на наступному тижні».

Андрій Шевчишин пояснив, чому є впевненість у тому, що регулятор взяв курс на девальвацію гривні.

«Облікова ставка, попри очікування фінаналітиків та попри сповільнення інфляції, не знизилась, а залишилась без змін на рівні 15,5%. Більше того, НБУ понизив прогноз інфляції на 2025 рік з 9,7% до 9,2%, а прогноз ВВП на поточний і наступний роки погіршив з 2,1% до 1,9% і з 2,3% до 2%. Водночас планується збільшення зовнішньоторгового дефіциту і зростання золотовалютних резервів. Таке можливе лише при девальвації гривні, — аналізує Андрій Шевчишин. — Поточна ситуація на валютних ринках така: на міжбанківському ринку дефіцит валюти впав на третину, а курс пішов угору. На готівковому ринку населення почало активно купувати валюту. Попит на неї за тиждень збільшився на 24%, а пропозиція лише на 9%, дефіцит зріс на 66%, з 24 млн доларів на добу до майже 40,5 млн. Тут теж маємо підвищення середнього курсу до 42,28 грн/долар».

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Експерти одностайні: поточного тижня продовжиться здорожчання і долара, і євро.

Готівковий долар прямуватиме до 42,5 грн за одиницю у продажу, чи буде вище — залежить від дій НБУ. Вважаю, регулятор дещо притримає курс, бо він пішов угору занадто швидко, це може викликати панічні настрої серед населення і обвальне зростання попиту на валютну готівку. Однак подальший повільний рух до курсу 43 грн/долар можливий, — вважає Андрій Шевчишин.

Андрій Забловський не виключає, що середній курс готівкового долара у продажу може перевищити 42,5 грн/грн, тобто окремі банки можуть підняти його ще значніше. Курс євро зростатиме пропорційно котируванню пари долар/євро.

«Матимемо повільну девальвацію, новий курсовий коридор на міжбанку може бути 42-42,2 грн/долар, готівковий — від 42,3 грн», — уточнив Андрій Забловський.

Найбільш песимістичний прогноз дав Олег Пендзин. На його думку, девальвація гривні почалась на місяць раніше очікуваного і буде вона набагато стрімкішою, ніж вважалося нещодавно.

«Днями Рада ЄС відклала до грудня рішення надати Україні так званий репараційний кредит, тобто нема обіцяної згоди на використання для цього заморожених у банках Євросоюзу активів рф, — розпочав Олег Пендзин. — Також Міжнародний валютний фонд назвав девальвацію гривні до 45,4 грн/долар однією з умов надання нам у 2026 році нової фінансової допомоги. Все це, на мою думку, змусило керівництво НБУ припинити утримання курсу нижче 42 грн/долар і пришвидшити девальвацію гривні, незважаючи на ризики зростання цін. Також складно зрозуміти, як за відсутності достатніх обсягів коштів для фінансування соціальних витрат можна остаточно затвердити державний бюджет України, вже ухвалений Верховною Радою у першому читанні. Одним із найпростіших засобів частково вирішити проблему недостачі коштів є зниження вартості гривні для збільшення надходжень, номінованих у валюті. Тому на поточному тижні офіційний курс може перевищити 42 грн/долар, а готівковий дійде до 42,5 грн/долар».

Продавати чи купувати валюту

Експерти вважають: настає пора пріоритету валютних інвестиційних інструментів. Це може бути готівка, вклади у доларах і євро та валютні цінні папери.

Андрій Шевчишин радить купувати долари, щоб наступного року заробити на зростанні курсу.

«Поки долари у банках є, черг за ними ще нема, курс зріс незначно, тому валюту можна підбирати. У наступному році при курсі 45 грн/долар дохід від доларів „під матрацем“ складе близько 8% річних. При цьому нема ніякого ризику втрати коштів і є доступ до заощаджень у режимі 24/7», — аргументував Андрій Шевчишин.

Андрій Забловський не виключає, що можливі перебої з наявністю валюти у банках чи обмінних пунктах, які спекулятивно піднімуть курс продажу готівки.

«Дефіцит завжди викликає спекулятивне зростання ціни, тому не варто діяти за принципом „куплю долари зараз, бо завтра буде дорожче“, — радить експерт. — Наразі не найкращий час для купівлі валюти. Навпаки, коли ажіотаж спаде, курс може знизитися від максимальних значень».

Дещо інша думка Олега Пендзина.

«Можна наостанок у цьому році використати шанс заробити на ультракоротких гривневих депозитах тривалістю один місяць, розмістивши кошти у банку не пізніше 31 жовтня. Тут дохід за місяць становитиме близько 1% від вкладених коштів, тому сума вкладу повинна бути значною, аби заробити, образно кажучи, не 100 грн, а більше, — розмірковує Олег Пендзин. — Інший варіант — дочекатися закінчення гривневого кладу і замінити його валютним чи почати купівлю готівкових доларів».

Продавати валюту експерти не радять без нагальної потреби.