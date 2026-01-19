Курс валют в Україні: долар та євро зростають, яких "сюрпризів" очікувати у січні

Курс валют в Україні / © ТСН

Реклама

Те, про що довго говорили фінансові аналітики, нарешті сталося: Національний банк України почав помітно девальвувати гривню. Регулятор відпустив курс від 5 січня, і за два тижні наша валюта здешевшала більше ніж на 1 грн. Долар швидко подолав позначку у 43 гривні і прагне до 44 грн, євро майже досяг 51 грн за одиницю.

Чи буде у найближчі два тижні подолано нові рубежі, що робити з валютою, що тепер вигідніше: долар, євро чи є інші варіанти, читайте в аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтесь:

Реклама

що відбувається на ринку валюти;

чого очікувати від курсу від 19 січня до 1 лютого;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Скільки коштують долар і євро в обмінниках

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, середній курс готівкового долара за два тижні, від 5 до 18 січня, дійшов у продажу від 42,62 до 43,68 грн/долар (+1,06 грн) і в купівлі від 42,08 до 43,08 грн/долар (+1 грн).

Найвища ціна продажу долара станом на 18 січня була 43,80 грн (+1,1 грн за 14 днів), найнижча — 43,50 грн/долар (також +1,1 грн). Максимальний курс купівлі становив 43,23 грн/долар (+1,17 грн).

Середній курс готівкового євро за два тижні підвищився у продажу на 82 коп., до 50,80 грн/євро, у купівлі — на 85 коп., до 50,17 грн/євро.

Реклама

Найвища ціна продажу євро станом на 18 січня була 51,00 грн (+60 коп. за 14 днів), найнижча — 50,59 грн (+74 коп.). Максимальний курс купівлі становив 50,55 грн/євро (+75 коп.).

Це нові історичні рекорди для обох валют на готівковому ринку.

На нелегальному ринку, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю–продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс продажу долара підвищився від 5 до 18 січня до 42,40 43,46 грн/долар (+1,06 грн), курс купівлі — до 43,34 (+1,04 грн). За цей же проміжок часу євро у нелегалів здорожчав у середньому до 50,80 грн/євро у продажу (+70 коп.) і до 50,50 у купівлі (65 коп.).

Національний банк протягом двох останніх тижнів цілеспрямовано девальвував гривню. Від 5 до 18 січня офіційний курс гривні до долара змінився з 42,29 до 43,39 грн/долар (+1,10 грн), до євро з 49,58 до 50,54 грн/євро (+86 коп.). На понеділок, 19 січня, регулятор в становив такі офіційні курси: 43,41 грн/долар (+2 коп.) і 50,44 грн/євро (-10 коп.).

Реклама

Співвідношення долар/євро за два тижні зменшилось з 1,17 до 1,16 долара за євро.

Андрій Забловський не вважає девальвацію гривні швидкою.

«Справді, в січні курс долара помітно пішов угору у порівнянні з листопадом, а особливо з груднем, коли він практично стояв на місці, — нагадав Андрій Забловський. — Але у відсотках гривня за два тижні січня подешевшала до долара лише на 2,6%. Це і є контрольована девальвація, про яку неодноразово говорили посадовці Нацбанку».

На думку Андрія Шевчишина, на курс гривні зараз впливають два чинники: сезонні тренди і девальваційні очікування. Експерт пояснив: через падіння експорту пропозиція валюти зменшилась порівняно з груднем на 29%, а попит лише на 18%. Нацбанк не компенсував різницю у повному обсязі, тому дисбаланс призвів до помітного зростання курсу.

Реклама

«На готівковому ринку купівля валюти залишилась на попередньому рівні, але продаж її населення упав на 10%, а банки і обмінні пункти скористались цим, — продовжує Андрій Шевчишин. — І посилився девальваційний чинник: Європейська комісія оприлюднила деталі фінансування для України на 90 млрд євро протягом 2026–2027 років. Держбюджет отримає за два роки на соціальні потреби не 50 млрд євро, як очікувалось, а лише 30 млрд євро, решта 60 млрд буде витрачена на закупівлю озброєння, перш за все у ЄС. Це означає, що Україна буде вимушена шукати додаткове фінансування. Тому зрозуміло, чому НБУ перейшов до помітної контрольованої девальвації».

Чого очікувати від курсу валют в Україні

Експерти визнають, що попередні прогнози курсу гривні у січні були надто оптимістичними, але щодо подальших його змін думки відрізняються.

«Ключовим гравцем на ринку є Національний банк із практично необмеженими запасами валюти, — наголосив Олег Пендзин. — Як бачимо, регулятор довго тримав курс гривні до долара у грудні, стримуючи інфляцію, а потім почав його швидко відпускати. Надалі висхідний тренд сповільниться, але триватиме ще два тижні. У лютому курс, швидше за все зупиниться, а то й зміниться на низхідний. Офіційний курс долара не перевищить 44 грн/долар і 50,5–50,6 грн/євро. Та враховуючи, що євро зараз слабшає до долара, його курс в Україні може знизитись навіть до 50 грн/євро. Готівковий курс може перейти за 44 грн по долару і дійти до 51 грн по євро».

Андрій Забловський пов’язує зміни курсу гривні до долара і євро з ситуацією в енергетиці. Експерт вважає: це наразі найзначніший чинник, котрий визначатиме подальші зміни курсу в січні.

Реклама

«Через знищення агресором енергетичної структури зростає імпорт обладнання для її відновлення, це як устаткування, так і витратні матеріали, — аналізує Андрій Забловський. — Додатково негативно впливає незвична за останні роки морозна погода. У той же час експорт нашої основної продукції — це зерно, олія, металопрокат — скорочується. Дефіцит зовнішнього торгівельного балансу між імпортом та експортом погіршується. Все це тисне на курс гривні. Тому за базовим сценарієм розвитку подій, тобто якщо вдасться уникнути блекауту, сподіваюсь, що так і станеться, на міжбанківському ринку курс долара буде в коридорі 43–43,5 грн/долар, євро в коридорі 50–50,5 грн/євро. На готівковому відповідно на 20–30 коп. вище».

Андрій Шевчишин говорить, що Нацбанк у січні продовжить помітно девальвувати гривню. Це дозволить вирішити три проблеми: зберегти золотовалютні резерви, зменшити дірку у бюджеті і скоротити некритичний імпорт.

«У найближчі два тижні Нацбанк зафіксує курс євро на рівні 50,5–51 грн/євро, і на фоні зміцнення долара його курс може перевищити 44 грн/долар на готівковому ринку», — прогнозує експерт.

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин говорить, що не варто піддаватися панічним настроям і купувати валюту.

Реклама

«Припустимо, ви зараз купили готівкові долари за середнім курсом 43,7 грн. Навіть якщо на кінець року долар коштуватиме 47 грн, дохідність буде 7,5% річних. Навіть середня дохідність по гривневих депозитах на рік близько 11%, а по облігаціях внутрішньої державної позики — 16% річних», — аргументував Олег Пендзин.

Андрій Забловський радить до кінця січні не робити жодних операцій з валютою.

«Є правило: не купувати на висхідному тренді, –нагадав Андрій Забловський. — Воно універсальне і стосується не лише валюти, а й цінних паперів, банківських металів, житла тощо. Щодо продажу валюти поки курс високий, це можливо у двох випадках: крайня необхідність, наприклад, купівля бензогенератора, зарядної станції або для інвестиції у цінні папери чи банківські метали, якщо сума значна, тисяча-півтори доларів чи євро».

На думку Андрія Шевчишина, до кінця січня не варто купувати валюту, але з інших причин. Експерт вважає, що у лютому, як і торік, можливе здешевшання долара і євро. Шевчишин нагадав: у січні 2025 року готівковий долар коштував у середньому 43 грн у продажу, надалі почав дешевшати і в березні курс був уже 41,50 грн. Тому краще зачекати з купівлею принаймні до кінця лютого. Євро купувати можна, якщо вони використовуватимуться як засіб розрахунку в країнах ЄС, а не як інвестиція.

Реклама

Раніше ми розповідали про пенсії по-новому в Україні. Читайте, хто може залишитися без виплат і що робити.