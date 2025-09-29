Курс валют в Україні: долар стрімко дорожчає, купувати чи продавати – що радять експерти

Курс долара пішов угору / © ТСН.ua

Курс валют в Україні швидко змінюється: "штормить" курси як долара, так і євро. Долар, який дешевшав, знову пішов угору, а євро, навпаки, коштує нині значно менше, ніж тиждень тому.

Чому почалися валютні "раллі", чого очікувати від курсів двох головних світових валют на поточному тижні, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на тижні з 29 вересня по 5 жовтня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, готівковий долар почав дорожчати з понеділка, 22 вересня. За тиждень його середній курс поступово піднявся до 41,70 грн/долар у продажу (+22 коп.) і до 41,25 у купівлі (+25 коп.).

Найвища ціна продажу долара була 41,90 грн (+15 коп. за тиждень), найнижча – 41,49 грн/долар (+24 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,40 грн (+20 коп.).

Середній курс готівкового євро спершу пішов угору. У вівторок, 23 вересня, він, як і тижнем раніше, перетнув у продажу позначку 49 грн за одиницю – 49,1 грн/євро (+20 коп.). Але потім тренд змінився на низхідний і на неділю, 28 вересня, все повернулось на круги своя: 48,92 грн/євро у продажу, це +2 коп. за тиждень, у межах статистичної похибки. Курс купівлі піднявся 23 вересня до 48,46 грн/євро (+19 коп.), однак знову пішов униз і на 28 вересня зупинився на 48,26 (-1 коп. за тиждень).

Найвища ціна продажу євро була 49,50 грн (+15 коп. за тиждень), найнижча – 48,70 грн (0 коп.). Максимальний курс купівлі становив 48,65 грн/євро (+15 коп.).

За вересень (на 29.09.25) готівковий долар подорожчав у середньому на 10 коп. у продажу і на 15 коп. у купівлі, готівковий євро – відповідно на 20 коп. і 22 коп.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс продажу долара постійно зростав і на четвер, 25 вересня, досяг тижневого максимуму – 41,45 грн/долар (+20 коп.). Надалі тренд змінився на низхідний і станом на неділю, 28 вересня, було 41,43 грн/долар, або +17 коп. за тиждень. Курс купівлі за тиждень плавно виріс на 15 коп., до 41,40 грн/долар.

Середній курс продажу євро у нелегалів протягом тижня то зростав, до знижувався. Максимум був у четвер, 25 вересня – 48,91 грн/євро у продажу і 48,89 у купівлі, мінімум – у понеділок, 22 вересня: 48,70 грн/євро у продажу і 48,65 у купівлі. На неділю, 28 вересня, курси були відповідно 48,90 (+20 коп. за тиждень) і 48,80 грн/євро (+15 коп.).

Національний банк весь минулий тиждень послаблював гривню до долара. Станом на понеділок, 29 вересня, офіційний курс виріс за тиждень на 23 коп., до 41,48 грн/долар. Офіційний курс євро протягом тижня мінявся різноспрямовано у коридорі від 48,42 до 48,80 грн/євро. Однак на 29 вересня зміни виявились мінімальними – 48,41 грн/евро, або мінус 1 коп. за тиждень.

Співвідношення долар/євро за тиждень не змінилось – 1,17 долара за євро.

За вересень (на 29.09.25) офіційний курс долара виріс на 22 коп., офіційний курс євро – на 21 коп.

Андрій Шевчишин повідомив, що тренд курсів на тижні розвернувся і пішов угору. На безготівковому валютному ринку подолано планку у 41,50 грн/долар у продажу, хоча у середині вересня долар торгувався на 30 коп. дешевше. За ним підтягнувся і готівковий ринок.

“Попит на валюту на міжбанку зростає швидше, ніж пропозиція, бо збільшується закупівля критичного імпорту, перш за все газу до опалювального сезону, – аналізує Андрій Шевчишин. – На готівковому ринку пропозиція валюти з боку банків підвищилась, та курс теж іде вгору вслід за міжбанківським ринком”.

Андрій Забловський говорить, що тиск на гривню повільно, але невпинно посилюється.

“Девальваційні очікування на поточний рік, які було закладено урядом, бізнесом і населенням, поступово реалізовуються, тому гривня дешевшає. Нацбанк не відмовляється від політики керованої гнучкості курсу, який він започаткував у жовтні 2023 року, але поступово збільшує коридор його коливань. Готівковий ринок реагує на це як сигнал, що почалася девальвація гривні, тому попит на валюту зростає, долар дорожчає. Однак регулятор поки не допускає значного і швидкого збільшення курсу долара, задовольняє надлишковий попит на валюту за рахунок золотовалютних резервів”, –пояснив Андрій Забловський.

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Олег Пендзин не бачить несподіванок на валютному ринку України і не прогнозує їх найближчим часом.

“Наразі ситуація з курсом гривні під контролем Нацбанку, а там, вважаю, чекатимуть, поки буде прийнято закон про державний бюджет на 2026 рік, – аналізує Олег Пендзин. – Поки основна проблема – пошук відсутніх джерел фінансування. Тільки після того, як буде затверджено головний кошторис країни, НБУ може змінити політику курсоутворення. Якою вона виявиться, залежить від того, чи буде достатнім макроекономічне фінансування на 2026 рік. Тому на поточному тижні побачимо вже звичне коливання курсу долара вгору-вниз у межах 15-20 коп. Тобто максимальний курс буде не вищим за 41,9 грн/долар”.

На думку Андрія Шевчишина, Нацбак уже почав економити золотовалютні резерви, отже експерт прогнозує подальше плавне подорожчання долара.

“На початку минулого тижня регулятор повідомив про зростання ризиків для курсу гривні у зв’язку з зниженням експорту і збільшенням імпорту, вказавши, що цей тренд довготривалий, – зазначив Андрій Шевчишин. – І з понеділка, 22 вересня, бачимо послаблення гривні. Вважаю, що гривня дешевшатиме і на поточному тижні, поступово наближуючись до 42 грн/долар”.

Тижневий прогноз Андрія Забловського такий: “Тиск на гривню продовжуватиметься, курсовий коридор коливань на міжбанку розшириться з 41,3-41,5 до 41,3-41,7 грн/долар, готівковий долар упритул наблизиться до 42 грн у продажу”.

Експерт додав, що він не очікує стрімкого знецінення гривні. Однак макроекономічні проблеми, зокрема необхідність збільшення асигнувань на оборону ще в цьому році і невизначеність з тим, де взяти кошти для виконання держбюджету по доходах у наступному році об’єктивно приводять до її поступової девальвації.

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин радить у найближчі два місяці обережно інвестувати у гривневі інструменти. А саме: не продовжувати тривалі, на півроку і більше, гривневі депозити і не відкривати нові, за винятком короткотермінових, строком дії на 1 місяць, тимчасово не купувати гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

“Чи буде невдовзі вигідно інвестувати у валюту – сказати складно, доки не отримаємо закон про держбюджет. Від купівлі валюти краще утриматися, альтернатива вільним коштам – гривневі вклади на один місяць у надійному банку під будь-які відсотки”, – вважає Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин песимістичний: долар рано чи пізно помітно подорожчає. Тому не треба чекати до останнього, а регулярно вкладати вільні кошти у валюту. Краще в долари, бо євро, за його оцінкою, у 2026 році ослабне.

“Середньорічний курс долара в держбюджеті на 2026 рік закладено 46,7 грн, зростання на 10,5%, це приблизно дорівнює дохідності по гривневих депозитах після виплати податків, – підрахував Андрій Шевчишин. – Гривневі ОВДП можуть принести прибуток до 15% річних, але пересічні українці купують їх мало”.

Андрій Забловський навів статистику НБУ, з якої видно, що співвітчизники знову віддають перевагу готівковому долару, а не євро.

“За останніми даними станом на початок вересня комерційні банки завезли в Україну 420 млн доларів і 213 млн євро, тобто перевага майже два до одного на користь долара, – аналізує експерт. – У липні доларів було завезено на 8% менше, ніж євро, бо євро дорожчав і попит співгромадян на нього зростав. Та, як бачимо, цей тренд виявився короткочасним. На мою думку, низька фінансова грамотність значної частини населення не дозволяє заробляти "на грошах" по максимуму. Зараз можна купувати в "стратегічний запас" валюту, а в гривню вкладатися з обережністю, невеликими сумами і на короткий термін”.

Продавати валюту експерти не радять без нагальної потреби.